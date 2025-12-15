Für Sie ausprobiert: „Stimmts oder stimmts nicht? – Das einzigartige Wissensquiz für Kinder ab acht Jahren“

Oktopusse haben drei Herzen – stimmt. Auf dem Mars schneit es – stimmt auch (trockener CO₂-Schnee!). Bananen sind radioaktiv – ja, wegen Kalium-40. Aber eine Gewitterwolke wiegt wirklich so viel wie zehn Elefanten? Auf jeder der 55 Karten verstecken sich genau zwei verblüffende Aussagen: wahr oder erfunden. Kinder werden selbst zu Detektiven und trainieren spielerisch kritisches Denken, Medienkompetenz und Allgemeinwissen. Ob allein, zu zweit oder in der ganzen Familie – das Prinzip ist kinderleicht und macht süchtig: lesen, diskutieren, tippen, Karte umdrehen und staunen. Die Themen reichen von Tieren über Weltall und Naturphänomene bis zu kuriosen Rekorden. Witzige Illustrationen und kurze Erklärtexte auf der Rückseite liefern sofort die Lösung plus spannendes Hintergrundwissen. Perfekt für neugierige Köpfe, die „Warum?“ und „Echt jetzt?“ rufen möchten. Ein Spiel, das unterhält und gleichzeitig wissensfit macht – genau das, was Kinder heute brauchen. Ideal für die Schule, Kindergeburtstage oder regnerische Nachmittage.