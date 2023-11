Winterpanorama hoch Drei – Tipps für Wanderungen in der kalten Jahreszeit

Eine schöne Winterwanderung ist in der kalten Jahreszeit eine Wohltat. Die Landschaften entwickeln im Winter neue Reize und eröffnen Ausblicke, die im Sommer so manches Mal verborgen bleiben. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl an Wegen, die ein schönes Winterpanorama bieten: So zum Beispiel die Traumschleife Frau Holle im Hunsrück, die Hiwweltour Eichelberg in Rheinhessen und die Introtour Ebernburg in der Urlaubsregion Nahe.

Im Winter ist die Luft hier draußen noch klarer als sonst, angenehm und beruhigend. Auf den Tannen liegt noch der Raureif und lässt die Weiten des Hunsrücks in der Ferne glitzern. Die Traumschleife Frau Holle ist prädestiniert für eine Winterwanderung, lässt ihre Namensgeberin doch im bekannten Märchen der Brüder Grimm den Schnee über die Landschaften rieseln. Im Hunsrück ist eine Felsformation nach eben jener Frau Holle benannt – direkt am Anfang der Wanderung sollen ihre Augen im Felsen zu sehen sein. Und wer weiß, vielleicht schüttelt sie mit etwas Glück auch weiße Flocken auf die Wanderer hinab.



Winterlicher Spaziergang auf der Traumschleife Frau Holle (Bildquelle: Kooperationspartner)

Etwas westlich von Hermeskeil führt die Traumschleife Frau Holle über etwa neun Kilometer rund um den Taubenberg. Mit nur wenigen hundert Höhenmetern ist sie für eine Winterwanderung gut geeignet. Der Bachlauf der Wadrill begleitet die Tour ein Stück und schlängelt sich zusammen mit dem Wanderweg durch das Tal, bevor der leichte Anstieg zum Taubenberg beginnt. Am Ende der Tour, wo der Lauschbach in die Wadrill mündet, wartet als schönes Highlight eine kleine Biberburg auf die Wanderer, die die Tiere dort samt kleinem Damm gebaut haben.

Gipfelglück in Rheinhessen Ein paar Höhenmeter mehr bringt in Rheinhessen die Hiwweltour Eichelberg bei Neu-Bamberg mit sich. Knapp 300 Meter in Auf- und Abstieg sind es an der Zahl – man könnte daher auch von einer Tour rund um Rheinhessens Gipfelglück sprechen. Diese kleinen Gipfel heißen hier liebevoll Hiwwel, abgeleitet von den Hügeln, und geben den Wanderungen ihren Namen.



Winterwanderung auf der Hiwweltour Eichelberg (Bildquelle: Kooperationspartner)

Auf gut elf Kilometern bietet die Hiwweltour Eichelberg schöne Aussichten auf genau dieses rheinhessische Hügelkleid. Der Weg führt durch Kiefernwälder, Wiesen und Weinberge und wartet gleich mit mehreren Aussichtspunkten auf. Zum Beispiel auf den See am Steinbruch bei Neu-Bamberg, auf das Hofgut Iben – das einst in Besitz der Tempelritter gewesen sein soll – sowie auf die Burgruine Neu-Bamberg.

Steinreiches Winterpanorama Eine Idee für eine deutlich kürzere und gemütliche Wintertour ist die Introtour Ebernburg in der Urlaubsregion Nahe – benannt nach der Ebernburg hoch oben auf einer kleinen Erhebung in dem Ort Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die Wanderung dreht auf knapp fünf Kilometern unterhalb der Burg eine entspannte Runde durch Wiesen und Felder und am Flusslauf der Nahe entlang.



Das Kurhaus und der Rheingrafenstein in Bad Münster am Stein-Ebernburg (Bildquelle: Kooperationspartner)

Das Panorama ist hier ganz ohne Anstieg bezaubernd: Die Wanderer haben nicht nur immer wieder die Ebernburg aus unterschiedlichen Perspektiven im Blick, sondern schauen auf bestimmten Wegabschnitten auch auf den Rotenfels. Er ist beeindruckend steil, 202 Meter hoch und etwa 1200 Meter lang – damit ist er die höchste Steilwand nördlich der Alpen. Auch der Felsen Rheingrafenstein kommt immer wieder in den Blick der Wanderer. Er erhebt sich am Fuße der Nahe schon fast majestätisch 136 Meter in die Höhe. Neben der Ebernburg gilt er als Wahrzeichen des Ortes Bad Münster am Stein-Ebernburg – nicht umsonst wurden beide Wahrzeichen im Namen verewigt.

Weitere Informationen zu Wanderungen in Rheinland-Pfalz bietet die Webseite www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de