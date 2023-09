Von Römern, Dinos und Edelsteinen – Ausflugshits für Kids in Rheinland-Pfalz

Einmal mit ordentlich Speed einen Abhang hinuntersausen, einem gewaltigen T-Rex in die Augen schauen oder mit Hacke und Schaufel bewaffnet echte Edelsteine ausbuddeln – in den zehn rheinland-pfälzischen Regionen gibt es für kleine und große Abenteurer einiges zu entdecken.

In Riol an der Mosel zum Beispiel, wo die steilen Hänge entlang des Flusses nicht nur zum Anbau ausgezeichneter Weine genutzt werden, sondern auch, um im Triolago Moselbob auf Geschwindigkeit zu kommen. Obwohl weder Alpen noch Schnee in der Nähe sind, warten hier 1170 Meter reinstes Rodelvergnügen. Allein oder zu zweit steigt man in der Talstation am Triolago Freizeitsee in den Moselbob, lehnt sich erst mal entspannt zurück und genießt die Bergauffahrt mit dem Liftsystem. Oben angekommen geht es dann in rasanter Fahrt durch Wald- und Wiesenlandschaften, immer wieder unterbrochen von wunderschönen Ausblicken auf die Mosel, über zahlreiche Wellen und Kreisel dem Tal entgegen. Täglich bis Ende Oktober kann man sich hier bei jedem Wetter in die Kurven legen und den Rausch der Geschwindigkeit spüren.

Nervenkitzel von ganz anderer Art erwartet die Besucher im Dinopark Ernzen in der Eifel. Hier kann man einem Raubsaurier ins Maul fassen oder sich neben den säulenartigen Beinen eines Langhalses winzig klein fühlen. Über 100 lebensecht nachgebildete Dinos freuen sich jedes Jahr bis Anfang November auf einen Besuch. Und während die Großen sich noch versuchen zu merken, welcher nun der Triceratops und welcher der Stegosaurus ist, stürmen die Kleinen schon das Paleo Lab, die Fossilien-Präparationswerkstatt des Dinoparks. Dort wird gezeigt, wie Knochen, Zähne und Krallen mit viel Ausdauer aus dem Gestein gearbeitet und konserviert werden. Bei der Schatzsuche im großen Sandkasten des Forschercamps finden Kinder nicht nur Haifischzähne und Edelsteine, sondern legen auch echte Dino-Skelette frei.

Als Schatzsucher ins Schürffeld Steine knacken und Schätze finden – das geht auch in Idar-Oberstein an der Nahe. Hier sind es allerdings keine Dinoknochen, die zum Vorschein kommen, sondern echte Edelsteine. In den Minen am Steinkaulenberg wurden bis 1875 Quarz, Achat, Jaspis, Amethyst und Bergkristall abgebaut. Rund 100 Jahre später wurden die mittlerweile verschütteten Minen wieder freigelegt und der 400 Meter lange Besucherstollen gebaut.

Scheinwerfer setzen die einzigen zugänglichen Mineralienminen in ganz Europa imposant in Szene und schaffen eine magische und geheimnisvolle Atmosphäre. Jedes Jahr bis Mitte November kann man den Besucherstollen und auch die angrenzenden Schürffelder und das Edelsteincamp besuchen. Für Schatzsucher stehen hier Hacke, Pickel und Spaten bereit, um selbst nach Mineralien zu graben und die Fundstücke mit nach Hause zu nehmen.

Aufgaben eines Römers in der Römerwelt in Rheinbrohl kennenlernen (Bildquelle: Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Eintauchen in eine vergangene Zeit können auch die Besucher der Römerwelt Rheinbrohl am Romantischen Rhein. Am Beginn des einstigen Obergermanischen Limes zeigen ein Erlebnismuseum sowie ein rekonstruiertes Stück von Wall und Graben samt Palisadenzaun, wie die Welt der Römer hier vor rund 2000 Jahren ausgesehen hat. In drei Themenbereichen der Ausstellung erfahren Besucher mit multimedialen Darstellungen vieles zum Alltag der stationierten Truppen am Limes und im Kastell und wie sich das Leben der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten des Grenzwalls gestaltete. Jedes Jahr bis Mitte November ist die Römerwelt geöffnet und bietet zahlreiche Mitmach-Aktionen zum Kochen, Bogenschießen und der Ausbildung zum Legionär.

Spielen, mitmachen und ausprobieren ausdrücklich erwünscht heißt es auch bei der neuen Ausstellung “We love PLAYMOBIL” in Speyer, die ab Oktober für Besucher geöffnet ist. Anlässlich des 50. Geburtstags des Kultspielzeugs lädt die interaktive Familien-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz zu einer Reise durch 50 Jahre Spielgeschichte(n) ein. Auf 1.000 Quadratmetern lassen faszinierende Videoshows sowie zahlreiche Spielstationen Gäste in die Playmobil-Miniaturwelten eintauchen. Gezeigt werden Landschaften zu aktuellen Themenwelten, wie „Adventures of Ayuma“ oder auch zu historischen Themen, die spielerisch Geschichte vermitteln. Maßgeschneiderte Projektionen gespickt mit Lichteffekten und Animationen erwecken Playmobil-Inszenierungen zum Leben.

