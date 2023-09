Kulturmomente in Rheinland-Pfalz – Auf den Spuren von Dadaismus und Demokratie

Mit dem Willen etwas zu verändern wurde in Rheinland-Pfalz vielerorts Kulturgeschichte geschrieben. Historische Mauern behüten noch heute solche Schätze der Vergangenheit, aktuelle Ausstellungen erwecken sie zum Leben und lassen Besucher in besondere Kulturmomente eintauchen. Zwei Orte sind hier besonders besuchenswert: das Hambacher Schloss in der Pfalz und das Arp Museum Bahnhof Rolandseck am Romantischen Rhein.

Es muss sie sicherlich eine gehörige Portion Mut gekostet haben: 30.000 Menschen, die am 27. Mai 1832 in der Pfalz von Neustadt aus hinauf zum Hambacher Schloss zogen, um sich geschlossen für ihre Freiheit, Grundrechte und eine Demokratie einzusetzen. Ohne, dass sie auch nur ahnen konnten, dass dieser Protest später einmal als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte gelten, das Schloss selbst als Wiege eben jener Demokratie in die Geschichte eingehen würde.

Heute gibt das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz einen guten Einblick in die Beweggründe der 30.000 Menschen und zeigt, wie ihr Fest mit Reden, Gesang, Tanz und bunten Kleidern ausgesehen hat. Die Ausstellung “Hinauf, hinauf zum Schloss” erzählt vom Hambacher Fest und den Hintergründen der Freiheitsbewegung. Sogar das Original der schwarz-rot-goldenen Flagge ist zu sehen, ein Highlight für Geschichts- und Kulturfans. Verstaubt, aber vollständig hat es den Wandel der Zeiten überstanden – in einem Bereich der Ausstellung, der besonders von Licht geschützt ist. Besucher erfahren in der Ausstellung auch, wie steinig der Weg noch war, ehe es in Deutschland nach 1832 wirklich voran ging mit der Demokratie.



Ausstellung im Arp Muesum Bahnhof Rolandseck (Fotoquelle: Holger Bernert / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Auch heute noch thront das Schloss majestätisch über der Pfälzer Landschaft zwischen den Rebenmeeren der südlichen Weinstraße und den grünen Weiten des Pfälzerwaldes. Von weithin ist es wie eine Landmarke der Region zu erkennen – und spiegelt für alle sichtbar den Mut und die Entschlossenheit jener 30.000 wider.

Klassizistisches Kulturdenkmal am Rhein Auch am Romantischen Rhein sticht ein historisch bedeutsames Gebäude durch seine exponierte Lage hervor: das Arp Museum Bahnhof Rolandseck. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts heißt der Bahnhof Reisende in Rolandseck, einem Stadtteil von Remagen, willkommen. Das Mittelrheintal mit seiner romantischen Landschaft war im 19. Jahrhundert eines der bedeutendsten touristischen Ziele Deutschlands. Der Bau, in Rheinnähe gelegen, hat eine klassizistische Fassade – seine Stützen und die schön gestalteten Geländer der Terrassen sind Zeugnisse des rheinischen Eisenkunstgusses. Der Bahnhof, der vom Baumeister und Ingenieur Emil Hermann Hartwich 1856 vollendet wurde, gilt heute als Beispiel des frühen Eisenbahnbaus in Deutschland und vor allem als Kulturdenkmal.

Es könnte also kaum passender sein, dass genau dieser besondere Ort heute das Zuhause der Werke des bedeutenden Künstlerpaars Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp ist. Das Arp Museum bringt Besucher regelrecht zum Staunen. Allein die Architektur des neuen Museumsbaus verbunden mit dem historischen Bahnhofsgebäude birgt etwas Kunstvolles, so als wollte sich schon das Gebäude für all die Kunstwerke in seinem Inneren als würdig erweisen. Im Museum selbst führt ein langer Tunnel vom klassizistischen Bahnhofsgebäude zum Neubau. Mit dem Aufzug geht es im Berg nach oben. Dort erwarten einen auf mehreren Etagen sowohl Sonderausstellungen als auch die Sammlung Arp des Landes Rheinland-Pfalz mit wechselnden Schwerpunkten.

Der Dadaismus spielte eine zentrale Rolle im Leben und Wirken des Ehepaars Arp. Viele ihrer Werke zeigen das Ziel dieser künstlerischen Bewegung: die Ablehnung von konventionellen Kunstformen, ein Gegenpol für die bis dahin verbreiteten Ideale von Kunst. “Regeln lassen sich nicht aufstellen, weder bei den Formen noch bei den Farben”, ist eines der bekannten Zitate von Sophie Taeuber-Arp. Wie in der Freiheitsbewegung der 30.000 Menschen am Hambacher Fest schwingt auch hier – knapp ein Jahrhundert später – der Wille mit, etwas maßgeblich zu verändern.

