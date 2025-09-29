Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Verstehen Sie Spaß?

29.09.2025 TV-Tipp

Verstehen Sie Spaß?

von Sarah Hegemann
Am Samstagabend, 4. Oktober, kehrt das beliebte SWR-Comedy-Format „Verstehen Sie Spaß?“ mit seiner Herbstausgabe auf die Fernsehbildschirme zurück
Barbara Schöneberger schaut in die Luft
Barbara Schöneberger moderiert "Verstehen Sie Spaß?". Fotoquelle: SWR/Benno Kraehahn

Moderatorin Barbara Schöneberger führt wie gewohnt durch den Abend und präsentiert lustige Einspieler, in denen Leute mit der versteckten Kamera reingelegt worden sind. Dieses Mal hat es unter anderem Schauspieler Frederick Lau erwischt, der mit seiner Frau, Radiomoderatorin Annika Lau, eine Fahrt durch die Alpen unternimmt. Was er nicht ahnt: Seine Frau ist Komplizin und weiß, dass er bei einer vermeintlichen Autopanne Opfer von „Verstehen Sie Spaß?“ wird. Für Unterhaltung während der Show sorgt außerdem Beatrice Egli.

„Verstehen Sie Spaß?“ Samstag, 4. Oktober, 20.15 Uhr, ARD und in der ARD Mediathek abrufbar

