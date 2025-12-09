Home News Star-News

Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab

Wie geht es ihm wirklich?

Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab

09.12.2025, 14.39 Uhr
von Nicole Jansen
Am Samstagabend traten Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig in einer neuen Folge ihrer Gameshow „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ gegen einen Herausforderer an. Während der Show wurde in den sozialen Netzwerken aber vor allem über Raab diskutiert, der sich im Laufe des Abends gesundheitlich angeschlagen zeigte…
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Viele Fans sorgen sich um die Gesundheit von Stefan Raab.  Fotoquelle: picture alliance / Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com | Roman Zach-Kiesling

Neue Folge von „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“

Am vergangenen Samstag lieferten sich die beiden Entertainer Stefan Raab und Michael 'Bully' Herbigin ihrer TV-Sendung erneut ein packendes Duell mit einem Kandidaten und konnten am Ende den Sieg erringen. So weit, so gut. Auffällig war allerdings etwas anderes: Während der Live-Show musste Stefan Raab immer wieder husten. Ein Umstand, der auch den geschulten Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entging. Folgerichtig entfachte eine Diskussion in den sozialen Medien, wie es wohl um die Gesundheit des 59-jährigen bestellt ist.

Unzählige Kommentare auf X

Bereits während der Show wurde insbesondere auf der Plattform X eifrig kommentiert und sich die Frage gestellt, was es wohl mit dem penetranten Husten des TV-Stars auf sich hat: „Was hat Stefan denn heute für einen penetranten Husten? Kann dem mal jemand ein Bonbon geben?“. Ein anderer User schreibt: „Diese Husterei von Stefan ist aber auch nicht in Ordnung“. Eine weitere Person stellt sich konkret die Frage, welche Ursache der Husten haben könnte und kommentiert besorgt: „Was er wohl hat?“.

Elton: „Stefan hat Hüsterchen“

Doch nicht nur in den sozialen Medien wurde Raabs Husten zum Thema, sondern auch direkt im Studio vor Ort, als Moderator Elton ihn konkret darauf anspricht: „Stefan hat Hüsterchen“. Dieser erwidert: „Ja, aber erst, seitdem ich mich so angestrengt habe bei dem Spiel“. Das stimmt. Die Symptome traten erstmals nach dem ersten Spiel auf, als aus Stöcken, Klebeband und Seilen eine schnelle, transportfähige Brücke gebaut werden sollte uns sich Raab dabei völlig verausgabte. Trotzdem konnte er die Bestzeit für sein Team erzielen. Auch im finalen Match konnte der TV-Star punkten, als es darum ging, Kugeln so präzise zu werfen, dass sie punktuell in den Löchern eines hängenden Brettes platziert werden können. Dieses gelang ihm als Einziger, womit er weit nach Mitternacht seinem Team den Gesamtsieg sichern konnte – und das trotz seines hartnäckigen Hustens.

Derzeit beliebt:
>>Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
>>Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
>>Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
>>Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“

So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
In der neuen RTL-Quizshow "Die Unzerquizbaren" treten Stefan Raab und Elton als altbekanntes und eingespieltes Duo an. Wie begann die langjährige Freundschaft zwischen den beiden Moderatoren?
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit

Das könnte dich auch interessieren

Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
So feiert Ina Müller Weihnachten: Essen, Alkohol, keine Küche
Familiäre Weihnachtstraditionen
Ina Müller
ZDF-Heist mit Haltung: Drei Schwestern legen sich mit der Pharmawelt an
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Das sind die wilden Jahresvorsätze von Lola Weippert!
ARD-Moderatorin packt aus
Lola Weippert
Johannes B. Kerner fordert: "Technik muss für den Menschen gut sein"
Social Media Dilemma
Johannes B. Kerner
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Nach Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
Emotionales Liebes-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Programmänderung
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
"Terra X: Harald Lesch und ... sein persönlicher Jahresrückblick 2025"
Harald Lesch
Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
Edin Hasanovic im Portrait
Edin Hasanovic
"Tatort Münster": So verlief Mechthild Großmanns letzter Fall
Abschied nach 23 Jahren
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie
Neue ZDF-Serie
Queen of fucking everything
Neuer „Stromberg“ und Horror-Hit: Das läuft jetzt im Kino
Kino-Highlights der Woche
Stromberg - Wieder alles wie immer
Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen
Süßer Liebesschnappschuss
Justin Trudeau und Katy Perry