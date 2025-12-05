Home News TV-News

„Asbest 2“ startet: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe

"Asbest 2"

Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe

05.12.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
In "Asbest 2" wird die Geschichte um Momo Kaval fortgesetzt. Die Serie zeigt die brutale Realität im Gefängnis und politische Verschwörungen, die das Leben der Charaktere beeinflussen. Ermitteln, flüchten, überleben – kann Momo den Teufelskreis durchbrechen?
Asbest 2
In der zweiten Staffel "Asbest" muss sich Momo Kaval (Xidir Koder Alian, links) wieder unfreiwillig als Gangster herumschlagen, unter anderem mit dem "Kurden" (Kida Khodr Ramadan).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Momo (Xidir Koder Alian) ist nach seinem Ausbruch auf der Flucht.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Repro
Asbest 2
Ámar (Stipe Erceg) landet zwar im Knast - zieht aber weiter die Fäden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Im Knast geht es hart zu: Wiktor (David Kross, links) fordert Hassan (Veysel Gelin, rechts) heraus.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Repro
Asbest 2
Polizist Weiß (Jan Georg Schütte) jagt den flüchtigen Momo.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Hauptkommissarin Maria Melnik (Deleila Piasko) ermittelt, Polizist Weiß (Jan Georg Schütte) musste für seine Nachforschungen schon einstecken.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Repro
Asbest 2
Nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis muss sich Momo (Xidir Koder Alian) im Untergrund durchschlagen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Hassan (Veysel Gelin) tickt schnell aus.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Im Knast entsteht ein "Fight Club", unter anderem mit Wiktor (David Kross, links).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Momos Freundin Daniela (Lulu Hacke) gerät ins Visier.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Momos Mutter Amira (Jasmin Tabatabai) weiß nicht, wie es weitergehen soll.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Momo (Xidir Koder Alian, links) ist gezwungen, sich dem Polizisten Weiß (Jan Georg Schütte) anzuvertrauen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Momos Bruder Jameel Kaval (Shadi Eck) wird in die Geschäfte reingezogen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Wie geht es für Momo Kaval (Xidir Koder Alian) weiter?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Der "Kurde" (Kida Khodr Ramadan, links) hat in Wärter Besic (Clemens Schick) einen Handlanger im Gefängnis.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Ámar (Stipe Erceg, rechts) plant mit seinem "Pitbull" Hassan (Veysel Gelin) die weiteren Schritte.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Daniela (Lulu Hacke) steckt tief im Sumpf.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Michael Ruf
Asbest 2
Zwischen Momo (Xidir Koder Alian, rechts) und seinem Cousin Nabil (Mohamed Akkouch) eskaliert die Lage.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Michael Ruf
Asbest 2
Momo (Xidir Koder Alian) will immer noch mit Daniela (Lulu Hacke) zusammensein.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Mirza Odabasi
Asbest 2
Prominent besetzt: In "Asbest 2" spielen große Namen wie Detlev Buck (links) und David Kross.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Repro
Asbest 2
Brutaler Knastalltag: Hassan (Veysel Gelin, links) bedroht Champagner Charlie (Ludwig Trepte).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Pantaleon Films GmbH/Repro

Drogenmafia, Clanstrukturen, Gewaltexzesse: Oft zeichnen die Nachrichten ein düsteres Großstadt-Bild, während die Popkultur das Gangsterleben bisweilen romantisiert. Doch wie geht es wirklich zu zwischen Plattenbau und Wettbüros? Wie sieht der Alltag von Kleinkriminellen und Großverbrechern aus, draußen und im Knast? Was ist überzeichnetes Klischee, was brutale Realität? Nach US-Vorbild nahmen sich zuletzt einige Serien des Themas an, allen voran die Clanserie "4 Blocks", die mittlerweile allerdings Konkurrenz hat: "Asbest" erzählte 2023 dreckig und dramatisch vom Dasein hinter Gittern und auf den Straßen Berlins. Wenn der so spannende wie vielschichtige ARD-Krimithriller nun in sechs neuen Folgen fortgesetzt wird, geht es abermals um das unerbittliche Gefängnisleben, aber auch um politsche Verschwörungen und die Unmöglichkeit, der Gewalt zu entkommen.

ARD
Asbest 2
Gefängnisserie • 05.12.2025 • 23:55 Uhr

"Ich wollte nie ein Gangster sein" – so sprach es Hauptfigur Momo Kaval (Xidir Koder Alian) schon in der ersten Staffel der mitreißenden Serie. Doch dann brachte ausgerechnet die Familie den Teenager, der viel lieber Fußballprofi geworden wäre, in den Knast, um die Drogengeschäfte zu regeln. Dass man sich den dort herrschenden Gesetzen und der Brutalität kaum entziehen kann, zeigte die erste Staffel unter Regie von Kida Khodr Ramadan ebenso eindrücklich wie die Verwicklungen des Justizapparates in die illegalen Geschäfte. Gut gegen Böse – das gibt es hier, ganz in Tradition großer US-Serien wie "The Wire", nicht mehr. Das System ist korrupt, integer ist kaum jemand. Momo blieb nur das Mitmachen – und letztlich die geglückte Flucht.

So düster geht die Gangster-Serie mit Kida Khodr Ramadan weiter

Nun, zwei Jahre nach dem Cliffhanger, wird die Geschichte des unfreiwilligen Gangsters weitererzählt, diesmal unter Regie von Juri Sternburg und Olivia Retzer, die mit Ramadan zuletzt dessen andere Gangsterserie "Testo" inszenierte. Momo ist also auf der Flucht und wird zu allem Überfluss nun auch als Mörder gesucht, weil er bei seinem Ausbruch einen Wärter tötete. Ermittler Weiß (Jan Georg Schütte) und die für den Fall neu eingesetzte Sonderermittlerin Melnik (Deleila Piasko) eröffnen die Jagd.

Derzeit beliebt:
>>Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
>>Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
>>WM-Knaller! Mats Hummels stößt zu Thomas Müller und Jürgen Klopp
>>Abschied einer TV-Legende: Die größten Momente von Thomas Gottschalk

Beauftragt sind sie vom ebenfalls neu eingeführten fanatischen Innensenator Köhler (Fabian Hinrichs), der nach dem Skandal um den JVA-Drogenhandel seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will – und in "Law and Order"-Manier auf Sündenböcke setzt: "Da darf es keine Denk- und Sprechverbote mehr geben. Da muss jetzt auch mal mit dem Kärcher ausgemerzt werden in bestimmten Vierteln. Und wem das nicht passt, der kann gerne gehen." – Ablenken soll die aus dem echten Politdiskurs wohlbekannte Säuberungsfantasie auch von eigenen Verstrickungen. Polizei und Politik haben in diesem hoffnungslosen Szenario ihre Moralität und Autorität fast gänzlich verloren.

Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Thomas Gottschalk verabschiedet sich von der Bühne. Mit 75 Jahren sagt der Entertainer, der als Gesicht der Samstagsabend-Unterhaltung galt, "Tschüss" zum Showgeschäft.
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk

Und weil es in dieser tristen Welt, die der realen leider nicht so unähnlich ist, kaum mehr aufrechte Menschen gibt, will auch die eigene Familie Momo am liebsten wieder im Knast sehen. Allen voran Strippenzieher und Patriarch Ámar (Stipe Erceg), der nach den Ereignissen in Staffel 1 zusammen mit seinem Brutalo-Assistenten Hassan (Veysel Gelin) selbst im Gefängnis landet. Dort fordert er die Macht des "Kurden" (Kida Khodr Ramadan) heraus, der die Geschäfte beherrscht und nach draußen die Anweisung gibt: "Lasst den Krieg eskalieren". Drinnen hat er sich den unerbittlichen Aufseher Besic Untertan gemacht, den ein grandioser Clemens Schick zum spielsüchtigen, religiösen Sadisten macht. Seine fast unrealistische, dafür umso unterhaltsamere Figur kämpft sich "Tag für Tag weiter nach unten, bis er am Ende ist", so Schick.

Eine Mutter zwischen Angst und Liebe - ein letzter moralischer Halt für Momo

Draußen eskalieren derweil die Revierkämpfe. Abdul und Nabil (Maradona und Mohamed Akkouch) wollen das Geschäft übernehmen, während Momos Freundin und Bruder unerbittlich hineingezogen werden. Die Gewalt frisst sich durch das System, bei den Jüngsten fängt es an. Selbst Momos von Jasmin Tabatabai gespielte Mutter, die für ihren Sohn nur das Beste will und neben Knasttherapeutin Weber (Ann Sophie Heier) zu den wenigen empathischen Figuren der Serie gehört, schweigt lieber. Angst frisst Seele – und Moral.

Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
Michael Schumacher hinterließ nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch ein beeindruckendes humanitäres Vermächtnis. Johannes B. Kerner erinnert sich an einen Moment, der bis heute nachwirkt.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Doch Momo kommt der Wahrheit näher: Wer hat seinen Vater vor zehn Jahren wirklich umgebracht? Zwischen den Dämonen der Vergangenheit und den Abgründen der Gegenwart finden sich für Momo nur selten Lichtblicke – "das macht ihn verletzlicher, aber auch spannender", so Rapper und Newcomer Xidir Koder Alian über seine Figur.

Bis dahin verschwinden Leichen, werden Gelder gewaschen und Skandale vertuscht, während im Knast ein "Fight Club" für zahlende Häftlinge eröffnet, ein Gangkrieg droht und großer Verrat begangen wird. Korruption und Nach-unten-Treten ist der Modus, mit dem Politik und Polizei dem Sumpf begegnen. Immer begleitet von der allgegenwärtigen Gewalt, die in "Asbest 2" zwar für actionreiche Szenen sorgt, aber mit schockierendem Realismus daherkommt.

Die brutale Inszenierung ist kompromisslos, aber kein Selbstzweck. "Mich interessiert daran weniger der Schockwert, sondern, dass Gewalt auch etwas über das Menschliche erzählt", so Regisseurin Olivia Retzer: "Über Grenzen, über Macht und Ohnmacht, über das, was passiert, wenn Regeln und Nähe neu verhandelt werden müssen".

Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
Friedrich ist der begehrteste Bauer der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel. Mit Selina und Laura kämpfen zwei Frauen um sein Herz. Fitness, Ehrgeiz und Traktor-Dates stehen im Mittelpunkt.
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura

Straßenjargon trifft Seelenschmerz: Der emotionale Ton von „Asbest 2“

"Asbest" sei für ihn immer auch eine "sehr introspektive Geschichte" gewesen, so Co-Regisseur Sternburg: "Ein Junge, der – unschuldig oder nicht – im Gefängnis zu dem wird, was die Gesellschaft schon immer in ihm gesehen hat". Deshalb habe er sich entschieden, "tiefer zu graben, statt nur höher zu stapeln". Was das konkret bedeutet, sieht man der zweiten Staffel an: weniger Held, mehr Mensch, mehr Trauma, weniger Klischee.

Es sind die Brüche, die "Asbest" aus der Krimithriller-Masse abheben: Der Wärter, der sich verliert. Der Gangster, der sich fragt, ob er je anders hätte leben können. Gleichzeitig wirkt die zweite Staffel noch angespannter und atemloser, als könnte alles jederzeit in die Luft fliegen. In grau-greller Ästhetik pendelt die Story zwischen schroffer Straßensprache und sensiblen Charakteren, die sich dieses Leben allesamt nicht ausgesucht zu haben scheinen. Romantisiert wird das Gangster-Leben hier keineswegs, auch wenn Klischees natürlich nicht ausbleiben. Und doch: "An vielen Stellen wollten wir die sowieso schon sehr Testosteron-geschwängerte Grundstimmung einer Männerknast-Story eher brechen", sagt Sternburg etwa über den herausragenden Soundtrack.

Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
In der kultigen Büro-Sitcom "Stromberg" wurden Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel und Co. zu Stars. Doch wie ist es den Schauspielern nach dem Aus der Comedy 2012 ergangen? Vom Grimmepreisträger bis zum Geschäftsführer – die Galerie verrät die Werdegänge der "Stromberg"-Stars.
Karrierewege
Stromberg

„Asbest“ hätte einen besseren Sendeplatz verdient

Mit einem beeindruckenden Cast, der bis in die Nebenrollen große Namen bietet, macht auch die zweite Staffel von "Asbest" die gebrochenen Biografien der Figuren sichtbar und blickt mit ihnen in die Abgründe von Verbrechen und Macht. "Kann sein dass du ein guter Junge warst und unschuldig, aber jetzt bist du es nicht mehr", sagt Uwe Preuß als Fußballtrainer mit großem Herz, und Detlev Buck kredenzt als langhaariger Knastphilosoph Weisheiten: "Der Mensch ist das einzige Tier, das sich gegenseitig in Käfige sperrt", sagt er und kassiert darauf nur ein abfälliges "Halt's Maul, Gandalf".

Ohne moralischen Zeigefinger und auf den Punkt zeichnet "Asbest" ein umfassendes Bild dessen, was schief läuft. Dass dabei der Spagat zwischen Gesellschaftsstudie und Krimiaction gelingt, ist im hiesigen Fernsehen eine Seltenheit. Umso bedauerlicher – wenn auch nachvollziehbar -, dass die auch in der Mediathek abrufbaren sechs Episoden linear nur zu nächtlicher Stunde zu sehen sind.

Asbest 2 – Fr. 05.12. – ARD: 23.55 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi
Mord im Schacht
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Wenn Angst vom Scheitern die Freude am Leben raubt
Petzolds Trilogie
"Roter Himmel"
Nach Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
Emotionales Liebes-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.
Falsche Behauptungen? Anne Wünsche gewinnt vor Gericht gegen Oliver Pocher
Urteil gefällt
Oliver Pocher trägt einen Anzug und schaut ernst.
Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk
"Liebesbrief an Jenny": So gut war die Klinik-Romanze mit Stefanie Reinsperger & Golo Euler
Was sich lohnt
Liebesbriefe an Jenny
"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern
Moderne Vaterrolle
Bappas
"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE
Was sich lohnt
The Tower
"2025! Menschen, Bilder, Emotionen": Alle Infos zum RTL-Jahresrückblick im TV
Jahresrückblick 2025
2025! Menschen, Bilder, Emotionen
"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella
TV-Tipp
Giovanni Zarrella
"Stranger Things": Neue Staffel stellt in der ersten Woche Netflix-Rekord auf
Serienrekord
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"
WM-Auslosung 2026
Heidi Klum
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Leon Windscheid packt in Podcast über "Wer wird Millionär?"-Castingprozess aus
Wie läuft das ab?
Leon Windscheid
Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau
Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Single oder vergeben?
Laura Wontorra
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalk
Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.