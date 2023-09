Der lange Weg des Weines und vier Weinfeste, die man in Rheinland-Pfalz besuchen sollte

Von der Rebe ins Glas – was so einfach klingt, erfordert Fachwissen, Hingabe, Zeit und vor allem eines – ganz viel Liebe. Nur so werden aus den ersten zarten Trieben kräftige Pflanzen, nur so werden aus winzigen Blüten pralle Trauben, nur so wird aus naturbelassenem Lesegut am Ende Spitzenwein. Doch wer steckt hinter dieser Handwerkskunst, wer verwandelt Most in Wein? Es sind natürlich die Winzer, die den sechs rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten ihren Stempel aufdrücken.

Ganz unterschiedliche Arbeiten stehen dabei im Laufe eines Jahres für die Weinmacher an: Vom Rebschnitt noch im Winter, über das Binden der ersten Triebe im Frühjahr und die spätere Reberziehung, wiederholte Laub- und Bodenarbeiten sowie Schädlingsbekämpfung über den Sommer bis hin zur Weinlese im Herbst und die anschließende Weinherstellung im Keller, die mit dem Abfüllen und Etikettieren des neuen Weines ihren Abschluss findet. All diese Schritte finden sowohl in großen Weingütern und Genossenschaften statt als auch in traditionellen Familienweingütern und kleinen Weinmanufakturen.

Handarbeit in den Weinbergen Was sie unterscheidet ist der Grad an maschineller Unterstützung, der dabei zum Einsatz kommt. Während die Winzer in den steilen Hängen an Ahr, Mosel und Mittelrhein ihre Arbeiten bis heute größtenteils von Hand erledigen müssen, dafür aber kleinere Flächen bewirtschaften, setzen die Winzer in Rheinhessen und der Pfalz vielfach auf die Hilfe von Landmaschinen, um die riesigen Rebflächen bearbeiten zu können. Reizvoll ist beides und in jedem Fall auch spannend zu beobachten, zum Beispiel bei einer ausgedehnten Rad- oder Wandertour durch die Weinberge.

Um ein gelungenes Weinjahr zu feiern und das hochklassige Ergebnis der harten Arbeit angemessen zu würdigen, hat der Mensch das Weinfest erfunden. Zum Glück, denn bis heute zählen einige dieser Feste zu den Höhepunkten des rheinland-pfälzischen Veranstaltungsjahres. Sie sind ein Schmelztiegel regionaler Traditionen, Kumulation kulinarischer Genüsse und Ausdruck purer Lebensfreude.

Weinfeste mit Live-Musik und regionalen Spezialitäten Zum Beispiel beim Deutschen Weinlesefest, das vom 22. September bis 9. Oktober in Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz gefeiert wird. Rund um die “Haiselscher”, das Pfälzer Weindorf, gibt es verschiedenste Weine, Pfälzer Spezialitäten und ein attraktives Bühnenprogramm. Der kunterbunte Jahrmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz mit Buden, Riesenrad und Kettenkarussell lässt zusätzlich nicht nur Kinderaugen erstrahlen.

Ganz im Zeichen der roten Traube steht das Rotweinfest im rheinhessischen Ingelheim. Vom 23. September bis 1. Oktober präsentieren sich die Ingelheimer Winzer mit ihren neuesten und besten Jahrgängen im einzigartigen Ambiente des Burgkirchengeländes. Mit dem “Piffche-Pass”, einer Stempelkarte, kann man an 12 Stationen eine Vielzahl exquisiter Weine probieren.

Und auch an der Ahr wird im Herbst ausgiebig dem Rotwein gehuldigt, zum Beispiel beim Weinherbst Mittelahr auf dem Rotweinwanderweg. Was kurz nach der Flut ursprünglich als Zwischenlösung geschaffen wurde, hat sich mittlerweile fest im Ahrtaler Veranstaltungskalender etabliert. So werden vom 23. September bis 22. Oktober 2023 an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen viele verschiedene Stände auf dem Rotweinwanderweg zwischen Marienthal und Altenahr aufgebaut und von Weingütern und Gastronomiebetrieben bewirtet. Zusätzlich zum Angebot auf dem 15 Kilometer langen Höhenweg haben auch viele Betriebe in den Weinorten für Besucher geöffnet. Ganz gleich, für welche der sechs Weinregionen, welchen Wein und welches Fest man sich in Rheinland-Pfalz letztlich entscheidet, Lebensfreude, Geselligkeit und Genuss sind in jedem Fall garantiert.

Tipps für Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz gibt es online unter www.rlp-tourismus.com/de/veranstaltungen/veranstaltungskalender

Inspiration für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.rlp-tourismus.de