Autofreies Paradies

Entspannung und Ruhe statt Verkehrslärm und Stau

Auf Juist, der Nordseeinsel vor der Küste Niedersachsens, gibt es keine Autos. Pferdekutschen und Fahrräder transportieren Lasten und Menschen. Hupen, Bremsgeräusche und Autolärm bleiben auf dem Festland zurück. Die Insel Juist ist ein Paradies der Ruhe.

Hier grüßt man das Pferd, das den Käse und die Wurst ins Geschäft bringt und steigt in die Kutsche, um von A nach B zu kommen. Wer gerne aktiv ist, läuft zu Fuß über das Eiland oder nimmt das Fahrrad, um die wunderschöne Natur zu entdecken!

Alles ist hier langsamer und entspannter, als auf dem Festland.