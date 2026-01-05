Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

05.01.2026 ARD-Krimi

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

von Anne Richter
In der Oper am Offenbachplatz in Köln wird Elli Zander, Mitarbeiterin der Requisite, tot aufgefunden. Ballauf und Schenk ermitteln in einem spannenden Tatort-Fall voller Intrigen und Geheimnisse hinter den Kulissen.
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln. Fotoquelle: WDR / Thomas Kost

Seit vielen Jahren ist die Sanierung der Oper am Offenbachplatz ein wichtiges Thema in Köln, nun sind die Dauerbaustelle und das als Interimsspielstätte genutzte Staatenhaus im rechtsrheinsichen Köln-Deutz Kulisse für den Tatort. Es laufen gerade die finalen Proben für Haydns „Die Schöpfung“, als Elli Zander, Mitarbeiterin der Requisite und verantwortlich für die Kammer mit Waffenattrappen, erschossen aufgefunden wird. Sie trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus, ihr Körper wurde wie für eine Inszenierung drapiert. Und eine Waffe fehlt. Ballauf und Schenk ermitteln im Umfeld der Oper und finden erste Hinweise. Kurze Zeit später wird eine weitere Leiche gefunden, ebenfalls in Szene gesetzt... Der durchaus spannende, an manchen Stellen etwas abgedrehte Fall beleuchtet, was alles hinter dem Vorhang passiert – und welcher Druck dort teilweise herrscht.

„Tatort: Die Schöpfung“ Sonntag, 11. Januar, 20.15 Uhr, ARD

Das könnte dich auch interessieren

Rebecca Mir neu bei "Exclusiv": Das sagt sie zu ihrer neuen Herausforderung

Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.

Die Grillfrage

Kino
Eine Szene aus "Extrawurst".

Starke Frauen

"Ku'damm 77"
Drei Frauen sitzen auf einer Couch und schauen in ein Fotoalbum.

Taschentücher im Abenteuerland

Im Interview
Eine Szene vom Musical von PUR.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Die Sportschau App der ARD.

Rückkehr zur SOKO Potsdam

Im Interview
Omar El-Saeidi und Schauspielkollegen in einer Szene von "SOKO Potsdam".

Das große prisma-Jahreshoroskop 2026

Blick in die Sterne
Die Silhouette von zwei Menschen unter einem Sternenhimmel.

"Miss Sophie – Same Procedure As Every Year": Miss Sophie und ihre Verehrer

Streaming-Tipp
„Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“ mit Alicia von Rittberg, Kostja Ullmann, Moritz Bleibtreu und Frederick Lau.

„Nicht nachmachen!“ & „Sketch History“: Gleich zwei Neufolgen im ZDF

Mit Fabian Köster
Fabian Köster, Mai Thi Nguyen-Kim und Lutz van der Horst

Das sind die Film- und Serienhighlights 2026

Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.

"Schwarzes Gold": Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle im deutschen Western

Historische Serie
Eine Frau hält ein Gewehr in der Hand.

Für Sie ausprobiert: „Kinder lieben Kuchen“

Back-Tipp
Das Buch „Kinder lieben Kuchen“.