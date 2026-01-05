Home News TV-News

"Wochenendrebellen": Kritik zum emotionalen Film mit Florian David Fitz

"Wochenendrebellen"

Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"

05.01.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
"Wochenendrebellen" erzählt die bewegende Geschichte eines autistischen Jungen, der seinen Lieblingsfußballverein sucht. Der Film ist jetzt im Free-TV auf SAT.1 zu sehen.
Wochenendrebellen
Mirco (Florian David Fitz, links) und Jason (Cecilio Andresen) sind die "Wochenendrebellen". Um einen Lieblingsverein für Jason zu finden, wollen sie die verschiedenen deutschen Profi-Fußballvereine genau unter die Lupe nehmen. Alle 56, live im Stadion ...   Fotoquelle: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film / Jürgen Olczyk
Wochenendrebellen
Mirco (Florian David Fitz) und Fatime (Aylin Tezel) lieben ihren Sohn über alles. Doch der Alltag ist alles andere als leicht.  Fotoquelle: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film / Frederic Batier
Wochenendrebellen
Mirco (Florian David Fitz, rechts) sucht nach dem Lieblingsverein von Jason (Cecilio Andresen).  Fotoquelle: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film / Jürgen Olczyk
Wochenendrebellen
Mirco (Florian David Fitz, rechts) und Jason (Cecilio Andresen) klappern so einige Stadien ab.  Fotoquelle: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film / Jürgen Olczyk

"Steht auf, wenn ihr Schalker seid!" – Also dann, aufstehen und mitgrölen, alle miteinander. Nur einer bleibt sitzen zwischen all den blau-weißen S04-Fans: der kleine Jason (Cecilio Andresen). "Ich stehe nicht auf, ich bin ja kein Schalker." Das ist eine von vielen sehr ulkigen Szenen in "Wochenendrebellen", dem Werk von Regisseur Marc Rothemund ("Dieses bescheuerte Herz"). Das Thema, das dem Film und dem Sitzenbleiben von Jason zugrunde liegt, ist aber durchaus ein ernstes: Der Junge ist Autist und hat große Schwierigkeiten, nicht nur im Schalke-Stadion. SAT.1 zeigt den Film nun erstmals im Free-TV und das direkt zur besten Sendezeit.

SAT.1
Wochenendrebellen
Dramedy • 05.01.2026 • 20:15 Uhr

Mirco (Florian David Fitz) und Fatime (Aylin Tezel) lieben ihren Jason über alles, aber leicht ist es nicht. Mirco ist beruflich viel unterwegs, Fatime nah an der Belastungsgrenze. Und Jason ... nicht glücklich. Auf der Straße wird er gehänselt und angefeindet, in der Schule ausgegrenzt. Immer wieder verfällt der frustrierte Knabe in schwere Wutausbrüche, weil er die anderen Menschen nicht versteht und umgekehrt. "Bist du FC-Bayern-Fan oder Dortmund-Fan?" Weder noch. "Ich bin Albert-Einstein-Fan."

Seinen Albert Einstein wird er nie aufgeben, aber die Sache mit "Bayern oder Dortmund" bleibt dann irgendwie doch hängen. "Ich will meinen Lieblingsverein", bricht es irgendwann aus Jason heraus. Mirco will ihm gerne dabei helfen, wer weiß, wozu es gut ist. Er verspricht Jason, mit ihm "ein paar Spiele" verschiedener Teams im Stadion anzusehen, "und als Gegenleistung lässt du dich nicht mehr so provozieren". Deal! Allerdings: Welcher Verein der beste für ihn ist, kann Jason natürlich erst dann entscheiden, wenn er alle gesehen hat. 56 Teams sind es insgesamt in den drei deutschen Profi-Ligen, rechnet er vor.

Alle deutschen Profi-Clubs vor heimischer Kulisse live erleben – unter "ein paar Spiele" hatte sich Mirco etwas anderes vorgestellt, aber aus der Nummer kommt er jetzt nicht mehr heraus. Und so startet eine aberwitzige XXL-Tour durch Deutschlands Stadien, bei denen sich Jason alles ganz genau ansieht. Weil er das so will, weil er muss, weil es bei ihm anders nicht geht. Die Trikots, die Farbe der Schuhe, die Maskottchen, alles.

Das Drehbuch zu "Wochenendrebellen" verfasste Richard Kropf ("4 Blocks"), als Vorlage diente eine wahre Geschichte. Mirco und Jason von Juterczenka haben sie festgehalten in ihrem Buch "Wir Wochenendrebellen"; Marc Rothemund machte aus dem tragikomischen Stoff einen Film, der mit Charme, Witz und Feingefühl für das Thema Autismus sensibilisiert. Und natürlich auch einen, der von der verbindenden Kraft des Fußballs erzählt. Aber "was ist eigentlich, wenn dir keiner von den 56 gefällt?" – "Dann suchen wir in Europa weiter!"

Wochenendrebellen – Mo. 05.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Polit-Talkshows
Markus Lanz

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

