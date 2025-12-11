„The Masked Singer“ 2025: Beatrice Egli ist im großen Finale dabei

Home News TV-News

Staffel 12

11.12.2025, 16.15 Uhr
von Anja Kratz
Am 13. Dezember 2025 findet das große Finale von "The Masked Singer" auf ProSieben statt. Beatrice Egli ist erneut Teil des Rate-Teams und versucht, die Identität der verbliebenen Masken zu enthüllen, während die Zuschauer gespannt mitfiebern.
Am Samstagabend, den 13. Dezember 2025, steigt das große Finale von “The Masked Singer” auf ProSieben und Beatrice Egli sitzt erneut in der prominenten Runde der Rate-Experten. Die Schweizer Schlagersängerin, die der Show schon in früheren Staffeln ihre scharfe Beobachtungsgabe schenkte, bringt auch diesmal wieder ihre Einschätzungen zu den verbliebenen Masken ein.

Letzte Entscheidung: Wer gewinnt die zwölfte Staffel von "The Masked Singer"?

Vier mysteriöse Kostüme haben sich bis ins Finale gekämpft:

  • „Rave-ioli“,
  • „Eggi“,
  • „Muuhnika“ und
  • „King“.

Gemeinsam mit Gastgeber Matthias Opdenhövel und den Rateteam-Kollegen Verona Pooth und Chris Tall versucht Beatrice Egli, hinter die Identität der letzten Unbekannten zu blicken. Das Publikum fiebert mit und spekuliert, welche Stars sich hinter den unterschiedlichen Masken verstecken könnten.

Egli ist keine Unbekannte im Format: Schon in früheren Staffeln war sie Teil des Rate-Teams und zeigte, dass sie nicht nur singen, sondern auch clever raten kann: Ihre Auftritte überzeugten durch Kombinationsgabe und feines Gespür für Hinweise.

Beatrice Egli: Von der DSDS-Gewinnerin zur Rate-Expertin

Die gebürtige Schweizerin wurde 2013 als erste Pop-Siegerin von Deutschland sucht den Superstar gefeiert und hat sich seitdem als feste Größe im deutschsprachigen Schlager- und Show-Business etabliert.

Dass sie nun wieder in der Jury von „The Masked Singer“ sitzt, ist für viele Fans ein echtes Highlight. Egli kombiniert ihre musikalische Erfahrung mit einer gehörigen Portion Entertainer-Instinkt – eine Mischung, die sie bei Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt macht und die Show bereichert.

"The Masked Singer": Quoten und Zuschauermeinungen

In dieser Staffel kämpft „The Masked Singer“ jedoch mit herausfordernden Quoten und geringerem Zuschauerinteresse im Vergleich zu früheren Jahren – eine Entwicklung, die nicht nur Fans, sondern auch Branchenbeobachter diskutieren.

Trotzdem sorgt das Finale traditionell für Gesprächsstoff: Wer holt sich den Titel? Und welche Hinweise hat Beatrice Egli richtig gedeutet? Die Antworten liefert die Live-Sendung, wenn sie am Abend ausgestrahlt wird und die Zuschauer wieder vor die Bildschirme lockt.

