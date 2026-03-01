"Tatort: Sashimi Spezial": Kritik zum ARD-Krimi mit Ulrike Folkerts

Im "Tatort: Sashimi Spezial" ermitteln Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) im rebellischen Fahrrad-Kollektiv "Velo Punks". Ein Mitglied wurde mutwillig überfahren. Johanna heuert undercover beim Kurierdienst an. Antje Traue und Robert Stadlober spielen Gastrollen.

Tatort: Sashimi Spezial Kriminalfilm • 01.03.2026 • 20:15 Uhr

Kurierfahrer waren zuletzt öfter Thema im "Tatort". Vor allem als Ausgebeutete im aktuellen Überholspur-Kapitalismus. Zuletzt in der Berliner Folge "Erika Mustermann" (Fahrrad) oder der Kölner Weihnachts-Episode "Des anderen Last" (Lieferwagen). In "Tatort: Sashimi Spezial", einer neuen Folge aus Ludwigshafen mit den Ermittlerinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter), trifft man jedoch auf eine sehr wehrhafte Truppe von Fahrradkurieren. Die "Velo Punks" sind ein linkes Kollektiv von Überzeugungstätern. Sie hassen Autos genauso wie Ausbeutung und zahlen einander einen anständigen Lohn. Dennoch will sich einer von ihnen selbst wegen Drogenhandel anzeigen. Johanna jedoch wimmelt den jungen Mann ab, als er gerade ungünstig mitten in eine Betriebsfeier rund um die Rückkehr des Leitenden Polizeidirektors Breising (Bernd Hölscher) ins Kommissariat platzt. Ein Fehler, wie sich wenig später herausstellt. Der Mann wird auf offener Straße von einem Lieferwagen tödlich überfahren.

Das Fahrzeug gehört Logistikunternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober), der aussagt, der Wagen sei zuvor gestohlen worden. Johanna Stern, die ein schlechtes Gewissen plagt, heuert undercover als Fahrerin bei den "Velo Punks" an. Das Kollektiv lehnt jegliche Zusammenarbeit mit den Behörden ab. Vor allem Theo (Camill Jammal) und die taffe Zoe (Antje Traue) haben dort das Sagen. Geschickt schafft es Johanna, sich das Vertrauen des misstrauischen Kollektivs zu verdienen. Lena Odenthal und ihre jungen Kollegen Mara Hermann (Davina Chanel Fox) sowie Nico Langkamp (Johannes Scheidweiler) machen sich Sorgen um Johannas Einsatz – auch weil dieser offiziell nicht genehmigt wurde.

Erinnerungen an "Die fetten Jahre sind vorbei" Autor Stefan Dähnert (64), den eine lange Geschichte mit Lena Odenthal verbindet, hat sich diesen Fall ausgedacht. Dähnert schrieb unter anderem die klassische Skandal-Folge "Tod im Häcksler" (1991), die in seinem Jubiläumsfilm "Die Pfalz von oben" (2019) aufgegriffen wurde. Zuletzt erschuf Dähnert fürs Ludwigshafener Kommissariat die starke Folge "Lenas Tante" (2023). Sein neuer "Tatort: Sashimi Spezial" (Regie: Franziska Margarete Hoenisch) erinnert an Filme wie "Die fetten Jahre sind vorbei" oder "Und morgen die ganze Welt". Erzählt wird darin von einer Gruppe vorwiegend junger Menschen, deren linker Idealismus in Radikalität abzudriften droht. Er fragt danach, wie weit man gehen darf für seine Überzeugungen.

Im Gegensatz zu den Aktivisten der genannten Kinofilme wirken Dähnerts "Velo Punks" allerdings reichlich behauptet. Während einer Gedenkfeier für ihr auf der Straße getötetes Mitglied setzt Zoe zu einer Rede an: "Die Straße gehört denen, die ihre eigene Kraft einsetzen, um vorwärtszukommen. Die an ein anderes Miteinander glauben." Ein anderer "Velo Punk" ergänzt: "Wenn ihr uns vom Rad holt, stehen wir wieder auf." Bald schon wird jedoch deutlich: Im Kollektiv herrscht Verzweiflung. Das Wirtschaftliche lässt die Ideale der Zweirad-Force brüchig werden. Johanna scheint sich auf einem guten, wenn auch gefährlichen Weg zu befinden, das Vertrauen von Zoe, der heimlichen Chefin, zu gewinnen. Derweil steigt auch auf dem Kommissariat die Anspannung. Chef Breising (Bernd Hölscher), Lena Odenthals Intimfeind, greift auf ungewöhnliche Art in den Fall ein.

Platt wie ein Reifen nach der Fahrt durchs Scherbenfeld Auch wenn die Idee des kämpferischen Fahrrad-Kollektivs nicht schlecht ist – siehe die oben genannten Filme: So richtig zündet der Plot rund um die Zweirad-Aussteiger nicht. Antje Traue bringt Charisma in die Truppe, alle anderen Mitglieder bleiben eher blass. Auch Johannas Undercover-Rolle, respektive dass und wann man sie ihr abnimmt, kann der Krimi nicht glaubwürdig vermitteln. Die unangepassten Verdächtigen dieses "Tatorts" wirken wie Drehbuch-Pappkameraden eines 90er-Jahre-"Tatorts" und nicht wie echte Menschen, denen man das, was man da über 90 Minuten verfolgt, wirklich abnimmt.

Der "Tatort: Sashimi Spezial" ist seit längerer Zeit mal wieder ein ziemlich schwacher "Tatort" aus Ludwigshafen. Da kann sich Johanna Stern noch so authentisch auf ihrem Kurier-Rad abstrampeln: Ihre Undercover-Mission bleibt drehbuchbedingt so platt wie ein Reifen nach der Fahrt durchs Scherbenfeld.

Tatort: Sashimi Spezial – So. 01.03. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels