Mystisch, wild und ursprünglich - Eintauchen in besondere Naturlandschaften

Wipfelrauschen im Buchenwald, Bachgemurmel im Tal, leises Echo in den Schluchten und versteckte Burgen aus alter Zeit vermitteln das Gefühl, in eine fremde Welt abzutauchen. Nur wenige Minuten von Straßen, Städten und Dörfern entfernt, befindet man sich im Herzen der Natur – unberührt und doch mit den Händen zu greifen. Der Weg dorthin ist leicht zu finden und garantiert besondere Wandererlebnisse in besonderen Landschaften.

Schmale Pfade durch wildromantische Waldpassagen wechseln sich auf der Traumschleife „Diller Burgpfad“ in der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück mit beeindruckenden Panoramablicken ab. Der Höhepunkt des rund elf Kilometer langen Rundweges ist die Burgruine Dill, um deren Burgberg die schmucken Fachwerkhäuser des Ortes stehen. Die einstige Burg der Sponheimer ist auf dem Weg dahin schon in der Ferne zu sehen und taucht auch während der Tour immer wieder ins Sichtfeld der Wanderer auf: Zum Beispiel bei einem Picknick am Rastplatz neben dem Römerturm. Die Rekonstruktion des neun Meter hohen Wachturms an der Römerstraße kann über zwei Holzleitern erklommen werden. Von dort oben reicht der Blick weit über die Hunsrücker Hügellandschaft.

Mystischer Disibodenberg Die besondere Landschaft in der Urlaubsregion Nahe brachte besondere Menschen hervor. Die Berühmteste von ihnen ist die Heilige Hildegard von Bingen, die als visionäre Nonne und spätere Äbtissin mit ihren Schriften in die Geschichte einging. Ihr halbes Leben lang verbrachte sie im Kloster auf dem Disibodenberg, einem mystischen Platz auf dem kleinen Hügel, in der Nähe von Staudernheim an der Nahe. Geheimnisvolle Felsen und Mauersteine erzählen von der langen Vergangenheit und regen die Fantasie aufmerksamer Besucher an. Wer sich die Zeit nimmt, bei dem alten Klostergelände zu verharren und die Umgebung auf sich wirken zu lassen, wird schnell den hektischen Alltag vergessen. Der Disibodenberg liegt genau in der Mitte des 137 Kilometer langen “Hildegard von Bingen Pilgerwanderweges” und ist Zielpunkt der landschaftlich reizvollen vierten Etappe, die von Monzingen über Bad Sobernheim und Staudernheim von Weinbergen gesäumt ist und viele schöne Aussichtspunkte hat. Entlang des gesamten Weges informieren Schautafeln über die Lebensstationen und die Kräuter-Heilkunde Hildegards.

Station auf dem Pilgerweg Hildegard von Bingen: Das Kloster Disibodenberg (Fotoquelle: Naheland-Touristik GmbH)

Tiefe Einblicke Steile Felswände und mächtige Basaltbrocken prägen die Holzbachschlucht im Westerwald: Über Jahrtausende hat sich der Fluss seinen Weg durchs Basaltgestein gegraben und die beeindruckende Landschaft im Westerwald hinterlassen. Felsbrocken, die sich immer wieder ablösen, säumen die Randbereiche des Baches und verleihen dem unverändert natürlich und in seinen Gestaltungsmöglichkeiten sich selbst überlassenen Holzbach ein ursprüngliches, wildes Aussehen. Seine Schlucht ist eineinhalb Kilometer lang, bis zu 20 Meter tief und ein Beispiel dafür, wie sich die Formen der Oberfläche im Westerwald veränderten. Doch es muss nicht nur beim Staunen bleiben – die Schlucht lässt sich bei mehr als einer erlebnisreichen Tour durchwandern. Das über Felsbrocken talwärts plätschernde Wasser begleitet stets den Weg. Mal blicken die Wanderer von höher gelegenen Brücken auf den Bach hinunter, mal sind sie ganz nah am Ufer unterwegs. Beispielsweise können Wanderer die Holzbachschlucht auf dem zehn Kilometer langen Rundwanderweg Wäller Tour Hohe Hahnscheid oder der Westerwaldsteig-Erlebnisschleife “Hügel, Seen und eine Schlucht” erkunden. Sie liegt außerdem als Highlight auf der vierten Etappe des Westerwaldsteigs, die von Rennerod nach Westerburg führt und insgesamt 19 Kilometer lang ist.

Tipps für Wanderungen in Rheinland-Pfalz bietet online der Tourenplaner Rheinland-Pfalz unter www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de

Inspiration für einen Aktivurlaub in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.rlp-tourismus.com/de/erleben/aktiv-in-der-natur