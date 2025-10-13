Mit schicken Schuhen zum Erfolg - Musical "Kinky Boots"

Das Musical „Kinky Boots“ erzählt die Geschichte des jungen Charlie Price, der die Herren-Schuhfabrik seines Vaters erbt und feststellen muss, dass das Unternehmen kurz vor dem Bankrott steht. Als er zufällig die Drag Queen Lola trifft, erfährt Charlie von einem grundlegenden Problem in diesem schillernden Showbusiness: Drag Queens finden kein geeignetes hochhackiges Schuhwerk, das stabil genug für ihre Auftritte ist. Von passenden Größen einmal ganz zu schweigen. So kommt Charlie eine rettende Idee: Er will die Produktion in seiner Fabrik auf sexy Schuhe umstellen. Doch der gemeinsame Weg von Charlie und Lola ist steinig.

Die Geschichte beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit: Die 1898 gegründete Herrenschuh-Fabrik WJ Brookes im englischen Northamp - ton wurde von ihrem damaligen Geschäftsführer Steve Pateman vor dem Ruin gerettet, indem er die Produktion auf spezielle sexy Stiefel für Drag Queens und Transgender-Personen umstellte. 2005 wurde diese besondere Geschichte verfilmt. 2013 kam „Kinky Boots“ dann an den Broadway, ab 2015 war der Musical-Hit am West End zu sehen. Nun ist die vielfach ausgezeichnete Produktion zum ersten Mal in der englischsprachigen Originalversion auf Tour durch Deutschland und die Schweiz.

Das Stück bietet mitreißende Songs, spektakuläre Choreografien und eine berührende Geschichte über Toleranz. Der Soundtrack stammt von niemand geringerem als Pop-Ikone Cyndi Lauper („Girls Just Wanna Have Fun“). Das Musical habe immer einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben, betont die erfolgreiche Sängerin: „Kinky Boots ist eines der Dinge, auf die ich in meiner Karriere am meisten stolz bin.“