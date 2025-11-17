Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Tödliches Dinner in der ARD

17.11.2025 Neue Serie

Tödliches Dinner in der ARD

von Sarah Hegemann
Am Samstag, den 22. November, erwartet die Zuschauer ein einzigartiges Krimi-Dinner. Unter der Leitung von Axel Prahl und Jan Josef Liefers trifft eine hochkarätige Besetzung in "Tödliches Spiel" aufeinander. Wer ist der Mörder?
Die Prominenten von "Tödliches Spiel".
"Tödliches Spiel" ab Samstag, dem 22. November in der ARD. Fotoquelle: ARD Degeto Film

Die Fernsehzuschauer dürfen sich am Samstag, 22. November, auf ein ganz besonderes Live-Event freuen: ein improvisiertes Krimi-Dinner mit hochkarätiger Besetzung. Neben dem Spielleiter-Team, bestehend aus Erzähler Harry (Axel Prahl) und dem Maestro Maurice (Jan Josef Liefers), kann sich auch die Geburtstagsgesellschaft von „Tödliches Spiel“ sehen lassen: So mimt beispielsweise Uwe Ochsenknecht einen charismatischen Brettspiel-Magnaten und Martina Hill seine ehrgeizige Society-Gattin. Max Giermann spielt den Sohn des Paares, Verena Altenberger die ambitionierte Tochter. Annette Frier tritt als ihre Partnerin und Psychiaterin auf. Das Publikum kann miträtseln, wer der Mörder ist, und sich auf weitere prominente Gastauftritte freuen.

"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Samstag, 22. November, 20:15 Uhr in der ARD und in der ARD Mediathek.

