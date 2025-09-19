Wie hat ein Ort dein Leben verändert?

Endlose Weite, die sonst nirgendwo zu finden ist. Ruhe, wie sie langsam ausstirbt andernorts. Juist ist ein Gefühl von Freiheit, das mit jeder Welle zu spüren ist.

Erfahre, was es mit dem Gezeitenstrom auf sich hat und warum manchmal die Langsamkeit das Ziel ist. Erkunde eine Geschichte über ein trauriges Schicksal, das dennoch gute Seiten enthüllt hat. Spüre die Magie des Wetters. Und noch so viel mehr!

Jeden Monat erscheinen Artikel zu einem Thema, das untrennbar mit der Nordsee verbunden ist, und das gleichzeitig einen kompletten Perspektivenwechsel ermöglicht. Das Magazin „Seezeichen“ stellt Menschen und Orte vor, porträtiert Situationen und übermittelt die Nordseeliebe.

Das Magazin „Seezeichen“ wird betreut von der Kurverwaltung Juist und erzählt Geschichten vom Meer. Es erfüllt die Aufgabe eines Seezeichens im traditionellen Sinne: Es leitet durch die stürmische See, zeigt den Weg auf und vermittelt Sicherheit.