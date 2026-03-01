"Aquaman: Lost Kingdom": Kritik zum DC-Film mit Jason Momoa und Patrick Wilson

Atlantis ist erneut dem Untergang geweiht: Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) ist zurück und dank des schwarzen Dreizacks mächtiger als je zuvor. Mit dessen unheilvoller Macht will er den Tod seines Vaters rächen. Um sein Königreich zu schützen, geht Aquaman (Jason Momoa) eine gefährliche Allianz mit seinem Halbbruder und Rivalen Orm (Patrick Wilson) ein. Um die Familie und die Welt vor der Vernichtung zu bewahren, muss das ungleiche Paar seine Differenzen überwinden.

Aquaman: Lost Kingdom Action • 01.03.2026 • 20:15 Uhr

Gewohnt actionreich präsentiert sich "Aquaman: Lost Kingdom", jetzt als Free-TV-Premiere bei RTL zu sehen. Vollgepackt mit jeder Menge CGI-Unterwasserkreaturen und Sci-Fi-U-Booten wiederholt sich der epische Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen goldenem und schwarzem Dreizack, wie die Gezeiten. Doch diesmal ist der Superheld auf die Hilfe seines Rivalen angewiesen, denn Black Mantas neue Waffe vermochte schon zu König Atlans Zeiten ein Fluch für die sieben Königreiche unter dem Meeresspiegel zu sein.

Letzter Film des "DC Extended Universe" Der bildgewaltige Tiefenrausch setzt dort an, wo der erste Teil der Comic-Verfilmung endete. Schließlich sorgte "Aquaman" seinerzeit für eine Flut an Kinobesuchern und spülte mehr Geld in die Kassen als jeder andere Film des DC-Universums. Natürlich setzte das Produzenten-Team rund um Regisseur James Wan auf die bewährte Besetzung, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Neben Jason Momoa als Arthur Curry alias Aquaman und Patrick Wilson als dessen Halbbruder Orm spielt Amber Heard wieder mit als Mera, die Königin von Atlantis und Mutter des Thronfolgers. Nicole Kidman als Atlanna und Dolph Lundgren als König Nereus sind ebenfalls wieder zu sehen. Yahya Abdul-Mateen II schlüpft erneut in die Rolle des Bösewichts Black Manta.

Tief Luft holen muss das Publikum nicht, um in die Fortsetzung von "Aquaman" einzutauchen. Anders als der erste Film von 2018 mit einer Filmlänge von zwei Stunden und 23 Minuten bleibt der ebenso kompakte wie unterhaltsame Nachfolger bei RTL unterhalb der Zwei-Stunden-Grenze. "The Lost Kingdom" markiert als 15. Film der Reihe auch den Endpunkt des "DC Extended Universe". 2025 wurde mit James Gunns "Superman" ein komplett neues "DC Universe" eröffnet.

Aquaman: Lost Kingdom – So. 01.03. – RTL: 20.15 Uhr

