Die angesagtesten Konzerte 2026

Das Musikjahr 2026 verspricht ein wahres Feuerwerk an Konzerthöhepunkten. Viele Fans fiebern seit Jahren den Auftritten bestimmter Künstler entgegen, während andere Stars regelmäßig deutsche Bühnen beehren. Die Aussichten auf unvergessliche Live-Momente sind in diesem Jahr wieder hoch. Vor allem im Sommer drängen sich die großen Open-Air-Events, weil Stadion- und Festival-Atmosphäre bei warmem Wetter einfach am besten funktioniert. Doch auch die intensiven Hallenkonzerte in den kühleren Monaten haben ihren ganz eigenen Reiz. Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie rechtzeitig mit.

März/April Sie gehören zu den Großen der Hip-Hop-Szene: Der Wu-Tang Clan geht auf Abschiedstour und ist in Berlin und Köln zu sehen. Eros Ramazzotti gibt sich von Ende Februar bis Ende März auch mal wieder die Ehre und tritt in Hamburg, Berlin, Oberhausen, Frankfurt, Stuttgart und München auf. Die Chemnitzer Band Kraftklub ist in Düsseldorf zu sehen, Clueso ist den ganzen März über auf Deutschland-Tour. Blues-Fans aufgepasst: Saiten-Virtuose Joe Bonamassa ist im April zu sehen, ebenso wie Santiano, die im März und April auf Arena-Tour sind. Auch „live in concert“ sind Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly. Beide sind noch bis in den Sommer unterwegs. Elektronik-Fans aufgepasst: Paul van Dyk ist auch auf Tour.

Mai/Juni Eric Clapton gewährt in Mannheim, Köln und München Audienz, und Metallica sind mit ihrer „M72 World Tour In The Round“ in Frankfurt und Berlin zu Gast. Iron Maiden machen für einen Gig im Hannoveraner Stadion Halt, und Robbie Williams gibt in Düsseldorf zwei Konzerte. Linkin Park sind im Juni in der Münchener Arena zu sehen, Bruno Mars tritt dreimal in Berlin auf, Guns N‘ Roses einmal, während Helene Fischer und Nina Chuba ihre Tourneen starten. Westbam tritt mit „Friends“ auf und trifft dabei auf seinen alten Kumpel Dr. Motte.

Juli/August The Cure promoten ihr erfolgreiches Album „Songs Of A Lost World“ bei drei Open-Air-Konzerten in Berlin. Ebenfalls an der frischen Luft rappt Luciano in mehreren Städten für seine Fans, Moby kommt nach Dresden und Bonn, Seal ist in Köln und Berlin zu sehen, die Mittelalter-Rocker In Extremo starten ihre Burgen-Tour unter dem Titel „Carpe Noctem“. Schlager-Fans können sich auf Andrea Berg und Matthias Reim freuen.

September/Oktober Die Backstreet Boys wollen es noch einmal wissen und singen sich auf zehn Open-Air-Konzerten in Düsseldorf durch ihre zahlreichen Hits und neueres Material. Haftbefehl rüstet sich für die Arena-Live-Shows. Black Stone Cherry wollen beweisen, dass sie die „Hardest Working Band“ sind. Vanessa Mai startet ihre „Traumfabrik“-Tour, während Ina Müller ihr Album „6.0“ supportet. Tanzwut bringen ihre „Sagenbringer“-Show auf die Bühnen.