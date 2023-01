Nächste Ausfahrt Bad Doberan: Erstes deutsches Seebad Heiligendamm

Wer auf der A 20 unterwegs ist, sieht in Höhe der Anschlussstelle 13 das Hinweissschild "Heiligendamm – Erstes deutsches Seebad". Heiligendamm ist ein Stadtteil von Bad Doberan und wird gerne als "Weiße Stadt am Meer" bezeichnet. Der Name rührt daher, dass sich Gästen von der Seebrücke aus ein wunderbarer Blick auf die klassizistischen Gebäude in Strandnähe bietet.