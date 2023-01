Saulheim: Katharinenkirche Oppenheim

Auf der Autobahn 63 von Mainz nach Kaiserslautern begegnet Autofahrern in der Nähe von Saulheim das braune Hinweisschild „Katharinenkirche Oppenheim“. Es lohnt sich, die Ausfahrt 6 zu nehmen, denn die Kirche in Oppenheim am Rhein zwischen Mainz und Worms ist ein eindrucksvolles Zeugnis mittelalterlicher Baukunst. Sie gilt als eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Deutschlands und wurde in Abschnitten im 13., 14. und 15. Jahrhundert errichtet. Sehenswert ist unter anderem das „Oppenheimer Rose“ genannte Lilienfenster.