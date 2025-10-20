Sehenswertes im Stream: Halloween-Special

The Nun II Sie ist wieder da: die dämonische Nonne Valak (Bonnie Aaron), deren blutige Spur sich diesmal durch ganz Europa zieht. Wieder wird Schwester Irene (Taissa Farmiga) mit der Aufklärung der zahllosen Morde an Geistlichen beauftragt. Wieder begibt sie sich in die größtmögliche Gefahr, um dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen. Wird sie am Ende endgültig als Siegerin aus dem diabolischen Kampf hervorgehen? Oder kann auch sie das Morden nicht stoppen? Einer der erfolgreichsten Horrorfilme der letzten Jahre mit Gänsehautgarantie und Jumpscares in Serie.



Fotoquelle: IMAGO / Everett Collection

Wolf Man Dass wir 2025 eine Neuverfilmung des Klassikers „Der Wolfsmensch“ aus dem Jahr 1941 präsentiert bekommen, ist für Grusel-Fans an sich schon mal ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Wenn Regisseur Leigh Whannell dann noch Details einbaut, die den Stoff ins Hier und Jetzt transportieren, dann kann das Popcorn bereitgestellt werden. Autor und Familienvater Blake (Christopher Abbott) reist mit Frau und Tochter in ein einsames Nest in Oregon, um das Haus seines für tot erklärten Vaters auszuräumen. Dort lauert das Grauen.



Fotoquelle: Universal Pictures

Pacific Fear Sarah (Adèle Galloy), Alicia (Marilyn Lima), Jennifer (Marie Zabukovec) und Hazel (Vaimiti Teiefitu) lassen sich auf einer einsamen Südseeinsel absetzen, um auf den Wellen ihres Lebens zu reiten. Was sie nicht ahnen: Die Surferinnen sind keinesfalls alleine in dem vermeintlichen Paradies. Bei einer Surfeinheit werden sie von Einheimischen angegriffen, die von einem verrückten „General“ angeführt werden. Offensichtlich haben die vor Jahrzehnten in dem Gebiet durchgeführten Atomtests ihre Spuren bei den Bewohnern hinterlassen. Doch das ist für die Frauen nicht mehr wichtig. Sie kämpfen ab sofort nur noch ums nackte Überleben gegen ihre gnadenlosen Kidnapper.



Fotoquelle: gregoirelebacon

Fear Street: Prom Queen Es ist die klassische Highschool-Geschichte vom unscheinbaren und hart arbeitenden Mädchen, das von den angesagten Schönheiten gemobbt wird und eher mit ihrer Nerd-Freundin abhängt. Aber das Ganze läuft in dieser Geschichte eben in Fear Street Manier ab, denn natürlich steht die Schule der schüchternen Lori Granger (India Fowler) in Shady Side, dem dunklen Ort, an dem Gewaltverbrechen immer Konjunktur haben. Und als Lori beschließt, Ballkönigin zu werden und gegen die gemeine Tiffany Falconer anzutreten, nimmt das Unheil seinen Lauf. Ein irrer Killer macht Jagd auf die Kandidatinnen und ihre Freunde, und schon bald spritzt das Blut literweise.