Wege zum Wein – 6 Wandertipps in Weinregionen

Wenn sich 2000 Geschmacksknospen auf einmal verlieben, kann das nur eins bedeuten: Sie haben gerade Bekanntschaft mit einem herausragenden Wein gemacht. Rheinland-Pfalz ist mit seinen sechs Weinregionen der Ort in Deutschland, wo besonders viele dieser “Dates” zwischen Glasinhalt und Gaumen beginnen. Und während der Genuss und die Lebensfreude das vereinende Moment aller rheinland-pfälzischen Weine sind, so unterscheiden sie sich doch in Stilistik und Charakter voneinander. Prägend hierfür sind neben den Winzern die Topografien der Weinregionen Ahr, Mosel, Nahe, Mittelrhein, Rheinhessen und Pfalz. Und jeder der hier entstehenden Tropfen birgt auch ein Geheimnis: das seiner Einzigartigkeit, der man nur auf den Grund gehen kann, wenn man sich selbst auf den Weg zum Wein macht.

Indian Summer an der Ahr Wer sich im Herbst zum Beispiel auf eine Weinwanderung ins Ahrtal begibt, kann nicht nur dem einen oder anderen Winzer bei der Weinlese über die Schulter schauen, sondern auch in ein prächtiges Farbenmeer eintauchen. Die Region ist für ihre ausgezeichneten Rotweine bekannt, und gerade diese Reben leuchten im Herbst in allen Farbnuancen von strahlendem Gelb bis hin zu tiefroten Purpur- und Burgundertönen. So kommen Wanderer auf dem insgesamt 35 Kilometer langen Rotweinwanderweg zwischen Bad Bodendorf und Altenahr entlang steiler Weinterrassen nicht nur in den Genuss von Kostproben beim Winzer oder an Weinständen, sondern erleben auch einen echten “Indian Summer”.

Seitensprünge an der Mosel Steil ist auch das Stichwort für den Weinbau entlang eines anderen Flusses: Die durchaus sportlich zu nennenden Neigungswinkel der Weinterrassen an der Mosel sind der Grund, warum die Rebstöcke die Sonnenstrahlen besonders gut einfangen können. Wer sich in die Region und ihre Weine verlieben möchte, der sollte auch vor “Seitensprüngen” nicht zurückschrecken. So nämlich heißen die Partnerwege des insgesamt 365 Kilometer langen Moselsteiges. Gemeinsam mit den 24 Etappen des Hauptweges führen sie den Wanderer durch die Rebenlandschaft, über teils steile Weinterrassen und eröffnen dabei beeindruckende Ausblicke ins romantische Moseltal.

Burgentraum am Romantischen Rhein Romantisch und sagenumwoben geht es auch am Rhein zu. Denn hier vereinen sich beim Wandern auf dem Rheinsteig oder dem RheinBurgenWeg die beeindruckenden Flusspanoramen und ausgedehnten Weinhänge des Mittelrheintals mit der größten Burgendichte in Europa. Wer einmal die berühmte Rheinschleife bei Boppard entlang gewandert ist oder in einem romantischen Fachwerkort wie Bacharach bei einem Winzer eingekehrt ist, der versteht, warum diese Landschaft schon so viele Dichter und Denker inspiriert hat.

Steinreiche Nahe Die vierte Flusslandschaft im Bunde der rheinland-pfälzischen Weinregionen ist die Nahe. Aufgrund ihrer vulkanischen Vergangenheit verfügt das Anbaugebiet auf kleinstem Raum über eine unvergleichliche Vielfalt an Bodentypen, die sie ihm wahrsten Sinne des Wortes steinreich macht. Sichtbar wird das zum Beispiel bei einer Wanderung entlang des Rotenfelses, der höchsten Steilwand nördlich der Alpen. Und zu schmecken ist die Vielfalt der Böden bei den zahlreichen Nahewinzern, deren Weine den typischen Charakter wahlweise von Löss, Lehm oder Sandstein zeigen.

Rebenmeere in Rheinhessen und der Pfalz Wer ein weites Rebenmeer einem engen Flusslauf vorzieht, sollte den beiden größten deutschen Weinregionen, Rheinhessen und der Pfalz, einen Besuch abstatten. In kalter, klarer Luft können Wanderer hier den Blick über die unendliche Weite der Landschaft schweifen lassen. In Rheinhessen ist sie sanft gewellt durch 1000 Hügel, die hier “Hiwwel” genannt werden und auch den Wanderwegen, den Hiwweltouren, ihren Namen geben. In der Pfalz hingegen tragen die Wege den Wein selbst im Namen: zahlreiche Wege entlang der berühmten Deutschen Weinstraße sowie der Pfälzer Weinsteig laden – je nach persönlicher Vorliebe und Kondition – zu ausgedehnten Spaziergängen oder sportlichen Wanderungen durch die Winterlandschaft ein. Anschließend gemütlich beim Winzer einkehren, die Weine genießen und sich vielleicht sogar in sie verlieben – dazu bieten sowohl Rheinhessen als auch die Pfalz zahllose Möglichkeiten.



Wanderer auf dem Pfälzer Weinsteig (Fotoquelle: Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Tipps für Wanderungen in Rheinland-Pfalz bietet online der Tourenplaner Rheinland-Pfalz unter www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de

Inspiration für einen Urlaub rund um das Thema Wein- und Kulinarikgenuss in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.rlp-tourismus.com/de/erleben/genuss-kultur