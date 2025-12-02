Home News TV-News

Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?

"Bauer sucht Frau"

Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?

02.12.2025, 16.29 Uhr
von Anja Kratz
Friedrich ist der begehrteste Bauer der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel. Mit Selina und Laura kämpfen zwei Frauen um sein Herz. Fitness, Ehrgeiz und Traktor-Dates stehen im Mittelpunkt.
Selina, Bauer Friedrich und Laura
Selina (25, l.) und Laura (26, r.) kämpfen um das Herz des beliebten Junggesellen: Bauer Friedrich Dieckmann (29) aus Lippetal in Nordrhein-Westfalen geht mit seinen beiden Damen während der Hofwoche auf Tuchfühlung.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Rekordbauer Friedrich ist der Traumtyp der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel: Über 10.000 Zuschriften flatterten für den sportlichen Ackerbauern ins Haus – so viele wie nie zuvor für einen Kandidaten der RTL-Kuppelshow. Jetzt stehen nur noch zwei Frauen im Rennen um sein Herz: Studentin Selina (25) und Lehrerin Laura (26). Und Friedrich testet nicht nur die Gefühle, sondern auch die Fitness seiner Hofdamen.

Der 29-Jährige startet nämlich jeden Tag mit Sport in den Morgen – vier bis acht Kilometer Joggingrunde sind für ihn Pflichtprogramm. Selina passt sich an, greift aber lieber zum Fahrrad. Laura hingegen beißt sich durch, obwohl sie ehrlich zugibt, dass ihr letztes Lauftraining schon ein Weilchen zurückliegt. Innerlich zittert sie davor, sich zu blamieren – doch Friedrich feiert ihren Einsatz: Ihr Ehrgeiz kommt bei ihm richtig gut an.

Selina träumt bei „Bauer sucht Frau“ schon von Familie und Zukunft mit Friedrich

Beim Schwitzen stellen sich plötzlich große Fragen: Laura will wissen, ob neben Acker, Gewehr und Jogging überhaupt noch Platz für die Liebe ist. Friedrich lässt keinen Zweifel: Eine Frau gehört für ihn definitiv in sein Leben – und auf seinen Hof. Dann wird es ernst: Selina bekommt ihr erstes Einzel-Date. Auf dem Hochsitz, Friedrichs Rückzugsort als Jäger, spricht sie offen über ihre Gefühle. Ihr Fazit: Der Hof fühlt sich gut an – und Friedrich noch besser. Sie träumt bereits von Ankommen, Familie und Zukunft auf dem Land.

Derzeit beliebt:
>>Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
>>„Temptation Island VIP“: Aleks bricht Vanessa – sogar Janin Ullmann weint
>>„Bauer sucht Frau“: Erster Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
>>„On Deck“ im ZDF: Hältst du elf Wochen auf hoher See durch?

Doch Laura zieht nach – und wie! Friedrich überlässt ihr sogar das Steuer seines Traktors. Für den sonst so kontrollliebenden Bauern ein Riesen-Schritt. Und ein klares Zeichen? Für ihn fühlt es sich jedenfalls goldrichtig an. Laura kann ihr Glück kaum fassen: Der Hof wirkt wie aus einem Liebesroman – schöner, als sie es sich je ausgemalt hat. Sie sieht sich längst dort leben, pendeln zur Familie? Kein Problem.



Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Mit einem Bewerberinnen-Rekord sorgt Friedrich Dieckmann schon vor dem Start von "Bauer sucht Frau" für Aufsehen. Der 29-jährige Landwirt aus Lippetal zeigt, dass er kein 08/15-Bauer ist und erzählt von seinem Leben zwischen Hof, Instagram und der Suche nach der großen Liebe.
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau

Nach Traktor-Date: Friedrich schwärmt bei „Bauer sucht Frau“ plötzlich für Laura 

Während sie gemeinsam über den Acker rollen, funkt es gewaltig. Friedrich spürt das berühmte Kribbeln im Bauch, spricht offen von Anziehung. Auch Laura ist sichtlich berührt – dieser Moment sei „krass“ gewesen. Zum Abschied kommt es zur Umarmung. Selina beobachtet das Ganze aus der Entfernung – und gibt sich kämpferisch. Sie glaubt fest daran, dass ihr Gespräch intensiver war, echter, tiefer. Für sie ist klar: Das Rennen ist noch lange nicht entschieden.

Eines steht aber fest: Auf Friedrichs Hof geht es längst nicht mehr nur um Landwirtschaft – sondern um große Gefühle, Herzklopfen und den Kampf um die große Liebe.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Themen dieses Artikels
Bauer sucht Frau

Das könnte dich auch interessieren

Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz
Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen
Schauspielerin starb mit 94 Jahren
Ingrid van Bergen
Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Heimliche Hochzeit?
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis