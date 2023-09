Kurz mal weg – Drei kleine Auszeiten in Rheinland-Pfalz

Die schönen Urlaubsmomente liegen gerne mal vor der eigenen Haustür oder zumindest im eigenen Land. Warum in die Ferne schweifen, wenn gerade für kleine Auszeiten die Reiseziele so nah liegen: ein Outdoorwochenende in der Natur, eine Auszeit rund um den Wein oder ein Kurztrip in charmante, kleine Orte. Wer kurz mal weg möchte, kann sich in Rheinland-Pfalz auf besondere Urlaubszeiten freuen und zum Beispiel die Regionen Pfalz, Mosel und Rheinhessen näher kennenlernen.

Wie eine leicht aufgeschüttelte Bettdecke erheben sich die Hügel Rheinhessens, “Hiwwel” genannt, seicht aus der Landschaft. Die sanft gewellte rheinhessische Landschaft ist der Grund, warum Rheinhessen auch das „Land der 1000 Hügel“ genannt wird. Sie sind über und über mit Weinreben bedeckt und machen die Region zu Deutschlands größtem Weinanbaugebiet.

Die Weinlage “Roter Hang” bei Nierstein zum Beispiel ist weltbekannt und für ihre Rieslinge berühmt. Aufgrund der Nähe zum Rhein hat man hier zugleich eine tolle Aussicht auf die Flusslandschaft. Die fünfte Etappe des Rheinterrassenwegs führt direkt durch diese Weinlage. Von Oppenheim mit seinem sehenswerten Kellerlabyrinth und der Katharinenkirche geht es auf insgesamt 19 Kilometern über Nierstein und den Roten Hang gen Norden bis zum Weinort Bodenheim. Aussichten auf die Hiwwellandschaft, den Rhein und die zahlreichen Weindörfer inklusive.

Bei diesem wunderbaren Panorama gehören Natur und Weingenuss einfach zusammen. Kurz mal raus und ein langes Wochenende beim Rheinhessenwinzer verbringen, ist die genussvollste Art, das Weinerlebnis aus erster Hand zu erleben. In stilvollen Weingütern verbringen Gäste wunderschöne Urlaubstage, gehen wandern, genießen rheinhessische Spezialitäten und Weine – und das Panorama der 1.000 Hiwwel.

Charmante Fachwerkorte in der Pfalz Auch etwas weiter südlich in der Pfalz muss man das schöne Panorama nicht sonderlich lange suchen – ganz im Gegenteil. Bis zum Horizont erstrecken sich die Rebenmeere entlang der Deutschen Weinstraße. Und Neustadt an der Weinstraße liegt direkt mittendrin in diesem kleinen Paradies – man fühlt sich fast, als wäre man weit weg mitten in der Toskana.

Neustadt an der Weinstraße ist eine der größten Weinbaugemeinden des Landes. Viele Winzer bieten Weinproben und Kellerführungen an, außerdem lässt sich es sich gut durch die Weinlandschaft wandern und radeln. Der Ort selbst ist geprägt von mittelalterlichen Fachwerkhäuschen, einem barocken Rathaus und einer gotischen Stiftskirche aus dem 14. Jahrhundert. Die Atmosphäre in der Altstadt und ein Spaziergang durch die kleinen Gassen sorgen für das perfekte Urlaubsgefühl.

Flussschleifen und Steilhänge an der Mosel Dieses Gefühl wissen auch die Orte an der Mosel nur zu gut zu verbreiten. Enge Flussschleifen, Moselmäander und steile Weinberge bestimmen hier das Panorama. Die Kombination aus Landschaftserlebnis, Wein und charmanten Orten macht auch diese Region nahezu perfekt für eine kleine Auszeit.



Blick auf den Bremmer Calmont (Fotoquelle: Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Die fast senkrecht wirkenden Weinberge an der Mosel sind eindrucksvoll. Ihre Kulisse bietet einen guten Rahmen für Wander- und Radtouren, sei es auf dem Moselradweg, dem Moselsteig oder einem der vielen Moselseitensprünge. Mittendrin liegt der Bremmer Calmont – schon die Römer haben an diesem Weinberg vor 2000 Jahren Reben gepflanzt. Mit seinen rund 68 Grad Neigung ist der Calmont eine der spektakulärsten Weinlagen und der steilste Weinberg Europas. Und das mitten in Deutschland.

Tipps für kurze Auszeiten und Inspiration für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.rlp-tourismus.de