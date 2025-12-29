Sehenswertes im Stream

Wintersport-Livestreams Ob Skispringen, Bob oder Biathlon: Momentan kommen Wintersport-Fans auf ihre Kosten. Wer sich für die Übertragung bestimmter Events interessiert, wird oftmals unter www.sportschau.de fündig. Dort werden alle geplanten Livestreams vorab gelistet mit Hinweis auf die Startzeit. Am Mittwoch, 7. Januar, wird beispielsweise über den Slalom der Alpin-Männer in Madonna di Campiglio berichtet, am Freitag, 9. Januar, über den Skeleton-Weltcup in St. Moritz und über die Nordische Kombination in Otepää.

The Rainmaker Die Serie „The Rainmaker“ basiert auf einem Bestseller von John Grisham und erzählt die Geschichte des jungen Anwalts Rudy Baylor, der gerade frisch von der Uni kommt und an seinem ersten Arbeitstag bereits seinen Job in einer großen Anwaltskanzlei verliert. Ohne Perspektive ergreift er die nächstbeste Möglichkeit und fängt in einer kleinen Kanzlei an. Und wie es das Schicksal so will, steht er in seinem ersten Fall direkt seinem alten Arbeitgeber gegenüber. Als wäre das nicht genug, arbeitet auch noch seine Freundin Sarah weiterhin dort.

Greenland Im Katastrophenfilm „Greenland“ aus dem Jahr 2020 nähert sich ein zerstörerischer Komet der Erde. Zunächst heißt es, dass nur kleine Bruchstücke auf dem Planeten einschlagen würden, doch Bauingenieur John Garrity (Gerard Butler) und seine Familie müssen live im Fernsehen mitansehen, wie die Stadt Tampa zerstört wird. Die Druckwelle ist bis nach Atlanta zu spüren, weitere Einschläge folgen. Garritys Familie wird für ein Evakuierungsprogramm ausgewählt: Sie sollen nach Grönland in einen unterirdrischen Schutzbunker gebracht werden. Die Fortsetzung „Greenland 2“, die fünf Jahre später spielt, läuft ab dem 8. Januar im Kino.