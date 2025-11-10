Ein musikalischer Spaziergang mit Ed Sheeran

Dass der britische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Philip Barantini ein Experte für sogenannte One Shots – Filmaufnahmen in Echtzeit ohne Schnitte – ist, hat er bereits mit der erfolgreichen Netflix-Mini-Serie „Adolescence“ Anfang des Jahres bewiesen. Nun hat er erneut ein One-Shot-Video für den Streaminganbieter präsentiert. Der Kurzfilm „One Shot With Ed Sheeran“ begleitet den bekannten britischen Singer-Songwriter durch New York, während er spontane kleine Konzerte an unerwarteten Orten spielt, darunter U-Bahn-Waggons und belebte Bürgersteige.

Sheeran zieht für den Kurzfilm mit Gitarre und Mikrofon durch die Straßen der Metropole, spielt spontane Auftritte in U-Bahnen, auf Gehwegen und in kleinen Bars. Er begibt sich damit zurück in seine Anfangszeit, wo er viele dieser Straßen-Gigs gespielt hat. Auch heute noch liebt der Sänger, der zuletzt mit seiner „Mathematics“-Tournee die großen Hallen und Stadien füllte, diese besondere Nähe zum Publikum und gibt gerne Geheimkonzerte. Zwischen Passanten, Fans und urbanem Trubel entsteht mit „One Shot“ ein intensives Künstlerporträt, das Nähe und Spontaneität verbindet. Der Film verspricht nicht nur ikonische Songs wie „A-Team“ oder „Photograph“ in neuen Versionen, sondern auch einen authentischen Blick auf den Künstler Ed Sheeran – fernab der großen Bühnen, mitten im echten Leben.

Die Zusammenarbeit mit Emmy-Gewinner Philip Barantini und die Idee, alles in einem einzigen Take zu filmen, habe den Sänger kreativ herausgefordert. „Das alles in einem Rutsch zu drehen, ist ein Risiko, aber es zeigt die Leidenschaft für echte, ungeschnittene Musikmomente“, sagt Ed Sheeran.