21 Jahre jünger: Das ist der berühmte Ex-Freund von Michelle

Michelle war damals bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene. Karsten Walter hingegen zählte zu dieser Zeit gerade einmal 25 Lenze, war Mitglied der Boygroup „Feuerherz“ und zuvor als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ angetreten. Im Juli 2018 tauchten auf Instagram Fotos auf, die Michelle und Karsten sehr innig, vertraut und eindeutig verliebt zeigten. Kurz darauf bestätigten sie ihre Beziehung gegenüber der Öffentlichkeit.

„Ich will, dass sie glücklich ist“ Der Altersunterschied von 21 Jahren zwischen den beiden sorgte für intensive Diskussionen. Auch Michelles Tochter Marie Reim (25) äußerte sich damals auf Instagram: „Ich freue mich für sie. Sie ist meine Mama. Ich will, dass sie glücklich ist. Und das ist sie.“ Doch das Glück war nur von kurzer Dauer.

Trennung nach drei Monaten Bereits im Oktober 2018 – nach rund drei Monaten – gaben Michelle und Karsten Walter ihre Trennung bekannt. Michelle schrieb: „Manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. […] Wir haben uns beide entschieden, die besseren Freunde zu bleiben.“ Karsten Walter erklärte seinerseits: „Manchmal merkt man im Leben, dass Freundschaft um einiges wichtiger ist als alles andere!“ Heute sind alle gemeinsamen Bilder von ihren Social-Media-Profilen verschwunden.

Karriere nach Michelle Nach dem Aus von „Feuerherz“ startete Karsten Walter musikalisch als Solokünstler durch und ist auch als Schauspieler aktiv. 2021 verkündete er seine Beziehung mit Schlagerkollegin Marina Marx (35) vor dem Publikum – in einer Show von Florian Silbereisen (44). Im Herbst 2023 folgte nach rund drei Jahren die Trennung. Anfang 2025 sorgten Bilder aus Miami für neue Schlagzeilen. Walter wurde am Strand knutschend mit dem kubanischen Männer-Model Cesar Daniel (23) fotografiert. Gegenüber „Bild“ bestätigte er den Flirt, wollte sich jedoch nicht weiter dazu äußern.

Michelles bewegte Liebesgeschichte Michelle war zuvor unter anderem mit Matthias Reim (68) liiert, aus dieser Beziehung ging die gemeinsame Tochter Marie hervor. Aus ihrer Ehe mit Albert Oberloher (63) stammt Tochter Céline (29) und eine weitere Tochter, Mia-Carolin (18), aus der Ehe mit dem Manager Josef Shitawey (69). Seit 2023 ist die Sängerin mit Eric Philippi zusammen. Im darauffolgenden Jahr feierten sie ihre Verlobung, doch die Hochzeitspläne wurden zugunsten ihrer Abschiedstournee vorläufig verschoben. Insgesamt bleibt die Beziehung zu Karsten Walter damit ein kurzes, aber viel diskutiertes Kapitel in Michelles Biografie. Für beide war es ein Sommer der großen Gefühle. Manchmal bedarf es jedoch offenbar mehr, um einander auf dem Lebensweg als Partner zu begleiten und sich bis ins hohe Alter hinein als Team zu definieren – die Liaison endete ebenso schnell, wie sie begonnen hatte.

