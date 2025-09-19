Zeit für dich selbst

Bewusst alleine sein können: Das ist eine Fähigkeit, die sich viele wünschen. Hier auf Juist ist das ganz einfach. Die Insel hat eine Atmosphäre, die es einfach macht, alleine mit sich selbst Zeit zu verbringen.

Ob Singleurlaub, Reise ohne Familie oder einfach ein Zufall: Wer alleine nach Juist reist, hat Zeit und Raum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Hier kann man bewusst alleine sein und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Angebote wie die Achtsamkeitstage (eine Woche, die sich damit beschäftigt, wie man bewusster im Moment lebt und damit zufriedener im Leben wird) und verschiedene Meditations- und Yogaangebote machen den Singleurlaub (ob gewollt oder nicht) ein Stück weit leichter.

Wer aber lieber direkt neue Kontakte knüpfen möchte, ist auf Juist auch richtig: Beim Strandsport kommt man von alleine ins Gespräch. Bei Konzerten wird gemeinsam gefeiert. Oder auch nur beim Kloönschnack im Café oder bei der liebsten Aussicht auf den Sonnenuntergang. Alleine ist man auf Juist, wenn man es möchte. Kontakte knüpft man auf Juist ebenfalls, wenn man möchte.