Home News Star-News

21 Jahre jünger: Das ist der berühmte Ex-Freund von Michelle

Schlager-Liebe

21 Jahre jünger: Das ist der berühmte Ex-Freund von Michelle

18.02.2026, 11.07 Uhr
von Pamela Haridi
Michelle (54) ist glücklich mit Eric Philippi (29) verlobt. In naher Zukunft wird das Paar vor den Traualtar treten. Im Jahr 2018 machte jedoch eine andere Beziehung Schlagzeilen: ihre Romanze mit dem 21 Jahre jüngeren Karsten Walter (32).
Karsten Walter auf der Bühne bei "Immer wieder Sonntags".
Karsten Walter ist als Youngster in der Schlagerwelt etabliert. Mit einer wahren Ikone war er sogar bereits liiert.  Fotoquelle: picture alliance / SchwabenPress/Guenter Hofer

Michelle war damals bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene. Karsten Walter hingegen zählte zu dieser Zeit gerade einmal 25 Lenze, war Mitglied der Boygroup „Feuerherz“ und zuvor als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ angetreten. Im Juli 2018 tauchten auf Instagram Fotos auf, die Michelle und Karsten sehr innig, vertraut und eindeutig verliebt zeigten. Kurz darauf bestätigten sie ihre Beziehung gegenüber der Öffentlichkeit.

„Ich will, dass sie glücklich ist“

Der Altersunterschied von 21 Jahren zwischen den beiden sorgte für intensive Diskussionen. Auch Michelles Tochter Marie Reim (25) äußerte sich damals auf Instagram: „Ich freue mich für sie. Sie ist meine Mama. Ich will, dass sie glücklich ist. Und das ist sie.“ Doch das Glück war nur von kurzer Dauer.

Trennung nach drei Monaten

Bereits im Oktober 2018 – nach rund drei Monaten – gaben Michelle und Karsten Walter ihre Trennung bekannt. Michelle schrieb: „Manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. […] Wir haben uns beide entschieden, die besseren Freunde zu bleiben.“ Karsten Walter erklärte seinerseits: „Manchmal merkt man im Leben, dass Freundschaft um einiges wichtiger ist als alles andere!“ Heute sind alle gemeinsamen Bilder von ihren Social-Media-Profilen verschwunden.

Derzeit beliebt:
>>Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern romantisch — Bill erlebt bitteren Valentinstag
>>Verliebt: Luna Schweiger muss TV-Show absagen
>>Florian Silbereisen taucht bei Michelles letztem Konzert auf
>>Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show

Karriere nach Michelle

Nach dem Aus von „Feuerherz“ startete Karsten Walter musikalisch als Solokünstler durch und ist auch als Schauspieler aktiv. 2021 verkündete er seine Beziehung mit Schlagerkollegin Marina Marx (35) vor dem Publikum – in einer Show von Florian Silbereisen (44). Im Herbst 2023 folgte nach rund drei Jahren die Trennung. Anfang 2025 sorgten Bilder aus Miami für neue Schlagzeilen. Walter wurde am Strand knutschend mit dem kubanischen Männer-Model Cesar Daniel (23) fotografiert. Gegenüber „Bild“ bestätigte er den Flirt, wollte sich jedoch nicht weiter dazu äußern.



Michelles bewegte Liebesgeschichte

Michelle war zuvor unter anderem mit Matthias Reim (68) liiert, aus dieser Beziehung ging die gemeinsame Tochter Marie hervor. Aus ihrer Ehe mit Albert Oberloher (63) stammt Tochter Céline (29) und eine weitere Tochter, Mia-Carolin (18), aus der Ehe mit dem Manager Josef Shitawey (69). Seit 2023 ist die Sängerin mit Eric Philippi zusammen. Im darauffolgenden Jahr feierten sie ihre Verlobung, doch die Hochzeitspläne wurden zugunsten ihrer Abschiedstournee vorläufig verschoben. Insgesamt bleibt die Beziehung zu Karsten Walter damit ein kurzes, aber viel diskutiertes Kapitel in Michelles Biografie. Für beide war es ein Sommer der großen Gefühle. Manchmal bedarf es jedoch offenbar mehr, um einander auf dem Lebensweg als Partner zu begleiten und sich bis ins hohe Alter hinein als Team zu definieren – die Liaison endete ebenso schnell, wie sie begonnen hatte.

Florian Silbereisen taucht bei Michelles letztem Konzert auf
Der Abend des 15. Februar 2026 wird im Schlagerkosmos als ein Abend für die Ewigkeit eingehen - denn es war jener, an dem Michelles letzter Vorhang fiel. Und einer konnte sich einen Auftritt nicht nehmen lassen.
Emotionaler Abschied
Sängerin Michelle auf der Bühne.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
Privatleben der Schlagerstars
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.
Wie Helene Fischer ihren Thomas Seitel wirklich kennenlernte
Ihr Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: So geht es für sie weiter
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
"Let's Dance"-Star Sally Özcan nach Ehe-Aus wieder vergeben
YouTuberin stellt neuen Mann vor
Sally Özcan stellt ihre neue Liebe offiziell vor.
Mit diesem berühmten Mann hat Birgit Schrowange ein Kind!
Folgenreicher Kontakt
Birgit Schrowange
Thorsten Hamer ist tot – SAT.1 trauert um "Die Landarztpraxis"-Star
Trauer um TV-Star
"Die Landarztpraxis"
Rhea Harder-Vennewald im Interview zur 500. Folge "Notruf Hafenkante"
Jubiläum
Rhea Harder-Vennwald im Interview
Wenn die Romanze zur Gefahr wird: "56 Tage" auf Prime Video
Gefährliche Leidenschaft
"56 Tage" | Prime Video
HBO Max startet mit "Banksters": Lohnt sich die deutsche Serie?
HBO Max in Deutschland
"Banksters"
Hollywood-Stars üben in offenem Brief scharfe Kritik an Berlinale: "Wir sind bestürzt!"
Kontroverse Berlinale
Tilda Swinton
Heute im Free-TV: Nicolas Cage spielt sich selbst – und es funktioniert
Selbstironie
Massive Talent
Schlechter Ruf: Dieser Film mit Kevin Costner muss jeder gesehen haben!
Unterschätztes Sci-Fi-Spektakel
Waterworld
Nach KI-Bildern im "heute journal": ZDF-Nachrichtenchefin bittet in Sendung um Entschuldigung
ZDF-Entschuldigung
ZDF "heute journal"
So hat sich Disney-Star Dove Cameron verändert
Dove Camerons Wandel
Dove Cameron
"Damen": Kritik zum BR-Film mit Salka Weber & Safak Sengül
Frauenalltag im Fokus
"Damen"
"Das Haus": Kritik zur deutschen Dystopie mit Tobias Moretti
Dystopische Vision
Das Haus
"Das Lehrerzimmer": Kritik zum deutschen Drama von Ilker Çatak
Gesellschaftsdrama
Das Lehrerzimmer
"Alles wird aufgefuttert": Amira Aly und Paula Lambert widerlegen Vorwurf gegen das "Promibacken"
Backshow-Geheimnis
Das große Promibacken
"Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski rechnet mit Reality-TV ab: "Gossensprache hoffähig gemacht"
Kritik am Reality-TV
Jürgen Milski
Amira Aly verrät, wie es beim "Promibacken" hinter den Kulissen läuft: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
ZDF kündigt Doku-Dreiteiler über Mesut Özil an: "Alle haben irgendwie verloren"
Özils Aufstieg und Fall
"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden"
500 Folgen "Notruf Hafenkante": Schauspieler Fabian Harloff schenkt Hamburg eine Hymne
Jubiläumsfolge
Fabian Harloff feiert 500 Folgen "Hafenkante"
"Türsteher – Wächter der Nacht": Darum geht's in der ZDF-Doku
Türsteher – Wächter der Nacht
"Türsteher - Wächter der Nacht"
ZDF zeigt ungekennzeichnete KI- Bilder: Das sagt der Sender
Technikpanne beim ZDF
heute journal
Das sind die Streaming-Tipps von Christoph Maria Herbst
Exklusiv
Christoph Maria Herbst neben einem Filmplakat zu "Stromberg"