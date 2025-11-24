Stromberg ist zurück im Kino!

Knapp 20 Jahre nach dem Start der ersten Staffel von „Stromberg“ bei ProSieben und gut zehn Jahre nach dem letzten Kinofilm in seiner Paraderolle kehrt Christoph Maria Herbst nun als Bernd Stromberg auf die Kinoleinwand zurück. Die Arbeitswelt hat sich seit den Anfängen damals stark verändert. Stromberg auch? Diese Frage und weitere Fragen beantwortet der Film „Stromberg – Wieder alles wie immer“ von Regisseur Arne Feldhusen nach einem Drehbuch von Ralf Husmann. An der Seite von Chef-Prototyp Bernd Stromberg sind wie gehabt unter anderem Bjarne Mädel, Oliver K. Wnuk und Milena Dreissig zu sehen.