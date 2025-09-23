Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Hörbuchtipps - Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand"

22.09.2025

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand"

Die Mäusezwillinge Maxi und Helium werden auf eine magische Reise ins Tierkönigreich geschickt. Die spannende Geschichte über Freundschaft und Abenteuer wird von Lisa Feller gelesen und ist ein Hörvergnügen für Kinder ab sechs Jahren.
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck
„Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck, ISBN: 978-3-7599-0109-5 Fotoquelle: Verlag

Die Mäusezwillinge Maxi und Helium wurden von ihren Eltern aus der magischen Tierwelt weggeschickt, damit sie nicht in die Fänge böser Kreaturen geraten. Deshalb leben die beiden nun im Haus von Camilla, die sie über alles lieben. Da die Erinnerungen der Mäuse an ihre frühere Heimat gelöscht wurden, damit sie kein Heimweh haben, wissen sie nicht, wie sie zu Camilla gelangt sind. Eines Nachts entdecken die neugierigen Mäuse ein magisches Loch in der Wand.

Als sie es genauer untersuchen, werden sie plötzlich in die Wand hineingesaugt. Durch einen Strudel gelangen sie in eine ihnen unbekannte Welt – das märchenhafte Tierkönigreich. Dort erwarten die beiden Mäuse viele fantastische Kreaturen und spannende Abenteuer, bei denen sie neue Freunde finden. Ob sie auf ihrer Reise durch die unbekannte Welt auch Antworten auf die Frage nach ihrer Herkunft finden werden? Das magische Abenteuer über die zwei Mäusehelden wird von der deutschen Schauspielerin und Komikerin Lisa Feller gelesen. Die Geschichte eignet sich für Kinder ab sechs Jahren.

„Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck,
cbj audio, 3 CDs, 14 Euro,
ISBN: 978-3-7599-0109-5

