Moderatorin Barbara Schöneberger führt wie gewohnt durch den Abend und präsentiert lustige Einspieler, in denen Leute mit der versteckten Kamera reingelegt worden sind. Dieses Mal hat es unter anderem Schauspieler Frederick Lau erwischt, der mit seiner Frau, Radiomoderatorin Annika Lau, eine Fahrt durch die Alpen unternimmt. Was er nicht ahnt: Seine Frau ist Komplizin und weiß, dass er bei einer vermeintlichen Autopanne Opfer von „Verstehen Sie Spaß?“ wird. Für Unterhaltung während der Show sorgt außerdem Beatrice Egli.