Verliebt: Luna Schweiger muss TV-Show absagen

Ursprünglich wollte sich Luna Schweiger im Fernsehen auf die Suche nach ihrem Mr. Right begeben. Den Rahmen sollten eine eigene Dating-Show und Aufnahmen eines Kamerateams bilden, das die Schauspielerin ein Jahr lang begleitet hätte. Am Ende wäre so möglicherweise ein erprobtes und von den TV-Zuschauern angenommenes Entertainment-Angebot entstanden. Doch noch bevor überhaupt erste Rosen hätten verteilt werden können, sagte Luna Schweiger das geplante Format ab. Der Grund ist einfach: „Gecancelt! Ich hab´ mich privat verliebt“, erklärte sie im Gespräch mit „Bild“. Während der langen Planungsphase bis zur drehfertigen Realisierung des Projekts, ging das wahre Leben weiter und schrieb sein ganz eigenes Drehbuch.

Begegnung zwischen Sattel und Stallgasse Die Tochter von Til Schweiger (62) ist seit Dezember wieder vergeben. Gefunkt hat es dort, wo Luna sich am wohlsten fühlt: im Reitstall. Für Luna, die fünf Pferde besitzt und den Stall als ihren Ausgleich beschreibt, passt das perfekt: "Im Stall bin ich einfach Luna." Sie habe ihren neuen Partner „auf einem Turnier bei uns zu Hause im Reitstall“ kennengelernt. Und zwar einfach so, fernab von Studios und Blitzlicht, stattdessen umgeben von Pferden, Stallgeruch und Turnieratmosphäre. Den Namen des Glücklichen möchte sie momentan noch nicht bekanntgeben, dafür verriet sie ein paar andere Details: Er sei passionierter Reiter, geduldig, ruhig und „komplett stressresistent“. Augenzwinkernd fügte sie hinzu: „Wer Pferde aushält, schafft auch mich.“ Diese Beschreibung zeugt einerseits von Selbstironie und unterstreicht zusätzlich, wie wichtig ihr dieses gemeinsame Fundament ist.

Valentinstag im „Year of the Fire Horse“ Den ersten Valentinstag als Paar verbrachten die beiden in London. Dort feierten sie das bevorstehende chinesische Neujahr, das diesmal ausgerechnet im Zeichen des „Year of the Fire Horse“ steht. Für zwei Pferdeliebhaber geht es wohl kaum symbolträchtiger. „Er liebt Tiere genauso sehr wie ich“, betonte Luna. Diese gemeinsame Leidenschaft verbindet sie - höchstwahrscheinlich stärker, als es jedes TV-Format vermocht hätte.

Von der TV-Bachelorette zur Stall-Romanze Ursprünglich war eine Art „Bachelorette“-Format im Gespräch. Da hieraus keine konkreteren Pläne resultierten, teilte Luna einige Zeit später mit, dass sie auf der Suche nach einer Produktionsfirma fündig geworden sei und mit dieser ein eigenes Dating-Projekt umsetzen wolle. Die Dreharbeiten sollten sich über ein ganzes Jahr hin erstrecken, doch nun ist klar: Es gibt keinen Bedarf mehr. Wer sich im echten Leben verliebt hat, benötigt keine Fernsehkulisse. Luna Schweiger war zuvor bis 2023 mit Kevin Prinz von Anhalt (31) liiert. Es gab danach zwar Bekanntschaften im beruflichen Umfeld, doch im Gegensatz dazu ist ihr neues Kapitel nun eindeutig privat. Etwas, was sie offenbar auch erhofft hatte. Fazit: Fürs große Glück braucht es nicht unbedingt eine gescriptete Rosenzeremonie - manchmal reichen auch matschige Reitstiefel.