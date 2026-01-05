"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

Seit vielen Jahren ist die Sanierung der Oper am Offenbachplatz ein wichtiges Thema in Köln, nun sind die Dauerbaustelle und das als Interimsspielstätte genutzte Staatenhaus im rechtsrheinsichen Köln-Deutz Kulisse für den Tatort. Es laufen gerade die finalen Proben für Haydns „Die Schöpfung“, als Elli Zander, Mitarbeiterin der Requisite und verantwortlich für die Kammer mit Waffenattrappen, erschossen aufgefunden wird. Sie trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus, ihr Körper wurde wie für eine Inszenierung drapiert. Und eine Waffe fehlt. Ballauf und Schenk ermitteln im Umfeld der Oper und finden erste Hinweise. Kurze Zeit später wird eine weitere Leiche gefunden, ebenfalls in Szene gesetzt... Der durchaus spannende, an manchen Stellen etwas abgedrehte Fall beleuchtet, was alles hinter dem Vorhang passiert – und welcher Druck dort teilweise herrscht.