Das große prisma-Jahreshoroskop 2026

Widder Widder müssen nicht lange nach dem Glück suchen, es taucht immer dann auf, wenn sie gar nicht damit rechnen. Mit dieser Gewissheit lassen sich selbst kritische Lebensphasen entspannt meistern. Nach einem fast zu ruhigen Start ins neue Jahr erleben Sie die gewohnten Herzensturbulenzen. Ein super Jahr, um kräftig an gemeinsamen Zukunftsplänen zu basteln! Freuen Sie sich auf den Sommer, denn er steht im Zeichen der Liebe. Widder-Geborene lassen sich nur selten vom einmal eingeschlagenen Erfolgskurs abbringen. Neben Selbstdisziplin und Fleiß enthält Ihr Erfolgspaket auch viel diplomatisches Geschick, das sich mehr als einmal als „Sesam öffne Dich“ erweist. Wer viel arbeitet, braucht auch Erholungsphasen. Für Widder-Geborene dazu bitte eine Extraportion Sonnenschein und das nicht nur im Urlaub! Sie werden spüren, wie wichtig es ist, nach einer Powerphase wieder Zeit zur Entspannung zu haben.

Stier Stier-Geborene zeigen sich von der temperamentvollen Seite. Das heißt, immer dann, wenn es auch einmal klug wäre, den Rückzug anzutreten, preschen sie geradewegs nach vorne. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das eine oder andere Mal gebremst werden. Wenn die Liebesplaneten in letzter Vergangenheit mit Aufmerksamkeit gegeizt haben, leuchten sie ab jetzt besonders hell! Stets in Flirtbereitschaft machen Sie schon zu Jahresbeginn mehr als eine interessante Bekanntschaft. Beruflich setzen Sie alles auf eine Karte und gewinnen. Zwar zahlt sich dieser Erfolg nicht sofort in barer Münze aus, aber Sie kommen Ihren Zielen näher. Es ist das Jahr der Kreativen. An der Hektik, die Sie umgibt, werden Sie im kommenden Jahr kaum etwas ändern können. Darum immer wieder für Ruhephasen sorgen. Nach anstrengenden Wochen sitzt ab April das Nervenkostüm wieder perfekt. Achten Sie 2026 auf Ihren sensiblen Rücken!

Zwillinge Zwillinge-Geborene verlieren sich ganz gerne einmal in Tagträumereien. Wie gut, dass immer jemand in der Nähe ist, der den Ausweg aus dem Labyrinth der rosaroten Wölkchen kennt und sie sanft gen Boden zieht. Doch nicht nur für Partnersuchende zeigen sich die Liebesplaneten in einer extrem ausgefeilten Position; auch in bestehenden Partnerschaften rückt man wieder dichter zusammen. Wer Powerphasen clever zu nutzen weiß, kann 2026 mehr bewegen, als in den beiden letzten Jahren zusammen. Die Konkurrenz ist groß, aber das macht Ihnen keine Angst. Jobsuchende sollten mehr die eigenen Stärken ins rechte Licht rücken. Ganz schön lang, die Liste der guten Vorsätze! Dabei haben Sie es gar nicht nötig, Ihr Leben völlig umzukrempeln. Üben Sie sich in der hohen Kunst, Balance zu halten. Wer sich regelmäßig gesund ernährt, darf sich auch gerne einmal den süßen Schokoriegel gönnen! 2026 wird alles etwas entspannter!

Krebs Den Krebs-Geborenen geht es 2026 rundherum gut. Mit Merkur als Verstärker tänzeln sie von einem Flirtvergnügen zum nächsten. Was bleibt, ist die Ungewissheit, ob Sie es ernst meinen oder nicht. Das Bauchgefühl bleibt richtungsweisend und verhindert so manche Irrfahrt. Spätestens im August ist klar, wem Sie ihr Herz zu Füßen legen. Das kann auch der eigene Partner sein, in den man sich neu verliebt. Sie wissen nicht nur, was Sie wollen, sondern auch, wer Ihnen hilft, ans Ziel zu kommen. Sie agieren gerne im Team, dennoch wird es Zeiten geben, in denen Sie mutterseelenalleine Ihre Aufgabe bewältigen müssen. Eine ansteigende Erfolgskurve sollte Sie nicht dazu verleiten, übermütig zu werden. Tief einatmen und entspannen! Momente der Ruhe, Augenblicke der Einsamkeit, das ist es, was ganz oben auf der Wunschliste steht. Schenken Sie sich selbst jetzt die Beachtung, die Ihr Körper so dringend braucht.

Löwe Löwe-Geborene suchen nur das Eine: die starke Schulter, an die sie sich ankuscheln können und auch einmal ganz schwach sein dürfen. Man darf alles machen, nur nicht dieses Sternzeichen unterschätzen. Wenn im Hintergrund die Fäden richtungsweisend gezogen werden, ist garantiert ein Löwe im Spiel. Die Liebessterne geben alles, doch Sie scheinen bis Ende April die Flirtantenne noch gar nicht ausgefahren zu haben. Der Mai wird zum wahren Wonnemonat. Sie punkten durch Ihre sagenhafte Ausstrahlung. Der Hang zur Perfektion bringt den Motivationskick, der Sie ohne viele Umwege auf die Zielgerade führt. Nicht sauer sein, wenn sich Ihr Einsatz nicht gleich am Kontostand bemerkbar macht. Ein Ziehen hier, ein Kneifen da … empfindlich wie Sie sind, hören Sie manchmal mehr, als Ihnen der Körper flüstert. Mit ausgewogener Ernährung und einem gesunden Maß an Bewegung kommen Sie gut durch das Jahr!

Jungfrau Wenn Sie das hektische Treiben anderer gar nicht erst an sich herankommen lassen, wird es ein ziemlich stressfreies Jahr. Lust auf Veränderung lässt Sie vieles ausprobieren, was sonst jenseits Ihrer Vorstellungskraft lag. Was Singles den Atem raubt, wird auch für alle anderen spürbar: eine nette Bekanntschaft löst die nächste ab. So könnte es ewig weitergehen. Doch es gibt auch harte Zeiten. Herzschmerz und Eifersucht bringen die Beziehung auf den Prüfstand. Ganz wichtig: Bleiben Sie fair! Ihr erklärtes Ziel für das kommende Jahr: Sie wollen Bewegung im Arbeitsbereich. Manchmal lohnt es sich, genau hinzuhören, bevor Sie vorschnell in Aktion treten. Bevor die Wintertristesse Sie einholen kann, bauen warme, fröhliche Farben Ihre Psyche wieder auf. Im Sommer steigt der Bewegungsbedarf. Aber alleine zu joggen, genügt Ihnen nicht mehr, Fitness macht Ihnen erst im Team so richtig Spaß.

Waage Ihr Talent, sich in jede Smalltalk-Runde einzuklinken, bringt Sie ganz nach oben auf die Liste der heiß umworbenen Gäste. Toller Nebeneffekt: Sie lernen viele Menschen kennen. Wollten Sie sich nicht gerade mit Haut und Haaren auf Ihren Job stürzen? Daraus wird vorläufig nichts: Amor hat anderes mit Ihnen vor und sorgt für schlaflose, aber unglaublich romantische Nächte. Ihre beruflichen Ideen mögen zwar manchmal ungewöhnlich sein, aber sie führen zum Ziel. Im März und im Juni werden klare Entscheidungen erwartet. Ansonsten gilt: Nichts auf die lange Bank schieben! Im Juli müssen Sie sich zwar etwas strecken, um die Sprossen der Karriereleiter zu erreichen, aber mit den richtigen Leuten an Ihrer Seite wird das zur leichten Übung. Über eine extreme Powerphase sind Sie hinaus. Schließlich haben Sie gelernt, mit Ihren Kräften Haus zu halten und kennen die kleinen Tricks, mit denen Sie Ihre Akkus wieder aufladen.

Skorpion Wir haben es immer schon gewusst: Skorpione sind eigentlich sanftmütig und herzensgut. Das Jahr beginnt träumerisch: Was wäre, wenn? Singles sehen sich schon in den Armen des/der Allerliebsten. Im April ist eine Entscheidung fällig. Aber keine Bange, Venus zeigt Beraterqualitäten und weist den richtigen Weg. Zur Jahresmitte haben Sie alles andere im Kopf, nur leider nicht die Partnerschaft. Verzieht sich der Sommer, wird es Zeit für zärtliche Wiedergutmachungsversuche. Beruflich heißt es: Bahn frei für Ihren Blitzstart! Sie haben lange genug im Verborgenen gewirkt. Jetzt sollten Sie keinen Moment länger zögern, eigene Ideen umzusetzen. Sie trumpfen nicht nur mit Know-how auf, sondern verstehen es auch, auf angenehme Weise Ihr Wissen zu präsentieren. Was einerseits diverse Glückshormone freisetzt, kann aber auf Dauer auch an die Substanz gehen. Darum immer wieder kurze Auszeiten einplanen!

Schütze 2026 wird es ruhiger und sorgenfreier im Leben der Schütze-Geborenen, aber kein bisschen langweilig. Venus sorgt für eine umwerfende Ausstrahlung. Es kommt, wie es kommen muss: Man bemüht sich extrem um Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Liebe Ihres Lebens bereits gefunden haben, entwickelt sich noch tiefere Verbundenheit, die auch gelegentliche Krisen gelassen übersteht. Die Energie, die Sie an den Tag legen, ist der Stoff, aus dem Karriereleitern gemacht sind. Sie starten in Topform ins neue Jahr. In den ersten Wochen des Jahres bestimmt Routine den Alltag. Dann jedoch entwickeln Sie raffinierte Strategien. Nicht nur jobmäßig und körperlich sind Sie in Bestform, auch das Seelenleben hält die Balance! Zum Jahresende könnte sich eine Problemzone melden! Verspannungen im Rückenbereich am besten mit Gymnastik begegnen. Kleine Auszeiten haben 2026 einen höheren Erholungswert als ein langer Urlaub.

Steinbock Steinbock-Geborene verstehen es, sich in Szene zu setzen. Gibt das berufliche Parkett nicht genügend Möglichkeiten her, klappt es privat allemal. Venus hat sich für Singles vorgenommen, ihnen den Kopf zu verdrehen und nur hoffnungslose Spielverderber opponieren gegen die Liebesmacht. Im April sieht es so aus, als ob schon wieder alles vorbei wäre. Gegenseitiges Vertrauen wird immer mehr zur stabilen Basis bestehender Beziehungen. Das zu wissen, schwächt die Wirkung kleiner Zwists in der Partnerschaft gleich ein bisschen ab. Unruhe macht sich breit, wenn Sie Ende März Bilanz ziehen. Eigentlich wollten Sie Ihren Zielen bereits viel näher gekommen sein. Mars sorgt für einen Energiekick und weckt den Ehrgeiz. Krankheitserreger attackieren im Frühjahr das Immunsystem. Jetzt wichtig: Auskurieren, sonst droht schnell ein Rückfall. Reichlich Wohlfühlmomente versprechen dagegen die Sommermonate.

Wassermann Wassermann-Geborene suchen die Herausforderung. Mit im Reisegepäck: Mut, Abenteuerlust und die Leichtigkeit des Seins, die sie durchs Leben trägt. Egal, ob Sie sich in einer festen Partnerschaft befinden, oder noch auf der Suche nach der großen Liebe sind, dieses Jahr hält so einiges an Überraschungsmomenten für Sie bereit. Mehr als einmal geraten die Wegweiser des Glücks dabei aus dem Blickfeld. Mit wenigen Worten die Sache auf den Punkt zu bringen, ist nur eine Ihrer Stärken, die Sie in diesem Jahr karrieremäßig nach vorne pushen. Vorsicht, Neider könnten kleine Stolpersteinchen auf Ihrem Weg verteilen. Müsli und Co. kontra Schokolade: Nicht jeder Wassermann-Geborene ist für die harte Diät-Nummer geschaffen. Warten Sie Zeiten ab, in denen Sie mit sich und der Welt im Einklang sind (Mai, Juni und September). Das sind die Monate, in denen Ihnen so schnell kein Grippevirus etwas anhaben kann.