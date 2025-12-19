Home News TV-News

Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts

„Bauer sucht Frau“

Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts

19.12.2025, 09.16 Uhr
von Natasa Unkel
Ein Landwirt aus NRW sprengt alle Erwartungen bei „Bauer sucht Frau“. Hinter den Zahlen steckt eine überraschende Geschichte.
Bauer sucht Frau
Spargelbauer Friedrich (29) hat so viel Liebespost bekommen wie noch keiner zuvor.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Noch bevor „Bauer sucht Frau“ überhaupt im TV lief, stand ein Kandidat bereits im Rampenlicht – und das hat sich nicht geändert: Friedrich (29) aus Nordrhein-Westfalen. Der Landwirt sorgte für einen internen Rekord und erhielt mehr Zuschriften als jeder andere Teilnehmer zuvor – ein Erfolg, der selbst frühere Publikumslieblinge in den Schatten stellt und die Frage aufwirft, wer der Mann hinter diesem außergewöhnlichen Interesse ist.

„Natürlich schmeichelt mir das“, erklärte er offen im Gespräch mit dem Soester Anzeiger. Mit einigen Nachrichten habe er zwar gerechnet, das große Interesse habe ihn jedoch überrascht: „Ich wollte nie ein 08/15-Bauer sein – und genau das bin ich auch nicht“, stellt er klar.

Friedrichs ungewöhnlicher Lebensweg: Ausland, Studium und Hof

Der Landwirt stammt aus Lippetal im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, misst 1,91 Meter und führt gemeinsam mit seiner Familie einen Hof im Ortsteil Niederbauer. Dort werden unter anderem Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais angebaut. Zum Betrieb gehören zudem mehrere Pferde sowie die dreijährige Hündin Daisy, die aktuell zur Jagdhündin ausgebildet wird.

Derzeit beliebt:
>>Zum 100. Geburtstag: Neue ARTE-Doku über Hildegard Knef im TV
>>"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück
>>"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD
>>Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn

Etwa 58.000 Menschen folgen dem Westfalen auf Instagram, wo er Einblicke in seinen Alltag und seine Arbeit in der Landwirtschaft gibt. In einer Fragerunde berichtete der 29-Jährige auch über seinen beruflichen Werdegang. Nach dem Abitur zog er 2015 gemeinsam mit einem Freund nach Neuseeland und verbrachte dort sechs Monate. Anschließend begann Friedrich seine Ausbildung zum Landwirt, die er im Münsterland absolvierte – unter anderem auf einem spezialisierten Spargelhof sowie auf einem Milchviehbetrieb mit eigener Molkerei.



Neuanfang nach schwerem Jahr: Friedrich erzählt offen

Friedrich erzählt, er habe sich immer auch ein Leben in der Großstadt vorstellen können. Deshalb zog es ihn noch einmal weg von der Heimat, und Anfang 2019 nahm er ein BWL-Studium in Berlin auf. Aufgrund der Corona-Pandemie und einer Anstellung bei seinem Patenonkel setzte er das Studium später in Münster fort, wo er schließlich auch seinen Abschluss machte. Die erneute Nähe zur Heimat habe, so sagt er, seine Verbundenheit zum elterlichen Hof wieder gestärkt – seit etwa zwei Jahren ist der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer dort fest mit eingebunden.

„Wenn ich später einmal als Opa mit Freunden auf einer Bank sitze, möchte ich viele Geschichten erlebt haben“, sagt er im Gespräch mit dem Soester Anzeiger. Das sei auch der Antrieb gewesen, sich für die Datingshow zu bewerben. Der Entschluss zur Teilnahme sei Anfang dieses Jahres gereift.

Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
Michael Schumacher beeindruckte nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch mit einer großzügigen Spende nach der Tsunami-Katastrophe. Johannes B. Kerner erinnert sich an den unvergesslichen Moment.
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

2024 sei für ihn ein besonders schweres Jahr gewesen. Er habe eine persönliche Krise erlebt und habe „grundlegend etwas verändern“ wollen – sowohl körperlich als auch mental. Deshalb habe er sich neue Ziele gesetzt und der Zeitung erklärt: „Am Ende muss man sich selbst aus dem Dreck ziehen.“ In der Folge startete er seinen Instagram-Account, ging auf Reisen, zog in das ehemalige Haus seiner Großmutter auf dem Hof der Eltern – und bewarb sich bei „Bauer sucht Frau“.

Das sucht Rekord-Bauer Friedrich in einer Partnerin

Friedrich bleibt mit Tennis, Fußball und Volleyball aktiv und ist außerdem als Triathlet unterwegs. Seine Traumfrau soll liebevoll, tierlieb und humorvoll sein. Wichtig ist ihm zudem, dass sie selbstbewusst ist und ihm auch einmal „sagt, wo es langgeht“. Außerdem wünscht er sich Interesse an Landwirtschaft und Politik – und denkt schon einen Schritt weiter: Er möchte mit seiner Partnerin eine Familie gründen und den Hof eines Tages an seine Kinder übergeben.

"Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Es hat lange geknistert – jetzt ist es passiert. Bei „Bauer sucht Frau“ kommt es zwischen Friedrich und Laura zu einem besonderen Moment.
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau

Warum es mit der großen Liebe bisher nicht geklappt hat, erklärt er so: „Mein Problem war, daraus eine feste Beziehung entstehen zu lassen, weil es auf verschiedenen Ebenen stimmen muss.“ Mit seiner Ex-Freundin habe es keine gemeinsame Perspektive gegeben, da ihre Lebenspläne zu weit auseinandergelegen hätten.

„Bauer sucht Frau“ wird seit dem 3. November in der 21. Staffel immer montags um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt. Dort zeigt sich, ob es bei Friedrich und den anderen Landwirten am Ende funkt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Bauer sucht Frau

Das könnte dich auch interessieren

"Sex and the City"-Star Kim Cattrall zeigt sich verliebt wie nie
Flitterwochen im Paradies
Kim Cattrall
Dieses Gala-Selfie von Simone & Sophia Thomalla spaltet das Netz
Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
"Die Jahreszeiten": Kritik zum französischen Drama bei ARTE
Vierteiler
Die Jahreszeiten
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Ab nach Italien: Neue Staffel "Emily in Paris"
Italienische Abenteuer
Emily in Paris
Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
Was meinen sie?
Tom und Bill Kaulitz
Das ist Helene Fischers Partner: Die bewegende Geschichte von Thomas Seitel
Vom Profi zum Partner
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Trauung auf Sylt: Model Angelina Kirsch hat geheiratet
Promi-Hochzeit
Angelina Kirsch
"Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau
Havana Joy: "Die Unterdrückung findet heute sehr viel subtiler statt"
Vergessene Musikerinnen
"Mozart/Mozart"
Bjarne Mädel verrät: "Weihnachten ist bei mir ein bisschen unwichtig geworden"
Weihnachten als Beobachter
Bjarne Mädel
Lorenz Büffel wird nach Videobotschaft von Jürgen Drews im TV emotional: "Ganz großer Mensch"
Bühnenjubiläum
Lorenz Büffel und Ehefrau Emily Gierten
Teils sechsstellige Beträge: Das haben die Stars bei "Ein Herz für Kinder" gespendet!
Spendengala
Johannes B. Kerner sitzt mit Lukas Podolski und Kindern auf der Couch der Sendung "Ein Herz für Kinder".
Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel
Überraschungsszene
Zendaya
Wenn statt Schneeflocken die Fetzen fliegen
"Weihnachtsüberraschungen"
Weihnachtsüberraschungen
Die bewegende Geschichte des Zucchero auf ARTE
"Zucchero – Maestro des Blues"
Zucchero - Maestro des Blues
Woher komme ich, wohin gehöre ich?
"Der andere Vater"
Der andere Vater
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Karriere nach der Serie
Eine Comedy-Ära endet
Sternstunden-Gala 2025: Glanz und Hilfe für Kinder in Not
"Sternstunden-Gala 2025"
Sternstunden-Gala 2025
„The Masked Singer“ 2025: Beatrice Egli ist im großen Finale dabei
Staffel 12
Beatrice Egli
Eine neue Bibi Blocksberg: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen
„Bauer sucht Frau“: Spargelbauer Friedrich Dieckmann geht auf die Knie
Romantischer Antrag
Friedrich Dieckmann und Laura
"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball
Festliches TV-Highlight
Die Beatrice Egli Show
"Hör auf zu heulen": Als sich Frank Buschmann aus RTL-Show verabschiedet, kullern die Tränen
Emotionaler Abschied
Ninja Warrior Germany
Schauspielerin Andrea L'Arronge im Interview: "Ich war noch nie ein Weihnachtstier"
L'Arronges Comeback
Andrea L'Arronge
„Frühling“ im ZDF: Drei neue Folgen mit Simone Thomalla als Katja Baumann
Dorfhelferin im Einsatz
Simone Thomalla
Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo
Quotenkrise
"Die Stefan Raab Show"
Kelly Osbourne rechnet mit Bodyshamern ab: "Ihr könnt mich alle mal"
Bodyshaming-Kritik
Kelly Osbourne
Zurück nach 13 Jahren: Sonya Kraus bestätigt Show-Comeback
Sonya Kraus zurück
Sonja Kraus