Die vergessene Mozart

08.12.2025

Die vergessene Mozart

von Sarah Hegemann
Die neue ARD-Eventserie "Mozart/Mozart" beleuchtet das Leben von Maria Anna Mozart, die in die Rolle ihres berühmten Bruders schlüpft. Die sechsteilige Serie spielt im Wien der 1780er-Jahre und bietet eine einzigartige Mischung aus historischer Fiktion und moderner Musikinterpretation.
Das Cover von "Mozart/Mozart".
Maria Anna und Wolfgang Amadeus Mozart. Fotoquelle: WDR/Marcel Weisheit/ Story House Pictures GmbH

Er ist der Superstar. Sie ist „nur“ seine Schwester, obwohl sie ebenso wie ihr Bruder ein musikalisches Ausnahmetalent ist. Doch als Wolfgang Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin, Foto) plötzlich nicht auftreten kann, steht alles auf dem Spiel. Notgedrungen schlüpft Maria Anna (Havana Joy, Foto) in die Rolle ihres Bruders. Die sechsteilige ARD-Eventserie „Mozart/Mozart“ spielt im Wien der 1780er-Jahre und erzählt eine Geschichte über den Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung, über Begabung und Bestimmung – und vor allem aber über die Liebe zur Musik. Die Geschichtsbücher bleiben im Regal, denn auch wenn es stimmt, dass Maria Anna eine talentierte Pianistin war, setzt die opulente Serie auf fiktionale Unterhaltung. Highlights sind unter anderem die aufwendigen Kostüme von Daiva Petrulyte („Sisi“, „Tschernobyl“) sowie die modernen Interpretationen von Mozarts Musik. 

„Mozart/Mozart“
ab Freitag, 12. Dezember, alle sechs Folgen in der ARD-Mediathek
Dienstag, 16. Dezember, 20.15 Uhr, Folge 1-3 in der ARD
Mittwoch, 17. Dezember, 20.15 Uhr, Folge 4-6 in der ARD

