Taschentücher im Abenteuerland

prisma: Du hast das Musical „Abenteuerland“ elfmal in Düsseldorf gesehen. Welche Momente sind dir nachhaltig im Gedächtnis geblieben?

Hartmut Engler: Zum einen hat mich Drehbuchautor Martin Flohr beeindruckt: Er hat zu Recht den Deutschsprachigen Musical Award 2024 fürs beste Drehbuch bekommen, unser Musical wurde zudem auf Platz 2 der besten Musicals in Deutschland gewählt. Ich durfte von Anfang an am Drehbuch mitarbeiten, war bei Workshops und Proben dabei. Es war spannend, die Entwicklung zu begleiten und zu sehen, wie die Songs im Musical eine neue Dimension bekommen.

Die Tour bringt das Musical auf verschiedene Bühnen in Deutschland. Wird sich an der Show grundsätzlich etwas ändern oder bleibt sie im Kern gleich?

Die Herausforderung war, ein neues multifunktionales Bühnenbild zu entwickeln, das in die vielen unterschiedlichen Theater passt. Die Story, die Tragik und der Humor bleiben natürlich erhalten.

Dein Tipp: Bei welcher Szene sollten die Zuschauer besonders aufmerksam sein?

Taschentücher sind grundsätzlich wichtig. Besonders in den gesprochenen Parts gibt es viele gelungene Witze, aber auch dramatische Momente. Ich bin froh, dass die Verantwortlichen die Geschichte nicht weichgespült haben – es geht um ernste Themen, aber auch um Freude und Feiern. Genau das bringt das Musical rüber.

Wann gibt‘s neue Musik von PUR?

Während das Musical auf Tour ist, schreibe ich parallel am neuen Album, das im Spätherbst 2026 erscheinen soll. Im Dezember folgt die Hallentour in den großen Städten, danach eine Open-Air-Tour und später wieder ein Konzert in der Arena auf Schalke. Das ist unser bewährter Rhythmus. Unsere Fans können sich wie immer auf neue Stücke und das Beste von PUR freuen.