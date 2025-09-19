Wie hat ein Ort dein Leben verändert?

Da ist die 19-jährige Freundschaft, die am Strand entstanden ist. Da ist die Kur, die das geistige Wohlbefinden gerettet hat. Da ist der Strand, der die Kraft gegeben hat, eine tiefe Selbsterkenntnis einzugestehen.

Ein Ort kann das eigene Leben verändern. Ein Ort kann Kraft schenken und ein Ort kann Klarheit vermitteln. „Juist hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben“: Das sagt Sandra Lüpkes, Bestseller-Autorin, und seit einiger Zeit auch Podcast-Moderatorin. Sie trifft für den Juister Podcast „SandBankLiebe“ Menschen, deren Leben durch einen Ort verändert wurde. Sie sprechen über Schicksalsschläge und über alltägliche Wunder, die das Leben schreibt.

Jede Episode begleitet eine Person auf einer Station in ihrem Leben. Mal geht es um die spannende Familiengeschichte, mal ums Genusswandern oder darum, nach einer schweren Zeit wieder aufzutauchen. Jede Episode erzählt die Geschichte einer ganz besonderen Person und ihrer Verbindung zu einer Insel, die für diese Person viel mehr ist, als „nur“ ein Ort.