"Hast du Töne?": Alle Infos zum Staffelstart vom Musikquiz mit Matthias Opdenhövel

Comeback

19.02.2026, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Das Musikquiz "Hast du Töne?" feiert sein Comeback auf SAT.1 mit neuen Folgen und frischen Teamkapitänen. Matthias Opdenhövel moderiert erneut und Caroline Frier bleibt an Bord.
Matthias Opdenhövel spielt seinen verschmitzten Charme als Moderator aus.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Lassen sich immer wieder zu spontanten Tanzeinlagen hinreißen (von links): Caroline Frier, Lucas Gregorowicz, Sasha und Meltem Kaptan.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Müssen unter Zeitdruck Songtitel richtig benennen (von links): Caroline Frier, Lucas Gregorowicz und Sasha.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Oliver Geissen (links) ist als Musikshow-Moderator ja eigentlich vom Fach. Er quizzt zusammen mit Alexander Kumptner.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber

Ach, das kennt man doch! SAT.1 schickt sein Musik-Quiz "Hast du Töne?" in eine dritte Staffel. Und das deutlich früher als bisher gewohnt. Nachdem die vergangenen Staffeln jeweils im Sommer ausgestrahlt wurden, feiert die Show in diesem Jahr bereits im Frühjahr ihr Comeback. Moderator Matthias Opdenhövel und die großartige Studio-Band Tönlein Brillant führen erneut durch das musikalische Ratespiel, das mit seinem Mix aus Musikkenntnis, Humor und Mitmach-Atmosphäre in den vergangenen Jahren ein treues Publikum aufgebaut hat.

Show • 19.02.2026 • 20:15 Uhr

Eingeplant sind sechs neue Folgen irgendwo zwischen Kneipen-Quiz und "Hitster"-Familienspielabend, die wieder auf dem vertrauten Donnerstags-Sendeplatz um 20.15 Uhr laufen. "Hast du Töne?" übernimmt damit den Slot des aktuell ausgestrahlten "1% Quiz" mit Jörg Pilawa, das planmäßig endet. Wie schon in den ersten beiden Staffeln spielen Prominente in drei Teams um den Sieg – und um bis zu 30.000 Euro für ihren Zuschauerblock im Studio.

Nur Caroline Frier bleibt an Bord

In der neuen Staffel kommt es zu einem Umbruch auf der Teamkapitänsbank – zumindest fast: Nur Caroline Frier, bekannt aus der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis", bleibt als feste Größe erhalten. An ihre Seite sind künftig zwei neue Köpfe zu sehen: Moderator Oliver Geissen und Musiker Sasha übernehmen die Plätze von Rick Kavanian und Riccardo Simonetti, die in der vergangenen Staffel dabei waren. In jeder Ausgabe treten die drei Teamkapitäne gemeinsam mit einem wechselnden Prominenten an, um zu beweisen, wie gut sie sich mit Songs, Interpreten und Melodien auskennen.

Das Konzept bleibt weitgehend unverändert: In charmanter Nostalgie lehnt sich "Hast du Töne?" an den gleichnamigen Klassiker aus den späten 1990er-Jahren an, kombiniert mit modernen Quiz-Elementen und interaktiver Studiostimmung. Matthias Opdenhövel, seit der Neuauflage 2022 als Moderator an Bord, führt souverän und mit Augenzwinkern durch die Sendung. In den vergangenen beiden Staffeln erzielte das Musikquiz stabile Quoten und lag bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern im Schnitt bei rund acht Prozent Marktanteil – für SAT.1 ein solide performendes Format im Unterhaltungsbereich.

Hast du Töne? – Do. 19.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

