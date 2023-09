Momente für Mich – Wellnesserlebnisse in den rheinland-pfälzischen Thermen

Einfach mal an nichts denken, die Seele baumeln lassen und sich von der sanften Wärme des Wassers umschmeicheln lassen – die rheinland-pfälzischen Thermen bieten wohltuende Auszeiten für Körper und Geist. Insgesamt 7 Thermen im ganzen Land sorgen dafür, dass der Wellnessfaktor bei einem Urlaub auf keinen Fall zu kurz kommt. Sie alle eint das Ziel, ihre Gäste bestmöglich zu verwöhnen – was sie jedoch unterscheidet, sind die Landschaften, in die sie eingebettet sind.

Der kleine Kurort Bad Bertrich im romantischen Üssbachtal in der Eifel zum Beispiel verfügt über Glaubersalzquellen, die einzigartig sind in Deutschland. Das Wasser fließt auch in der dortigen Vulkaneifel Therme Seine heilenden Eigenschaften waren schon den Römern bekannt: Sie waren die Ersten, die die Quelle einfassten und das warme Wasser nutzten. Benannt nach dem Apotheker und Chemiker Johann Rudolf Glauber, steigt es mit wohligen 32 Grad Celsius Naturwärme an die Oberfläche. Von seiner Reise aus 2,3 Kilometern Tiefe bringt das Wasser viele Schätze mit: Es ist mit Mineralien angereichert, die seine wohltuende und heilende Wirkung ausmachen.

Die Vulkaneifel Therme Bad Bertrich. (Fotoquelle: Vulkaneifel Therme)

Eine Besonderheit gibt es für die Thermen-Besucher auch bei den Anwendungen. Bei der Vulkan-Seifenschaum-Bürstung zum Beispiel wird Seife mit Zugabe von Vulkan-Natur-Fango zu einer cremigen Textur aufgeschäumt, anschließend folgen eine Waschung zur sanften Tiefenreinigung und eine Bürstung, die die Muskulatur lockert und das Gewebe strafft. Wer gerne noch etwas für den Kreislauf tun möchte, dem bietet der Saunabereich eine große Auswahl.

Nicht minder wohltuend für die Gesundheit sind die berühmten Emser Pastillen aus dem Lahntal. Sie haben seinerzeit zur weltweiten Bekanntheit des Kaiserbades Bad Ems beigetragen. Ihr Ursprung, wie auch der des gesamten örtlichen Badewesens, liegt in den 15 Quellen der Kurstadt. Sie weisen einen großen Anteil an Hydrogencarbonat-, Natrium- und Chlorid-Ionen auf und haben so eine wohltuende Wirkung. Zu diesen Heilquellen gehört auch der Robert-Kampe-Sprudel, eine der heißesten Quellen des Landes, die täglich 800.000 Liter Wasser aus eigener Kraft zutage fördert.

Kurbad aus der Kaiserzeit Schon Kaiser, Zaren und Könige schworen im 18. und 19. Jahrhundert auf das Emser Salz und flanierten einst auf der Kurpromenade im Tal zwischen Limburg und Koblenz. Ein marmorner Kursaal, die Brunnenhalle, einer der schönsten Kurparke Europas, die älteste Spielbank Deutschlands und die prunkvollen barocken Bauten erinnern noch heute an diese Zeit und haben einen sicherlich nicht geringen Anteil daran, dass Bad Ems 2021 als Mitglied der „Great Spas of Europe“, dem Zusammenschluss elf herausragender Kurbäder, zum UNESCO-Welterbe geadelt wurde. Heute schlendern Badegäste mit dem Trinkglas von Quelle zu Quelle und probieren, wo es ihnen am besten schmeckt.

Die Emser Therme lädt zum Entspannen ein (Fotoquelle: Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Neben der innerlichen Anwendung kommt in Bad Ems aber auch die äußerliche nicht zu kurz. Die Emser Therme ist eine der modernsten in Deutschland. Direkt am Lahnufer gelegen hat sie sogar eine Fluss-Sauna, die auf der Lahn schwimmt und über einen Steg erreichbar ist. Die weitläufige Thermenlandschaft, der Saunapark und das Fitnesspanorama bieten viele Varianten an, um Entspannung und aktive Erholung miteinander zu verbinden. Beim Kräuterdampfbad, bei der Emser Salzinhalation sowie im Regenfeld kann jeder seinen Wohlfühlmoment ganz nach Wunsch auswählen und die angenehme Atmosphäre genießen.

Wellness im Rebenmeer Kein Fluss, sondern Weinberge sind es, die den Kurort Bad Bergzabern besonders machen. Inmitten des Pfälzer Rebenmeeres und am Rande des Pfälzerwaldes gelegen, bietet die Stadt neben dem Kurpark mit Kneipp-Anlage auch die Südpfalz Therme: Eine großzügige Thermenlandschaft mitten im Grünen, die wirkungsvolle Totes-Meer-Salzgrotte, verschiedene Ruheoasen und ein Saunadachgarten mit Panoramablick sind für eine Auszeit vom Alltag wie geschaffen. Der professionelle Therapie- und Wellnessbereich ermöglicht den Gästen außerdem die Möglichkeit, die Therme auch barrierefrei zu erleben. Einen Bonus erhalten Gäste, die im Besitz der Pfalzcard sind: Neben rund 130 anderen Freizeiterlebnissen ist auch der Eintritt zur Südpfalz Therme kostenlos.

Tipps für Wellnessauszeiten in Rheinland-Pfalz gibt es online unter www.rlp-tourismus.com/de/erleben/wellness-gesundheit

Inspiration für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.rlp-tourismus.de