Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Ein musikalischer Spaziergang mit Ed Sheeran

10.11.2025 Netflix-Film

Ein musikalischer Spaziergang mit Ed Sheeran

von Sarah Hegemann
Der Netflix-Kurzfilm „One Shot With Ed Sheeran“ begleitet den erfolgreichen Pop-Sänger durch New York. Premiere feiert das Musik-Experiment am 21. November.
Ed Sheeran mit seiner Gitarre in einer New Yorker U-Bahn
„One Shot With Ed Sheeran“ ab Freitag, 21. November auf Netflix Fotoquelle: Danny Clinch / Netflix

Dass der britische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Philip Barantini ein Experte für sogenannte One Shots – Filmaufnahmen in Echtzeit ohne Schnitte – ist, hat er bereits mit der erfolgreichen Netflix-Mini-Serie „Adolescence“ Anfang des Jahres bewiesen. Nun hat er erneut ein One-Shot-Video für den Streaminganbieter präsentiert. Der Kurzfilm „One Shot With Ed Sheeran“ begleitet den bekannten britischen Singer-Songwriter durch New York, während er spontane kleine Konzerte an unerwarteten Orten spielt, darunter U-Bahn-Waggons und belebte Bürgersteige.
Sheeran zieht für den Kurzfilm mit Gitarre und Mikrofon durch die Straßen der Metropole, spielt spontane Auftritte in U-Bahnen, auf Gehwegen und in kleinen Bars. Er begibt sich damit zurück in seine Anfangszeit, wo er viele dieser Straßen-Gigs gespielt hat. Auch heute noch liebt der Sänger, der zuletzt mit seiner „Mathematics“-Tournee die großen Hallen und Stadien füllte, diese besondere Nähe zum Publikum und gibt gerne Geheimkonzerte. Zwischen Passanten, Fans und urbanem Trubel entsteht mit „One Shot“ ein intensives Künstlerporträt, das Nähe und Spontaneität verbindet. Der Film verspricht nicht nur ikonische Songs wie „A-Team“ oder „Photograph“ in neuen Versionen, sondern auch einen authentischen Blick auf den Künstler Ed Sheeran – fernab der großen Bühnen, mitten im echten Leben.
Die Zusammenarbeit mit Emmy-Gewinner Philip Barantini und die Idee, alles in einem einzigen Take zu filmen, habe den Sänger kreativ herausgefordert. „Das alles in einem Rutsch zu drehen, ist ein Risiko, aber es zeigt die Leidenschaft für echte, ungeschnittene Musikmomente“, sagt Ed Sheeran.

„One Shot With Ed Sheeran“ ab Freitag, 21. November auf Netflix

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Neue Traumziele in Sicht

"Das Traumschiff"
Eine Szene aus "Das Traumschiff"

Der Trend geht hin zum Wildbret

Genuss
Ein Brett mit geschnittenem Wildfleisch.

Helmut Dammann-Tamke über Wildfleisch: „Es gibt ein Bewusstsein für Herkunft und Qualität“

Genuss
DJV- Präsident Herr Helmut Dammann-Tamke

Ein Kindermädchen mit Herz, Humor und Hits

Mrs. Doubtfire
Eine Frau steht mit einem Staubsauger auf der Bühne.

Freitags trägt man Batik

Geheimnisvolle Tengger
Java.

„Mein Leben ist schön, weil ich mich austoben darf“: Hans Zimmer auf Tour

Musikalische Reise
Hans Zimmers Show.

Magische Momente im Winter erleben

Weihnachtsmärkte
Der Striezelmarkt in Dresden.

Michael Patrick Kelly über sein neues Album "Traces": "Mein Antrieb? Das Beste geben"

Im Interview
Michael Patrick Kelly mit einer Gitarre.

Lachen mit den Papas: Die neue Sketch-Comedy "Bappas"

Väter-Comedy
Simon Pearce (l.) und Sebastian Winkler sitzen auf einer Parkbank.

Hackbällchen-Tajine mit Garam-Masala

Rezept
Hackbällchen-Tajine mit Garam-Masala

Anna Werner Friedmann in "Die Toten vom Bodensee"

Bodensee-Krimi
Anna Werner Friedmann in einer Szene vom "Bodensee-Krimi"

Sehenswertes im Stream: Halloween-Special

Streaming-Tipps
India Fowler in "Prom Queen"