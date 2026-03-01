Home News TV-News

"Aquaman: Lost Kingdom": Kritik zum DC-Film mit Jason Momoa und Patrick Wilson

"Aquaman: Lost Kingdom"

Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV

01.03.2026, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Aquaman: Lost Kingdom zeigt das epische Finale des alten DC-Universums. Jason Momoa als Aquaman muss mit seinem Rivalen Orm Atlantis vor Black Manta retten. Jetzt als Free-TV-Premiere bei RTL.
Aquaman: Lost Kingdom
In "Aquaman: Lost Kingdom" muss der Titelheld (Jason Momoa, rechts) sich mit seinem Halbbruder une Rivalen Orm (Patrick Wilson) verbünden, um Atlantis vor dem Untergang zu bewahren.  Fotoquelle: RTL/TM DC 2023 WBEI

Atlantis ist erneut dem Untergang geweiht: Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) ist zurück und dank des schwarzen Dreizacks mächtiger als je zuvor. Mit dessen unheilvoller Macht will er den Tod seines Vaters rächen. Um sein Königreich zu schützen, geht Aquaman (Jason Momoa) eine gefährliche Allianz mit seinem Halbbruder und Rivalen Orm (Patrick Wilson) ein. Um die Familie und die Welt vor der Vernichtung zu bewahren, muss das ungleiche Paar seine Differenzen überwinden.

RTL
Aquaman: Lost Kingdom
Action • 01.03.2026 • 20:15 Uhr

Gewohnt actionreich präsentiert sich "Aquaman: Lost Kingdom", jetzt als Free-TV-Premiere bei RTL zu sehen. Vollgepackt mit jeder Menge CGI-Unterwasserkreaturen und Sci-Fi-U-Booten wiederholt sich der epische Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen goldenem und schwarzem Dreizack, wie die Gezeiten. Doch diesmal ist der Superheld auf die Hilfe seines Rivalen angewiesen, denn Black Mantas neue Waffe vermochte schon zu König Atlans Zeiten ein Fluch für die sieben Königreiche unter dem Meeresspiegel zu sein.

Letzter Film des "DC Extended Universe"

Der bildgewaltige Tiefenrausch setzt dort an, wo der erste Teil der Comic-Verfilmung endete. Schließlich sorgte "Aquaman" seinerzeit für eine Flut an Kinobesuchern und spülte mehr Geld in die Kassen als jeder andere Film des DC-Universums. Natürlich setzte das Produzenten-Team rund um Regisseur James Wan auf die bewährte Besetzung, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Neben Jason Momoa als Arthur Curry alias Aquaman und Patrick Wilson als dessen Halbbruder Orm spielt Amber Heard wieder mit als Mera, die Königin von Atlantis und Mutter des Thronfolgers. Nicole Kidman als Atlanna und Dolph Lundgren als König Nereus sind ebenfalls wieder zu sehen. Yahya Abdul-Mateen II schlüpft erneut in die Rolle des Bösewichts Black Manta.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie – magische Zeichen": Die Doku-Reihe im ZDF
>>VOX verrät: So sieht das perfekte "Perfekte Dinner" aus
>>Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
>>"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben

Tief Luft holen muss das Publikum nicht, um in die Fortsetzung von "Aquaman" einzutauchen. Anders als der erste Film von 2018 mit einer Filmlänge von zwei Stunden und 23 Minuten bleibt der ebenso kompakte wie unterhaltsame Nachfolger bei RTL unterhalb der Zwei-Stunden-Grenze. "The Lost Kingdom" markiert als 15. Film der Reihe auch den Endpunkt des "DC Extended Universe". 2025 wurde mit James Gunns "Superman" ein komplett neues "DC Universe" eröffnet.

Aquaman: Lost Kingdom – So. 01.03. – RTL: 20.15 Uhr

Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Freust du dich schon auf die kommende Staffel von „Last One Laughing“? Dann musst du dich noch ein wenig gedulden. Denn frische Folgen der Comedy-Show veröffentlicht Amazon etwas später als erwartet.
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Start angeschlagen: "Hat sich leider zugespitzt"
Erkältung bei Let's Dance
Anna-Carina Woitschack
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow
"Let’s Dance"
"Let's Dance"
Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger
Nachwuchs in Sicht
Laura Papendick
Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt
Gewinnspiel-Verzögerung
Finale im Dschungelcamp
GZSZ-Star spricht über "diffuse Angst" in den Wechseljahren: "Habe mich sehr allein gefühlt"
Offene Worte zu Lebensveränderungen
Eva Mona Rodekirchen
„Bares für Rares“: Diese angeblichen Schätze waren dreiste Fakes
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Quentin Tarantinos Meisterwerk "Django Unchained" im Free-TV
Spaghetti-Western
Django Unchained
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Gast-Rolle für "Lena Lorenz"-Star: So wird der Jubiläums-"Tatort" aus Münster
Tatort-Jubiläum
Tatort: Eine Frage der Zeit
Kilos und immer mehr Kilos: Die Krankheit sitzt im Gehirn
"Volkskrankheit Adipositas – Neue Therapien, neue Risiken?"
Volkskrankheit Adipositas - Neue Therapien, neue Risiken?
Mehr Internationalität wagen
"Eurovision Song Contest 2026 – Das Deutsche Finale"
Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
Lavinia Wilson in ungewohnter Rolle als bayerische Ermittlerin
"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Die Anfänge eines Meisterdetektivs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Young Sherlock"
"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor
Nockherberg-Premiere
Stephan Zinner
Ein Wrestler vom anderen Planeten? So wurde Bruno Mars zum Weltstar
Bruno Mars' musikalisches Comeback
Bruno Mars
Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
Feel-Good-Serie
Diana Staehly
Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
Neustart geplant
Terminator: Dark Fate
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest
Jubiläumsstaffel
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
Alte Stars
Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp posiert als Kriminalhauptkommissar Richard Voss.
Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.