Stromberg ist zurück im Kino!

24.11.2025 Comeback

von Sarah Hegemann
Christoph Maria Herbst kehrt als Bernd Stromberg auf die Leinwand zurück. Der neue Film "Stromberg – Wieder alles wie immer" zeigt, wie sich die Arbeitswelt verändert hat.
Christoph Maria Herbst sitzt auf dem Schoß eines Kollegen im Büro.
Christoph Maria Herbst ist mit seiner Paraderolle zurück im Kino. Fotoquelle: Willi Weber Fotografie

Knapp 20 Jahre nach dem Start der ersten Staffel von „Stromberg“ bei ProSieben und gut zehn Jahre nach dem letzten Kinofilm in seiner Paraderolle kehrt Christoph Maria Herbst nun als Bernd Stromberg auf die Kinoleinwand zurück. Die Arbeitswelt hat sich seit den Anfängen damals stark verändert. Stromberg auch? Diese Frage und weitere Fragen beantwortet der Film „Stromberg – Wieder alles wie immer“ von Regisseur Arne Feldhusen nach einem Drehbuch von Ralf Husmann. An der Seite von Chef-Prototyp Bernd Stromberg sind wie gehabt unter anderem Bjarne MädelOliver K. Wnuk und Milena Dreissig zu sehen.

„Stromberg – Wieder alles wie immer“
ab Donnerstag, 4. Dezember im Kino

