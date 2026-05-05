Die prisma Lifehacks

Du willst wieder reine Holzutensilien? Mische heißes Wasser mit etwas Backpulver und leg deine Holzlöffel darin für etwa 4 Stunden ein. Dann sind sie tiefengereinigt und wieder einsatzbereit.

Bei dir wird Knoblauch schnell schlecht? Schneide ihn und packe ihn portionsweise in die Gefriertruhe. So kannst du immer ein bisschen zum Kochen verwenden.

Deine Pflanzen bekommen beim Gießen immer zu viel Wasser ab? Dann bohr ein paar kleine Löcher in den Deckel einer alten Plastikflasche – fertig ist die Mini-Gießkanne für Kräuter und Setzlinge.

Deine Fugen im Bad sind schmutzig und du kommst beim Putzen kaum ran? Dann heb deine alte Zahnbürste auf – damit lassen sich schmale Zwischenräume ganz einfach sauber schrubben.

Du willst direkt vermeiden, dass ein Fettfleck auf der Kleidung entsteht? Streue Salz auf den frischen Fleck! Das Öl wird herausgezogen, bevor es sich festsetzt.

Du backst fürs Osterfrühstück und willst keine Eierschalen im Teig? Dann schlag jedes Ei erst einzeln in eine Tasse auf.

Du verlierst ständig den Anfang von Klebeband-Rollen? Dann klebe am Ende eine Büroklammer oder einen Zahnstocher unter die Spitze.

Du willst nicht ständig den Schneebesen oder Löffel aus der Soße fischen? Dann stecke einen breiten Haushaltsgummi ans Ende des Griffs – so hält er auf dem Topfrand.

Du willst morgens leichter aufstehen? Dann lege dein Handy mit dem Wecker außer Reichweite des Bettes – so musst du aufstehen, um ihn auszuschalten.

Deine Fenster sind im Winter besonders schmutzig geworden? Reinige sie mit warmem Wasser und einem Spritzer Essig. Das verhindert Streifen und lässt das Glas länger glänzen.

Du willst ein fest verschlossenes Glas öffnen? Klopfe mit einem Löffel oder Messerrücken leicht rund um den Deckel. So löst sich das Vakuum im Inneren.