Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen

Süßer Liebesschnappschuss

08.12.2025, 12.02 Uhr
von Franziska Wenzlick
Katy Perry und Justin Trudeau machen ihre Beziehung offiziell. Nach Spekulationen zeigen sie sich nun öffentlich als Paar, inklusive Pärchen-Selfie aus Tokio.
Justin Trudeau und Katy Perry
Katy Perry hat auf Instagram ein Selfie mit ihrem Partner Justin Trudeau geteilt.  Fotoquelle: IMAGO / ZUMA Press / The Canadian Press

Katy Perry sorgte in diesem Jahr nicht nur mit Weltraumtourismus für Schlagzeilen. Auch ihre Turtelei mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau erregt seit geraumer Zeit Aufmerksamkeit. Nachdem lange Zeit über eine mögliche Liaison der beiden spekuliert wurde, traten Perry und Trudeau zuletzt ganz offiziell als Paar auf. Mit einem auf Instagram veröffentlichten Schnappschuss bestätigte die Sängerin ihre Beziehung zu dem fast 13 Jahre älteren Kanadier nun erneut.

Am Sonntag teilte die 41-Jährige mehrere Bilder, die bei einer gemeinsamen Tokio-Reise des Paares entstanden sind. Bei einem der Fotos handelt es sich um ein Selfie, das Trudeau und Perry Wange an Wange zeigt. Beide strahlen in die Kamera. Ein kurzes Video zeigt das Paar bei der Verkostung japanischer Spezialitäten. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie die Frischverliebten eine Kunstausstellung besuchen.

Süßes Pärchen-Foto: Justin Trudeau und Katy Perry zeigen sich gemeinsam

Auf Instagram schlägt das erneute Liebes-Outing hohe Wellen. Viele von Perrys 200 Millionen Followern beglückwünschen das Paar in der Kommentarspalte und freuen sich für das – so ein Nutzer – "perfekte Paar". Einige Tage zuvor hatte Trudeau auf der Onlineplattform X ein Foto veröffentlicht, das ihn und Perry Arm in Arm beim Besuch des früheren japanischen Premierministers Fumio Kishida und dessen Frau zeigt.

Bereits im Sommer dieses Jahres waren Paparazzi-Fotos des kanadischen Politikers und der "I Kissed a Girl"-Interpretin aufgetaucht. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Katy Perry und ihr langjähriger Partner Orlando Bloom getrennt hatten. Die US-Amerikanerin und der britische Schauspieler waren seit 2016 liiert und haben eine gemeinsame Tochter. Auch Justin Trudeau hat drei gemeinsame Kinder mit seiner Ex-Frau Sophie Grégoire. Das Paar ging 2023 nach 18 Jahren Ehe getrennte Wege.



Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs – und kündigt ein Comeback an
Thomas Gottschalk hat sich bei RTL von der TV-Bühne verabschiedet, deutet jedoch auf Instagram eine baldige Rückkehr an. Der Entertainer möchte sich vorerst auf seine Genesung konzentrieren, plant aber - wie der Terminator - ein Comeback.
Thomas Gottschalk

