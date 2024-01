Auf ein Gläschen – Drei Vinotheken, die Einblicke in die rheinland-pfälzischen Weine geben

Von der Rebe ins Glas – was so einfach klingt, erfordert Fachwissen, Hingabe, Zeit und vor allem eines – ganz viel Liebe. Nur so werden aus den ersten zarten Trieben kräftige Pflanzen, nur so werden aus winzigen Blüten pralle Trauben, nur so wird aus naturbelassenem Lesegut am Ende Spitzenwein. Doch wer steckt hinter dieser Handwerkskunst, wer verwandelt Most in Wein? Es sind natürlich die Winzer, die den sechs rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen und Pfalz ihren Stempel aufdrücken.

Ganz unterschiedliche Arbeiten stehen dabei im Laufe eines Jahres für die Weinmacher an: vom Rebschnitt noch im Winter, über das Binden der ersten Triebe im Frühjahr und die spätere Reberziehung, wiederholte Laub- und Bodenarbeiten sowie Schädlingsbekämpfung über den Sommer bis hin zur Weinlese im Herbst und die anschließende Weinherstellung im Keller, die mit dem Abfüllen und Etikettieren des neuen Weines ihren Abschluss findet. All diese Schritte finden sowohl in großen Weingütern und Genossenschaften statt als auch in traditionellen Familienweingütern und kleinen Weinmanufakturen.

Verkostung in Vinotheken Was sie unterscheidet, ist der Grad an maschineller Unterstützung, der dabei zum Einsatz kommt. Während die Winzer in den steilen Hängen an Ahr, Mosel und Mittelrhein ihre Arbeiten bis heute größtenteils von Hand erledigen müssen, dafür aber kleinere Flächen bewirtschaften, setzen die Winzer in Rheinhessen und der Pfalz vielfach auf die Hilfe von Landmaschinen, um die riesigen Rebflächen bearbeiten zu können. Reizvoll ist beides und in jedem Fall auch spannend zu beobachten, zum Beispiel bei einer ausgedehnten Rad- oder Wandertour durch die Weinberge.

Das Ergebnis der Arbeit vieler Winzer findet sich neben den Straußwirtschaften und Verkostungen beim Winzer selbst auch in Vinotheken wieder. Verschiedene Sorten von Riesling, Grau- und Spätburgunder können Gäste in ortsansässigen Vinotheken aus unterschiedlichen Lagen probieren.

An der Nahe bietet dies im Herzen von Bad Kreuznach zum Beispiel die Nahewein-Vinothek an. Beheimatet ist sie in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert mit Erkern, Dachgauben und einem malerischen Holzbalkon. 150 Weine werden zum Kauf angeboten, etwa 50 davon gibt es im offenen Ausschank. Die Bandbreite reicht von etablierten VDP-Weingütern – Mitgliedern im Verband Deutscher Prädikatsweingüter – bis hin zu aufstrebenden Jungwinzern, die mit ihren Produkten oft ganz eigene Wege gehen.

Ebenfalls außergewöhnlich ist das Gebäude des Winzerkellers in Ingelheim in Rheinhessen. Ein Kulturdenkmal, das nicht nur durch seine Lage und Fassade beeindruckt, sondern auch mit den historischen Kellerräumen. In einer multimedialen Dauerausstellung im zweiten Untergeschoss kann man die wechselvolle Geschichte des Winzerkellers und der Menschen erleben, die hier in 120 Jahren gewirkt haben.

In modernen Drahtgestellen, die einen Kontrast zu den alten Sandsteinmauern bilden, werden die Weine der Ingelheimer Winzer präsentiert. Eine charmante Verbindung von alt und neu, von traditionellen und modernen Deko-Elementen, die 2020 zur Verleihung des Gütesiegels „Rheinhessen AUSGEZEICHNET-Vinothek“ führte. Im September 2021 wurde die Vinothek im Ingelheimer Winzerkeller vom Deutschen Weininstitut zu einer der schönsten 30 Vinotheken in Deutschland gekürt.

Dahinter muss sich auch die Weinkammer, die Ortsvinothek in Maikammer in der Pfalz, nicht verstecken. Ein 400 Jahre altes Renaissance-Gebäude, das Bürgerhaus der Gemeinde, nennt sie ihr Zuhause. Eine imposante Umgebung, in der über hundert Weine, Sekte, Seccos und Traubensäfte stilvoll präsentiert werden - von 21 Weingütern aus dem Ort. 2012 wurde die Vinothek dort eröffnet und ist seitdem eine ideale Umgebung für Weinverkostungen in Maikammer.

Ganz gleich, für welche der Weinregionen, welche Vinothek und Verkostung man sich in Rheinland-Pfalz letztlich entscheidet, ein gutes Gläschen Wein ist garantiert.

Weitere Urlaubstipps für Rheinland-Pfalz gibt es online unter www.rlp-tourismus.de