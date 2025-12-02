Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?

Rekordbauer Friedrich ist der Traumtyp der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel: Über 10.000 Zuschriften flatterten für den sportlichen Ackerbauern ins Haus – so viele wie nie zuvor für einen Kandidaten der RTL-Kuppelshow. Jetzt stehen nur noch zwei Frauen im Rennen um sein Herz: Studentin Selina (25) und Lehrerin Laura (26). Und Friedrich testet nicht nur die Gefühle, sondern auch die Fitness seiner Hofdamen.

Der 29-Jährige startet nämlich jeden Tag mit Sport in den Morgen – vier bis acht Kilometer Joggingrunde sind für ihn Pflichtprogramm. Selina passt sich an, greift aber lieber zum Fahrrad. Laura hingegen beißt sich durch, obwohl sie ehrlich zugibt, dass ihr letztes Lauftraining schon ein Weilchen zurückliegt. Innerlich zittert sie davor, sich zu blamieren – doch Friedrich feiert ihren Einsatz: Ihr Ehrgeiz kommt bei ihm richtig gut an.

Selina träumt bei „Bauer sucht Frau“ schon von Familie und Zukunft mit Friedrich Beim Schwitzen stellen sich plötzlich große Fragen: Laura will wissen, ob neben Acker, Gewehr und Jogging überhaupt noch Platz für die Liebe ist. Friedrich lässt keinen Zweifel: Eine Frau gehört für ihn definitiv in sein Leben – und auf seinen Hof. Dann wird es ernst: Selina bekommt ihr erstes Einzel-Date. Auf dem Hochsitz, Friedrichs Rückzugsort als Jäger, spricht sie offen über ihre Gefühle. Ihr Fazit: Der Hof fühlt sich gut an – und Friedrich noch besser. Sie träumt bereits von Ankommen, Familie und Zukunft auf dem Land.

Doch Laura zieht nach – und wie! Friedrich überlässt ihr sogar das Steuer seines Traktors. Für den sonst so kontrollliebenden Bauern ein Riesen-Schritt. Und ein klares Zeichen? Für ihn fühlt es sich jedenfalls goldrichtig an. Laura kann ihr Glück kaum fassen: Der Hof wirkt wie aus einem Liebesroman – schöner, als sie es sich je ausgemalt hat. Sie sieht sich längst dort leben, pendeln zur Familie? Kein Problem.

Nach Traktor-Date: Friedrich schwärmt bei „Bauer sucht Frau“ plötzlich für Laura Während sie gemeinsam über den Acker rollen, funkt es gewaltig. Friedrich spürt das berühmte Kribbeln im Bauch, spricht offen von Anziehung. Auch Laura ist sichtlich berührt – dieser Moment sei „krass“ gewesen. Zum Abschied kommt es zur Umarmung. Selina beobachtet das Ganze aus der Entfernung – und gibt sich kämpferisch. Sie glaubt fest daran, dass ihr Gespräch intensiver war, echter, tiefer. Für sie ist klar: Das Rennen ist noch lange nicht entschieden.

Eines steht aber fest: Auf Friedrichs Hof geht es längst nicht mehr nur um Landwirtschaft – sondern um große Gefühle, Herzklopfen und den Kampf um die große Liebe.

