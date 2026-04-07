Eine Woche am Elbstrand gewinnen

Mit dem Elbstrand vor der Tür, dem gut 1100 Quadratmeter großen Fitness-, Spa- und Wellness-Bereich, den 90 Ferien-
appartements für bis zu sechs Personen (mit und ohne Elbblick) sowie drei Restaurants ist das Elbstrand Resort Krautsand eine wahre Ruhe-Oase im Norden der Republik. Urlauber mit dem Fahrrad freuen sich über die direkte Lage am Elberadweg, Hunde-Urlauber kommen in den Genuss des Hundestrands und Wellness-Urlauber können sich zwischen drei Saunen, dem Außen- und dem Innenpool, der Salzgrotte, der Infrarot-Kabine, der Bio-Sonnenwiese und der Fitnessfläche kaum entscheiden.
prisma und das Elbstrand Resort verlosen sieben Übernachtungen im Ferienappartement mit Elbblick inklusive der Handtücher und Bettwäsche für vier Personen.
www.elbstrand-resort.de
Einfach bis zum 17.4.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.
Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen