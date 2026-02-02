Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Die angesagtesten Konzerte 2026

02.02.2026 Musik-Highlights

Die angesagtesten Konzerte 2026

von Felix Förster, Marcus Italiani
2026 steht im Zeichen der großen Stars, die in Deutschland live zu sehen sind. Ob harte Klänge, Pop, Hip-Hop, Elektronik, Schlager oder Rock, Musikfans können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. prisma stellt einige Highlights vor.
Metallica auf der Bühne in schwarz weiß.
Metallica sind in Frankfurt und Berlin zu sehen.  Fotoquelle: Metallica Tim Saccenti
Eros Ramazzotti in einem schwarzen Anzug.
Eros Ramazzotti ist bis März auf Tour.  Fotoquelle: Gettyimages / Cosimo Buccolieri
Michael Patrick Kelly posiert.
Micheal Patrick Kelly ist ab März auf Tour.  Fotoquelle: Marvin Stroeter
Linkin Park bei einem Fotoshooting.
Linkin Park sind im Juni in München.  Fotoquelle: Jimmy Fontaine
Bruno Mars posiert.
Bruno Mars spielt im Sommer dreimal in Berlin.  Fotoquelle: atlantic-records
Die Band In Extremo auf der Bühne.
"In Extremo" gehen im Sommer auf Tour.  Fotoquelle: IMAGO/Future Image
Andrea Berg in einem roten Kleid auf der Bühne.
Andrea Berg tritt im Sommer auf.  Fotoquelle: Nadine Volz
Die Backstreet Boys auf der Bühne.
Die "Backstreet Boys" sind im September in Düsseldorf.  Fotoquelle: Gettyimages/Matt Winkelmeyer
Vanessa Mai auf der Bühne.
Vanessa Mai startet im September ihre Tour.  Fotoquelle: Gettyimages/Jeremy Moeller
"Die Fantastischen Vier" auf der Bühne.
"Die Fantastischen Vier" starten Ende des Jahres ihre letzte Tour.  Fotoquelle: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services
"Lord of the Lost" auf der Bühne.
"lord of the Lost" treten im Dezember auf.  Fotoquelle: Frank Hoensch

Das Musikjahr 2026 verspricht ein wahres Feuerwerk an Konzerthöhepunkten. Viele Fans fiebern seit Jahren den Auftritten bestimmter Künstler entgegen, während andere Stars regelmäßig deutsche Bühnen beehren. Die Aussichten auf unvergessliche Live-Momente sind in diesem Jahr wieder hoch. Vor allem im Sommer drängen sich die großen Open-Air-Events, weil Stadion- und Festival-Atmosphäre bei warmem Wetter einfach am besten funktioniert. Doch auch die intensiven Hallenkonzerte in den kühleren Monaten haben ihren ganz eigenen Reiz. Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie rechtzeitig mit.

März/April

Sie gehören zu den Großen der Hip-Hop-Szene: Der Wu-Tang Clan geht auf Abschiedstour und ist in Berlin und Köln zu sehen. Eros Ramazzotti gibt sich von Ende Februar bis Ende März auch mal wieder die Ehre und tritt in Hamburg, Berlin, Oberhausen, Frankfurt, Stuttgart und München auf. Die Chemnitzer Band Kraftklub ist in Düsseldorf zu sehen, Clueso ist den ganzen März über auf Deutschland-Tour. Blues-Fans aufgepasst: Saiten-Virtuose Joe Bonamassa ist im April zu sehen, ebenso wie Santiano, die im März und April auf Arena-Tour sind. Auch „live in concert“ sind Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly. Beide sind noch bis in den Sommer unterwegs. Elektronik-Fans aufgepasst: Paul van Dyk ist auch auf Tour.

Mai/Juni

Eric Clapton gewährt in Mannheim, Köln und München Audienz, und Metallica sind mit ihrer „M72 World Tour In The Round“ in Frankfurt und Berlin zu Gast. Iron Maiden machen für einen Gig im Hannoveraner Stadion Halt, und Robbie Williams gibt in Düsseldorf zwei Konzerte. Linkin Park sind im Juni in der Münchener Arena zu sehen, Bruno Mars tritt dreimal in Berlin auf, Guns N‘ Roses einmal, während Helene Fischer und Nina Chuba ihre Tourneen starten. Westbam tritt mit „Friends“ auf und trifft dabei auf seinen alten Kumpel Dr. Motte.

Juli/August

The Cure promoten ihr erfolgreiches Album „Songs Of A Lost World“ bei drei Open-Air-Konzerten in Berlin. Ebenfalls an der frischen Luft rappt Luciano in mehreren Städten für seine Fans, Moby kommt nach Dresden und Bonn, Seal ist in Köln und Berlin zu sehen, die Mittelalter-Rocker In Extremo starten ihre Burgen-Tour unter dem Titel „Carpe Noctem“. Schlager-Fans können sich auf Andrea Berg und Matthias Reim freuen.

September/Oktober

Die Backstreet Boys wollen es noch einmal wissen und singen sich auf zehn Open-Air-Konzerten in Düsseldorf durch ihre zahlreichen Hits und neueres Material. Haftbefehl rüstet sich für die Arena-Live-Shows. Black Stone Cherry wollen beweisen, dass sie die „Hardest Working Band“ sind. Vanessa Mai startet ihre „Traumfabrik“-Tour, während Ina Müller ihr Album „6.0“ supportet. Tanzwut bringen ihre „Sagenbringer“-Show auf die Bühnen.

November/Dezember

Westlife begeben sich auf große Tournee zum 25-jährigen Jubiläum. Die UK Subs gibt es noch viel länger, und auch sie touren wieder. Die Fantastischen Vier steigen in den letzten Bus und verabschieden sich von ihren Fans. Sido erfreut seine Anhänger mit mehreren Weihnachtsshows. Subway To Sally laden zur „Eisheiligen Nacht“ mit Gästen ein, und Lord Of The Lost nutzen den kalten Dezember ebenfalls, um ihr „Lordfest“ zu feiern.

