Die Grillfrage

Was als Routinepunkt auf der Tagesordnung beginnt, gerät außer Kontrolle: In „Extrawurst“ soll ein Tennisclub eigentlich nur über einen neuen Grill abstimmen. Der Vorschlag, für das einzige muslimische Mitglied einen separaten Grill anzuschaffen, bringt jedoch die Vereinsversammlung zum Kochen. Zwischen gut gemeinten Argumenten, persönlichen Befindlichkeiten und grundsätzlichen Fragen zu Religion und Zusammenleben eskaliert die Diskussion zunehmend.