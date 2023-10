Entdecken Sie Hollywood auf Malta: Eine Reise zu den Drehorten der Blockbuster!

Malta, die Inselgruppe mit einer faszinierenden Geschichte, hat die Welt der Kinoleinwände erobert. Vom antiken Griechenland über das historische Israel und das geheimnisvolle Libanon bis hin zu den malerischen Landschaften Italiens und den Abenteuern in Peru – Malta bietet eine Vielfalt an Kulissen, die in zahlreichen Filmen und Serien verewigt wurden. Diese einzigartige Mischung verschiedener Kulturen und Ethnien, die über Jahrtausende hinweg die Insel geprägt haben, machen Malta zu einem Ort, an dem Sie buchstäblich eine filmische Reise um die Welt unternehmen können. Kein Wunder also, dass Filmtourismus immer beliebter wird und Reisende aus der ganzen Welt nach Malta strömen.

Von epischen Blockbustern bis hin zu herzerwärmenden Familienfilmen – Malta hat alles zu bieten. Über 300 Filme und Serien wurden bereits auf Malta gedreht. Hier wurden große Produktionen wie der Serienhit "Game of Thrones", die Verfilmung von Dan Browns "The Da Vinci Code", das actiongeladene "Gladiator" und der packende "Jurassic World" realisiert. Aber auch beliebte Familienfilme wie "Popeye" und Helden wie "Asterix" und "Wickie und die starken Männer" fanden hier ihren Platz auf der Leinwand.

Die Filmkulisse von Popeye ist erhalten worden und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.

Aktueller TV Tipp : „Ein Sommer auf Malta“ in der ZDF Mediathek oder auf Sky die 4. Staffel von „Das Boot“.

Malta verwandelt sich mühelos in verschiedene Orte und Zeiten. Ob als das antike Rom, das Marseille des 19. Jahrhunderts oder King's Landing im fiktiven Westeros aus "Game of Thrones" – Malta bietet die perfekte Kulisse. In den verwinkelten Gassen der alten Hauptstadt Mdina, mit ihrer einzigartigen Mischung aus mittelalterlicher und barocker Architektur, wurden bereits legendäre Szenen gedreht. Von Catelyn Stark und Ser Rodrik Cassel, die in der ersten Staffel von "Game of Thrones" durch das beeindruckende Stadttor ritten, bis hin zu "Der Graf von Monte Christo", der diese maltesische Stadt in das pulsierende Rom verwandelte – Malta ist ein Ort, an dem Filmgeschichte geschrieben wird.

Nicht nur als Filmkulisse ist Malta attraktiv, sondern auch als Urlaubsziel für Prominente. Regisseure wie Steven Spielberg, Ridley Scott und Guy Ritchie wurden von der maltesischen Sonne und Schönheit verzaubert. Und auch Filmstars wie Russell Crowe, Madonna, Sean Connery und Brad Pitt haben erfolgreich hier gearbeitet und kehren immer wieder zurück. Brad Pitt war so begeistert von Malta, dass er nach den Dreharbeiten von "Troja" im Jahr 2003 immer wieder hierher zurückkehrte. Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Angelina Jolie drehte er sogar den Film "By the Sea" auf Malta. Land und Leute haben sie so sehr begeistert, dass sie sogar ihre Flitterwochen im Jahr 2014 in der Blauen Lagune vor Comino verbrachten – ein Ort, den nicht nur Stars, sondern auch normale Reisende in ihren Bann zieht.

Entdecken Sie Malta, wo Hollywood-Träume wahr werden und die Geschichte auf der Leinwand lebendig wird. Tauchen Sie ein in die magische Welt des Filmtourismus auf einer Insel, die so vielseitig ist wie die Geschichten, die sie erzählt.

