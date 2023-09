In den Wintermonaten den Frühling fühlen!

Auf Malta, Gozo und Comino hat der Winterblues keine Chance. Das kleine Inseltrio Malta, Gozo und Comino empfängt Sie nach gut zwei Stunden Flugzeit ab Deutschland auch in den Wintermonaten mit herrlichem Sonnenschein und angenehm milden Temperaturen. Mit seiner erstaunlichen Vielfalt an kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten übertrifft Malta alles: Wer das Land bereist, kann sich mühelos auf eine Zeitreise durch 7.000 Jahre Menschheitsgeschichte begeben. Hier finden sich Artefakte von der Steinzeit bis zur Gegenwart: So bestaunt man mit den Tempeln der Megalithkultur die ältesten Bauwerke der Menschheit – älter als die Pyramiden, älter als Stonehenge. Hochkarätige Museen von internationalem Rang, Kulturdenkmäler und barocke Paläste finden sich in Malta in einer ungeahnten Dichte Jetzt ist die beste Zeit, um den spannenden Kultur-Mix und die herrliche Natur von Malta und Gozo aktiv zu entdecken, Englisch zu lernen oder einfach die entspannte mediterrane Lebensweise zu genießen.

Ein Wochenende in Valletta Die kleinste Hauptstadt Europas ist eine Perle mit ihren barocken Gebäuden, in denen sich Museen, aber auch moderne Shops sowie unzählige Cafés und Restaurants befinden. Paläste, Kirchen und Kathedralen faszinieren ebenso, wie die engen Gassen mit wunderschönen Balkonen. Direktflüge ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München und bezaubernde Boutique Hotels machen die Reiseplanung einfach.

Straßencafes Selbst im Winter ist es auf den maltesischen Inseln mit durchschnittlich 15 Grad so angenehm warm, dass man im Freien sitzen kann. Wunderbar geeignet sind dazu die vielen belebten Plätze in den kleinen Orten und Städtchen. In der Hauptstadt Valletta stellen viele Cafés und Restaurants in den malerischen Gassen und Straßen ihre Tische auf die steilen Treppen, die hinunter zum Hafen führen – dies schafft eine ganz besondere Atmosphäre und ist Urlaubfeeling pur.

Festivalzeit im Winter Von leuchtenden, festlich geschmückten Straßen zur Weihnachtszeit bis hin zu knallig bunten Karnevalsparaden im Frühjahr – auf Malta ist auch im Winter eine ganze Menge los. Es beginnt mit der Silvesterfeier auf dem St. George’s Square in Valletta, die mit Musik, Tanz und Partys bis in die frühen Morgenstunden lockt, bis zum Valletta Baroque Festival, das die historischen Paläste und Theater mit traditioneller Musik erst richtig in Szene setzt.

Unser Tipp: Weihnachten und Silvester in Valletta

Valletta ist in der Advents- und Weihnachtszeit besonders zauberhaft mit vielen Veranstaltungen, buntem Lichterglanz und Weihnachtsliedern, die aus Lautsprechern schallen.

Der Jahreswechsel in Valletta ist mit einem kostenlosen Open-Air Konzert vor den Toren von Valletta und einem schönen Feuerwerk über dem Großhafen ein besonderes Highlight. Private Feuerwerke gibt es an Silvester nicht. Sie können entspannt durch die Straßen spazieren oder eines der vielen kulinarischen Angebote nutzen.

Draußen Aktiv sein – zu Lande und zu Wasser Ob Kajaktouren im azurblauen Mittelmeer oder Wanderungen zu ursprünglichen Dörfern entlang spektakulärer Küsten – wer einen individuellen Urlaub mit abwechslungsreichen Aktivitäten bei ganzjährig sommerlichen Temperaturen sucht, findet auf Malta die idealen Voraussetzungen. Auch im Winter zeigt sich das Inseltrio von seiner traumhaften Seite: Idyllisch grüne Landschaften laden zum Hiken und Mountainbiken ein; und auch vom Wasser aus lässt sich das Land wunderbar erkunden. Die Kombination aus mildem Klima und ursprünglicher Natur schafft ideale Voraussetzungen für ein Naturerlebnis bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Wassersport oder Klettern. Laufbegeisterte wissen längst: Auf Malta kann man großartig trainieren und sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Doch auch, wer einfach aktive Erholung in freier Natur sucht, ist hier richtig und kann Körper, Geist und Seele gerade auch in Herbst und Winter etwas Gutes tun. Maltas kleine Schwester Gozo gilt auch bei Einheimischen als Ort der Ruhe und Gelassenheit, aber auch des Sports. In den Wintermonaten ist der Aufenthalt ab 10 Tagen besonders günstig. Erfahren sie hier mehr.

Genuss mit allen Sinnen Kennen Sie Marsaxlokk? Der Fischerort mit seinem pittoresken Hafen und vielen bunten Booten ist eine echte Augenweide. Die gastronomischen Angebote verleiten zum Schlemmen. Zu empfehlen ist ein Besuch am Sonntag, wenn der berühmte Wochenmarkt auch viele Einheimische auf die Hafenpromenade lockt – zum Schauen und Kaufen. Neben frischem Fisch werden an den vielen Marktständen auch Wein, Obst, Gemüse, selbstgemachte Marmeladen, Chutneys sowie Souvenirs und sogar Kleidung angeboten.

