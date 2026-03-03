Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf

Home News Star-News

03.03.2026, 08.57 Uhr
Anna-Carina Woitschack gehört zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands. Ihre Kinderheit verbrachte die heute 33-Jährige dagegen wenig glamourös. Sie reiste mit ihrer Familie im Wohnwagen von Stadt zu Stadt – der Grund ist der Beruf ihrer Eltern, den auch Anna-Carina einst ausübte.
Anna-Carina Woitschack
Anna-Carina Woitschack ist in einer Puppenspieler-Familie aufgewachsen - und reiste in ihrer Kindheit im Wohnwagen von Stadt zu Stadt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Anna-Carina Woitschack (33) gehört zu den großen Namen der deutschen Schlagerszene. Dass sie auch tänzerisches Talent besitzt, das kann sie nun in der neuen Staffel "Let's Dance" (ab 27. Februar, 20.15 Uhr, RTL) beweisen.

Es ist nicht die erste große TV-Show für die Schlagersängerin. So war sie schon vor 15 Jahren bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Dort stellte sich die damals 17-Jährige noch als "Puppenspielerin" vor. Denn der heutige Schlagerstar kommt aus einer Familie, die bereits seit Hunderten von Jahren in dem Geschäft tätig ist.

Noch heute arbeiten ihre Mutter Antonie und ihr Vater Wendolin Woitschack als Marionetten-Spieler. Gegenüber "Meine Schlagerwelt" schwärmte Woitschack: "Ich habe gesehen, wie meine Eltern es geschafft haben, die Kinder vor der Bühne mit einem einfachen Puppenspiel in den Bann zu ziehen." Dieser Anblick rühre sie auch heute immer noch zutiefst.

Anna-Carina Woitschack besuchte über 400 Schulen

Woitschacks Familie ist bereits in der achten Generation als Puppenspieler unterwegs, betreibt seit stolzen 300 Jahren ein Marionettentheater. Das hatte jedoch auch Auswirkungen auf den Lebensstil der Familie: So verbrachte die heutige Sängerin ihre Kindheit und Jugend in einem Wohnwagen und reiste damit gemeinsam mit ihrer Familie durch Deutschland.

Für die damals schulpflichtige Anna-Carina bedeutete dies vor allem viele Schulwechsel. Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Steffi Brungs erklärte sie, über 400 verschiedene Schulen besucht zu haben. "Nicht, weil ich so schlecht in der Schule war, sondern weil ich ja in einem Puppentheater groß geworden bin. (...) Wir sind wirklich jede Woche in einer anderen Stadt gewesen und das hieß für mich: Alle fünf Tage wurde die Schule gewechselt", so erklärt sie.

Die viele Zeit, die die Familie im Auto verbrachte, habe sie sich oftmals mit Spielen vertrieben. So spielten sie und ihr Bruder während der Fahrt oft "Ich sehe was, was du nicht siehst" oder "Nummernschilder raten". Das verriet Anna-Carina gegenüber "Schlager.de". Sie gesteht: "Manchmal mache ich das auch heute noch, einfach aus Nostalgie und um die Zeit zu vertreiben. Es sind schöne Erinnerungen, die ich gerne in Ehren halte, und es ist auch eine tolle Art, sich unterwegs die Zeit zu vertreiben."

Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
13 Jahre lang war Joachim mit seiner Ilona verheiratet, doch dann trat eine 17 Jahre jüngere Frau in sein Leben. Es folgte eine überraschende Wende im Liebeskarrussell. Wir werfen einen Blick auf das brisante Liebesleben des "Let's Dance"-Stars.
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Let's Dance

