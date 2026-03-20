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Gewinne "Pumuckl und das große Missverständnis" auf DVD!

Verlosung

Gewinne "Pumuckl und das große Missverständnis" auf DVD!

20.03.2026, 13.45 Uhr
Bei Pumuckl und Eder sorgt ein turbulenter Sommer für Streit – und plötzlich steht ihre vertraute Welt auf dem Spiel. Wir verlosen 3 DVDs!
Das DVD-Cover von "Pumuckl und das große Missverständnis"
Das DVD-Cover von "Pumuckl und das große Missverständnis" Fotoquelle: Kooperationspartner

Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht – denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD "Pumuckl und das große Missverständnis". Einfach bis zum 27.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

DVD "Pumuckl und das große Missverständnis"
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