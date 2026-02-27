Home News TV-News

"Das Millionenschnitzel": Kritik zum Film mit Armin Rohde in der ARD

"Das Millionenschnitzel"

Auf der Suche nach der perfekten Panade

27.02.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
In "Das Millionenschnitzel" wird Wolfgang Krettek Vater und steht vor finanziellen Herausforderungen. Die Teilnahme an einer TV-Gründer-Show soll helfen, die Probleme zu lösen.
"Das Millionenschnitzel"
Wolfgang Krettek (Ludger Pistor, links) und Günther Kuballa (Armin Rohde) haben mal wieder Geldsorgen. Doch Günther hat bereits eine neue Geschäftsidee ...  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost
"Das Millionenschnitzel"
Karin (Therese Hämer) träumt von der Teilzeit, während Ehemann Wolfgang (Ludger Pistor) ein großes Geheimnis vor ihr bewahrt.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost
"Das Millionenschnitzel"
Damit Tida (Purnima Grätz) wieder in die Schule geht, hilft ihr Günther Kuballa (Armin Rohde) beim Nebenjob in der Tierhandlung.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost
"Das Millionenschnitzel"
Günther Kuballa (Armin Rohde) gibt sich als Tidas (Purnima Grätz) Schulbegleiter aus, um gemeinsam mit ihr den Chemieunterricht besuchen zu können.   Fotoquelle: DR/Bavaria Fiction/Thomas Kost
"Das Millionenschnitzel"
In der Arena von Showmoderator Konnowski (Stephan Luca, Mitte) wollen Wolfgang (Ludger Pistor, links) und Günther (Armin Rohde) ihre Geschäftsidee präsentieren.   Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost

Im sechsten Film der Schnitzel-Reihe mit Armin Rohde und Ludger Pistor wird Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) unverhofft noch einmal Vater. Freuen kann er sich darüber aber nicht, denn seine Tochter (Purnima Grätz) ist bereits 15 und fordert Schweigegeld. Helfen soll die Teilnahme an einer Gründershow.

ARD
Das Millionenschnitzel
Komödie • 27.02.2026 • 20:15 Uhr

Fans der "Schnitzel"-Reihe im Ersten brauchten schon immer einen langen Atem: In der Regel vergehen drei Jahre, bis ein neuer Film mit Armin Rohde und Ludger Pistor in den Hauptrollen erscheint. "Das Weihnachtsschnitzel" lockte im Dezember 2022 insgesamt 4,72 Millionen Menschen vor die Fernsehbildschirme und erzielte so den bisher höchsten Gesamtmarktanteil der Reihe von 17,9 Prozent. Etwas mehr als drei Jahre später kommt mit "Das Millionenschnitzel" (Regie: Wolfgang Murnberger, Buch: Gabriele Graf und Katja Kittendorf) nun der sechste Film ins Erste.

Nach dem Ende ihrer Schnitzelbude ist das Geld bei Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) und Günther Kuballa (Armin Rohde) knapp. Ein neuer Job muss her, doch das ist gar nicht so einfach: "Sag mal, kann es sein, dass uns die Akademiker selbst in der Rente noch die Jobs wegnehmen?", klagt Günther nach einem missglückten Vorstellungsgespräch als Vertreter für eine Schlafmaske: "Um so was hier zu verkaufen, da brauchst du doch kein Abitur! Ich dachte, wir hätten Fachkräftemangel." – "Wir sind eben keine Fachkräfte", entgegnet Wolfgang: "Erfolg ist nicht in unserer DNA!"

Eine Samenspende wird nach 30 Jahren zum Problem

Doch Günther will nicht aufgeben: "K&K-Panade für zu Hause abgepackt", präsentiert er seine neue Geschäftsidee. Wolfgang lehnt ab, doch eine junge Frau (Purnima Grätz, "Die Schule der magischen Tiere") zwingt ihn, seine Haltung noch einmal zu überdenken: "Hi, ich bin Tida, deine Tochter." Vor 30 Jahren, so beichtet Wolfgang seinem Kumpel, sei er zur Samenspende gegangen, um den Ehering für seine heutige Frau Karin (Therese Hämer) zu finanzieren. Karin weiß davon bis heute nichts und genau das wird Wolfgang nun zum Verhängnis: Tida erpresst ihn. Binnen einer Woche will sie 5.000 Euro, andernfalls erzählt sie Karin alles.

Um das Geld zu beschaffen, willigt Wolfgang in Günthers waghalsigen Plan ein. Gemeinsam wollen sie ihre Panade in der populären TV-Gründer-Show "Arena" präsentieren. Doch um die strengen Wettbewerbsvorgaben zu erfüllen, müssen sie sich zuerst mit Lebensmittelchemie auseinandersetzen. Helfen soll ihnen dabei ausgerechnet die Schulschwänzerin Tida ...

Komik trifft auf Alltagssorgen

Wie die fünf Vorgänger-Filme erfüllt auch "Das Millionenschnitzel" die Erwartungen des TV-Publikums: Die Komik liegt weniger im Slapstick als in den leisen Momenten, gepaart mit Ruhrpott-Charme. Etwa wenn sich Karin mit angestrengter Mine im Wohnzimmer beim Yoga verbiegt, während Wolfgang und Günther in der Küche verzweifelt die KI befragen: "Hör ma, wie macht man Parmesan haltbar? Für die Knusprigkeit, chemisch." Der Vorschlag "Sie könnten Parmesan frittieren" entspricht jedoch nicht den Erwartungen: "Boah, dat ham wer doch versucht! Jetzt werd ich die Sauerei in der Küche nicht mehr los!" Während die Männer zunehmend verzweifeln, verbiegt sich Karin im Wohnzimmer weiter.

Nebenbei werden außerdem einige Alltagssorgen angeschnitten, ohne den Film damit zu überfrachten. So träumt Pflegerin Karin von der Teilzeit, während sich Günther über die steigenden Lebenshaltungskosten beschwert. Am Ende bleibt zu hoffen, dass die Reihe in zwei bis drei Jahren abermals fortgesetzt wird.

Das Millionenschnitzel – Fr. 27.02. – ARD: 20.15 Uhr

Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Lavinia Wilson spielt in der neuen ZDF-Reihe "Garmisch-Krimi: Wolfsmond" die Ex-Kommissarin Ira Zach. Im Interview erzählt die Schauspielerin, warum sie in ihrer Rolle ungeschminkt bleibt und wie ihre bayerischen Wurzeln Einfluss auf die Darstellung nehmen.
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

