Tödliches Dinner in der ARD

Die Fernsehzuschauer dürfen sich am Samstag, 22. November, auf ein ganz besonderes Live-Event freuen: ein improvisiertes Krimi-Dinner mit hochkarätiger Besetzung. Neben dem Spielleiter-Team, bestehend aus Erzähler Harry (Axel Prahl) und dem Maestro Maurice (Jan Josef Liefers), kann sich auch die Geburtstagsgesellschaft von „Tödliches Spiel“ sehen lassen: So mimt beispielsweise Uwe Ochsenknecht einen charismatischen Brettspiel-Magnaten und Martina Hill seine ehrgeizige Society-Gattin. Max Giermann spielt den Sohn des Paares, Verena Altenberger die ambitionierte Tochter. Annette Frier tritt als ihre Partnerin und Psychiaterin auf. Das Publikum kann miträtseln, wer der Mörder ist, und sich auf weitere prominente Gastauftritte freuen.