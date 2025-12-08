Die vergessene Mozart

Er ist der Superstar. Sie ist „nur“ seine Schwester, obwohl sie ebenso wie ihr Bruder ein musikalisches Ausnahmetalent ist. Doch als Wolfgang Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin, Foto) plötzlich nicht auftreten kann, steht alles auf dem Spiel. Notgedrungen schlüpft Maria Anna (Havana Joy, Foto) in die Rolle ihres Bruders. Die sechsteilige ARD-Eventserie „Mozart/Mozart“ spielt im Wien der 1780er-Jahre und erzählt eine Geschichte über den Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung, über Begabung und Bestimmung – und vor allem aber über die Liebe zur Musik. Die Geschichtsbücher bleiben im Regal, denn auch wenn es stimmt, dass Maria Anna eine talentierte Pianistin war, setzt die opulente Serie auf fiktionale Unterhaltung. Highlights sind unter anderem die aufwendigen Kostüme von Daiva Petrulyte („Sisi“, „Tschernobyl“) sowie die modernen Interpretationen von Mozarts Musik.