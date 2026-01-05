Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Die Grillfrage

05.01.2026 Kino

Die Grillfrage

von Julian Flimm
In "Extrawurst" gerät ein Tennisclub durch die Debatte um einen separaten Grill für ein muslimisches Mitglied in Aufruhr. Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszeniert die Verfilmung des Theaterstücks mit Stars wie Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst.
Eine Szene aus "Extrawurst".
"Extrawurst" mit Christoph Maria Herbst.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH / Daniel Gottschalk
Das Kinoplakat von "Extrawurst".
Das Kinoplakat von "Extrawurst".  Fotoquelle: Studiocanal GmbH

Was als Routinepunkt auf der Tagesordnung beginnt, gerät außer Kontrolle: In „Extrawurst“ soll ein Tennisclub eigentlich nur über einen neuen Grill abstimmen. Der Vorschlag, für das einzige muslimische Mitglied einen separaten Grill anzuschaffen, bringt jedoch die Vereinsversammlung zum Kochen. Zwischen gut gemeinten Argumenten, persönlichen Befindlichkeiten und grundsätzlichen Fragen zu Religion und Zusammenleben eskaliert die Diskussion zunehmend.

Regisseur Marcus H. Rosenmüller verfilmt den erfolgreichen Theaterstoff von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob mit einem prominenten Ensemble um Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Anja Knauer und Fahri Yardim.

„Extrawurst“ ab Donnerstag, 15. Januar, im Kino

