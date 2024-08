Kundeninformationspflichten

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13, 14 DSGVO

für Kunden und Abonennten

Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren sowie Ihnen einen Überblick über Ihre Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Bestandteile dieses Schreibens auf Sie zutreffen, da die Frage, welche Daten im Einzelnen verarbeitet, und in welcher Weise genutzt werden, sich maßgeblich nach der vereinbarten Dienstleistung richten.

Verantwortliche und Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die

PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG

Zülpicher Straße 10

40549 Düsseldorf

Tel.: 0211-505-2850

E-Mail: info@prisma-verlag.de

Website: www.prisma.de / www.prisma-verlag.de

Unsere Datenschutzbeauftragte die AGOR AG erreichen Sie unter: info@agor-ag.com oder unter Tel.: +49 (0) 69 - 9494 32 410. Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet unter www.agor-ag.com verfügbar.

Datenkategorien, Rechtsgrundlage und Zwecke der Verarbeitung

Vertragliche Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden

Kundenverwaltung

Im Rahmen unserer vertraglichen Beziehung zu unseren Kunden verarbeiten wir Daten innerhalb der Stammdatenverwaltung. Dies beinhaltet in der Regel die Verwaltung der Daten innerhalb unseres CRM-Systems, die Dokumentenverwaltung und Speicherung, die Nutzung von Cloud-Diensten, die Erstellung von systemseitigen Protokollen und die Zustellung von Service-Mails innerhalb der Erbringung unserer Dienstleistung.

Innerhalb der internen Kommunikation und der externen Kommunikation mit unseren Kunden bedienen wir uns den üblichen Kommunikationswegen, die insbesondere per E-Mail, Telefonie und schriftlich (per Post) sattfinden. Darüber hinaus beinhaltet die Kundenverwaltung die Erstellung von Präsentationen/Tabellen, die Verwaltung von Kalendern, den Austausch von Dokumenten, sowie Chat-kommunikation und die Teilnahme an Audio- und Videokonferenzen über Cloud-Dienste.

Sie haben die Möglichkeit, uns Datenänderungen (z.B. neue Lieferadresse, geänderte Bankverbindung) oder weitere Anliegen rund um ein bestehendes vertragliches Verhältnis (z.B. Reklamationen, Urlaubsservice-Wünsche, Kündigung) online mitzuteilen. Hierzu müssen Sie eventuell auch Adress-, Kontakt- und Kommunikationsdaten sowie ggf. Informationen zu Ihrem vertraglichen Verhältnis mit uns angeben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage mit Ihnen erfolgen.

Ihre Daten geben wir zweckbezogen und datenschutzkonform an die von uns beauftragten Vertriebs-, Marketing- und Service-Dienstleister weiter, die uns sowohl bei der Vertragserfüllung als auch dem Kundenservice unterstützen. Diese verpflichten wir vertraglich nach DSGVO Ihre Daten weder zu eigenen Zwecken zu nutzen noch an andere Dritte weiterzugeben.

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung des vertraglichen Verhältnisses werden die personenbezogenen Daten gespeichert, solange die verantwortliche Stelle dazu gesetzlich verpflichtet ist. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (z.B. gem. HGB, AO) betragen in der Regel bis zu zehn Jahre.

Werbung

E-Mail-Werbung / Newsletter

Haben Sie uns Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO zum Versand von Werbung per E-Mail gegeben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, sowie ggf. weitere Kontakt- und Vertragsdaten, um Ihnen E-Mail-Werbung zuzusenden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt dabei nicht.

Wir verifizieren Ihre Einwilligung mit einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann.

Die Anmeldungen werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse.

Wenn Sie eine von uns versandte Werbe-E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene Datei (sog. web-beacon) mit unseren Servern. So kann festgestellt werden, ob eine E-Mail geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). Diese Informationen dienen ausschließlich der statistischen Analyse unserer Werbekampagne. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Marketingaktionen besser an die Bedürfnisse unserer Empfänger anzupassen.

Wenn Sie keine Analyse möchten, müssen Sie die E-Mail-Werbung abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder E-Mail einen entsprechenden Link zur Verfügung

Sollten Sie insgesamt keine weitere E-Mail-Werbung von uns wünschen, können Sie Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit für die Zukunft unter Datenschutz@prisma-verlag.de widerrufen.

Ihre Daten werden gelöscht, sobald Sie die Einwilligung widerrufen haben, und keine anderen Gründe zur Aufbewahrung der Daten bestehen.

Gekoppelte Einwilligung bei Gewinnspielen

Teilweise ist für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel die Erteilung einer jederzeit widerruflichen Werbeeinwilligung Voraussetzung. Die Einwilligung gilt nur gegenüber uns als Betreiber des Gewinnspiels. Wir nutzen die Werbeeinwilligung, um Sie entsprechend der in der Einwilligung genannten Produkte zu informieren.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

Eine Weitergabe Ihrer Daten findet hierbei grundsätzlich nicht statt. Sie haben jederzeit das Recht Ihre Werbeeinwilligung für die Zukunft unter Datenschutz@prisma-verlag.de zu widerrufen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von unseren Gewinnspielen erhalten Sie in diesem Dokument unter „Gewinnspiele“. Wie Ihre Daten durch die Werbeeinwilligung verarbeitet werden, erhalten Sie unter „E-Mail-Werbung“.

Gewinnspiele

Sie können bei uns regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen. Hierfür werden die vom Betroffenen angegebenen personenbezogenen Daten zur Durchführung/Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Erteilung einer jederzeit widerruflichen Werbeeinwilligung durch den Teilnehmer, da die Finanzierung des Gewinnspiels durch die Vermittlung von Werbung erfolgt. Im Übrigen ist die Teilnahme an dem Gewinnspiel an keine weiteren Voraussetzungen oder Kosten gebunden. Weitere Informationen zur Ihrer freiwilligen Werbeeinwilligung finden Sie unter "Gekoppelte Einwilligung bei Gewinnspielen“.

Eine Weitergabe der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt.

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel abgewickelt wurde und Sie Ihre Einwilligung für unseren Newsletter widerrufen haben.

Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner, diese werden erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht, unabhängig vom Widerruf zum Newsletter.

Votings

Sie haben die Möglichkeit über unsere Webseite und unsere App Bewertungen zu Ihren Medianpräferenzen abzugeben. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die Sie in das Bewertungsformular eintragen.

Es handelt sich lediglich um die jeweils zur Abstimmung freigegebenen Inhalte.

Zweck der Datenverarbeitung ist die Einholung von hilfreichen Informationen zur Verbesserung unserer Produkte/Dienstleistungen.

Die abgegebene Bewertung wird sodann von uns geprüft und bei Einhaltung unserer Standards bzw. gesetzlicher Vorgaben veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass die Daten Ihrer Bewertung dauerhaft gespeichert werden, diese weisen jedoch keinen Personenbezug auf.

Innerhalb der Votings haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, freiwillig an unseren aktuellen Gewinnspiel-Verlosungen teilzunehmen.

Die Rechtsgrundlage ist dabei, wie unter „Gewinnspiele“ beschrieben Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO.

Auch hier kann es vorkommen, dass die Teilnahme am Gewinnspiel an Ihre jederzeit widerrufbare Werbeeinwilligung gekoppelt ist, wie unter „Gekoppelte Einwilligung bei Gewinnspielen“ ausgeführt.

Beschwerdemanagement

Sie haben jederzeit die Möglichkeit uns über Beschwerden zu informieren. Hierfür steht Ihnen, neben dem Beschwerdeformular in unserer App, auch unsere allgemeine E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde erheben wir grundsätzlich die folgenden personenbezogenen Daten:

Namen

E-Mail-Adresse

Rechtsgrundlage hierfür ist in der Regel die Vertragserfüllung innerhalb unserer Kundenbeziehung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Sollten Sie kein direktes Vertragsverhältnis zu uns haben, verarbeiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kommunikation auf Basis unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, welches darin besteht, jegliche bei uns eingehenden Anfragen gewissenhaft und zuverlässig bearbeiten zu können.

Die erhobenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Beschwerde. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde kann es jedoch notwendig sein, dass eine Weitergabe an unternehmensinterne Stellen erforderlich ist. Die Daten werden gelöscht, wenn die Bearbeitung der Beschwerde abgeschlossen ist, sofern dem keine gesetzlichen Pflichten entgegenstehen.

Empfänger Ihrer Daten

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen.

Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht entnehmen.

Dienstleister Inhalt der Dienstleistung Inxmail GmbH Wentzingerstr. 17 D-79106 Freiburg Deutschland Webseite: www.inxmail.de Anbieter unseres Newsletter-Tools zum Versand unserer E-Mails an unsere Kunden. userwerk GmbH

Ehinger Str. 19

89077 Ulm

Deutschland

Webseite: https://www.userwerk.com/de/ Bereitstellung von Registrierungsformularen auf unserer Webseite für Probe-Zeitungsabonnements etc. Once Germany GmbH

Schanzenstraße 38

51063 Köln

Deutschland

Webseite: https://once.net/ Bereitstellung von Gewinnspielen und Rätseln Content Pass GmbH

Wolfswerder 58

14532 Kleinmachnow

Deutschland

Webseite: https://www.contentpass.net/de Mit contentpass können Webseitennutzer gegen eine monatliche Gebühr alle teilnehmenden Partner-Websites ohne Werbetracking nutzen.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dies können z. B. sein:

Behörden (z. B. Finanzbehörden, Gerichte)

Öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns von der Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind, personenbezogene Daten zu übermitteln.

Rechte als Betroffene

Der Betroffene hat das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, hat er das Recht, seine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen.

Die vorgenannten Rechte können geltend gemacht werden unter: Datenschutz@prisma-verlag.de.

Ungeachtet der vorgenannten Rechte hat der Betroffene auch die Möglichkeit, sich an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn er der Auffassung ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden Daten gegen die DSGVO verstößt.

Speicherdauer

Unternehmen in Deutschland unterliegen zahlreichen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus der Abgabenordnung (AO) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Diese Gesetze sehen Speicherfristen z.B. für Rechnungen, Angebote oder andere vertragsrelevante Unterlagen für bis zu zehn Jahren vor. Entsprechend speichern wir Ihre Daten, welche wir im Rahmen der erfolgten vorvertraglichen Maßnahmen oder der Vertragserfüllung erhoben haben, gemäß der gesetzlichen Regelfristen. Sofern die Daten dann nicht mehr für die Zweckerfüllung erforderlich sind und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen, werden die Daten gelöscht.

Sofern Sie uns Ihre freiwillige Einwilligung für eine Datenverarbeitung gegeben haben, speichern wir die Daten bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung. Ein Widerruf ist jederzeit für die Zukunft möglich. Sofern der Löschung keine weiteren Zwecke oder Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, erfolgt mit dem Widerruf der Einwilligung eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Davon ausgenommen sind Ihr Vor- und Nachname, welche im Rahmen der gesetzlichen Nachweispflichten für drei Jahre gespeichert werden. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten werden Ihre vollständigen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname) gelöscht.

Sollten in einzelnen Fällen gesonderte Löschfristen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gelten, finden Sie diese Informationen jeweils bei der Datenverarbeitung unter Ziff. II.

Übermittlung in ein Drittland

Es findet keine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland statt.

VII.Bereitstellung der Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wir weisen darauf hin, dass wir ohne das Vorliegen dieser Daten in der Regel nicht in der Lage sein werden, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen auszuführen und zu beenden.

VIII.Automatisierte Einzelfallentscheidungen und Profiling

Es findet keine automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling statt.

Gemeinsame Verantwortlichkeit

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Verarbeitungsvorgänge gemeinsam mit einem oder mehreren Partnern für die Verarbeitung verantwortlich sind (sog. Gemeinsame Verantwortlichkeit / Joint Controllership).

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, erfolgt eine solche Verarbeitung ausschließlich auf Basis einer Vereinbarung gemäß Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Somit werden die jeweiligen Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß der DSGVO hinsichtlich der gemeinsamen Verarbeitung festgelegt.

Die gemeinsame Verantwortlichkeit umfasst folgende Verarbeitungstätigkeiten:

Affiliate Programme

Bitte beachten für weitere Informationen die einzelnen Abschnitte zu den Verarbeitungsvorgängen in diesen Datenschutzhinweisen.

Für die oben bezeichneten Prozesse besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit mit:

Firstlead GmbH (ADCELL)

Rosenfelder Str. 15-16

10315 Berlin Amtsgericht Berlin

Deutschland

Webseite: https://www.adcell.de/

AWIN AG

Otto-Ostrowski-Straße 1A

10249 Berlin

Deutschland

Webseite: https://www.awin.com/de

JustWatch GmbH

Saarbrücker Straße 38

10405 Berlin

Deutschland

Webseite: https://www.justwatch.com/

Vitrado GmbH

Ein Unternehmen der freenet AG

Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg

Deutschland

Webseite: https://www.vitrado.de/

Betroffenenanfragen, die bei uns eingehen und die gemeinsame Verarbeitung betreffen, werden, sofern Sie einen Partner betreffen an diesen weitergeleitet. Dessen ungeachtet können Sie die Ihnen nach der DSGVO zustehenden Rechte als betroffene Person sowohl bei uns als auch bei jedem anderen Verantwortlichen geltend machen. Weitere Informationen zu den Ihnen zustehenden Rechten finden Sie in Ziff. IV dieser Datenschutzhinweise.