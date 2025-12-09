Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab

Neue Folge von „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ Am vergangenen Samstag lieferten sich die beiden Entertainer Stefan Raab und Michael 'Bully' Herbigin ihrer TV-Sendung erneut ein packendes Duell mit einem Kandidaten und konnten am Ende den Sieg erringen. So weit, so gut. Auffällig war allerdings etwas anderes: Während der Live-Show musste Stefan Raab immer wieder husten. Ein Umstand, der auch den geschulten Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entging. Folgerichtig entfachte eine Diskussion in den sozialen Medien, wie es wohl um die Gesundheit des 59-jährigen bestellt ist.

Unzählige Kommentare auf X Bereits während der Show wurde insbesondere auf der Plattform X eifrig kommentiert und sich die Frage gestellt, was es wohl mit dem penetranten Husten des TV-Stars auf sich hat: „Was hat Stefan denn heute für einen penetranten Husten? Kann dem mal jemand ein Bonbon geben?“. Ein anderer User schreibt: „Diese Husterei von Stefan ist aber auch nicht in Ordnung“. Eine weitere Person stellt sich konkret die Frage, welche Ursache der Husten haben könnte und kommentiert besorgt: „Was er wohl hat?“.

Elton: „Stefan hat Hüsterchen“ Doch nicht nur in den sozialen Medien wurde Raabs Husten zum Thema, sondern auch direkt im Studio vor Ort, als Moderator Elton ihn konkret darauf anspricht: „Stefan hat Hüsterchen“. Dieser erwidert: „Ja, aber erst, seitdem ich mich so angestrengt habe bei dem Spiel“. Das stimmt. Die Symptome traten erstmals nach dem ersten Spiel auf, als aus Stöcken, Klebeband und Seilen eine schnelle, transportfähige Brücke gebaut werden sollte uns sich Raab dabei völlig verausgabte. Trotzdem konnte er die Bestzeit für sein Team erzielen. Auch im finalen Match konnte der TV-Star punkten, als es darum ging, Kugeln so präzise zu werfen, dass sie punktuell in den Löchern eines hängenden Brettes platziert werden können. Dieses gelang ihm als Einziger, womit er weit nach Mitternacht seinem Team den Gesamtsieg sichern konnte – und das trotz seines hartnäckigen Hustens.

